Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri de la Cupa Mondială 2026! Carlo Ancelotti conduce ierarhia detașat

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Campionatul Mondial din America se desfăşoară între 11 iunie şi 19 iulie. Este prima ediţie XXL, la care participă 48 de formaţii. Faţă de 64 de meciuri disputate până acum, numărul confruntărilor va creşte la 104.

Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecţioner la Cupa Mondială! Cum arată top 10

Selecţionerii reprezintă un ingrendient crucial al succesului la Cupa Mondială. Iar cei de la Finance Football au făcut topul celor mai bine plătiţi selecţioneri, . Italianul a preluat anul trecut naţionala Braziliei, după despărţirea de Real Madrid.

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Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri:

Carlo Ancelotti – Brazilia – 10.000.000 de dolari Julian Nagelsmann – Germania – 7.000.000 de dolari Mauricio Pochettino – SUA – 6.000.000 de dolari Thomas Tuchel – Anglia – 6.000.000 de dolari Roberto Martinez – Portugalia – 4.000.000 de dolari Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4.000.000 de dolari Didier Deschamps – Franța – 3.800.000 de dolari Ronald Koeman – Olanda – 3.000.000 de dolari Marcelo Bielsa – Uruguay – 3.000.000 de dolari Jesse Marsch – Canada – 2.500.000 de dolari

Maurichio Pochettino, plătit regeşte de SUA pentru un parcurs cât mai lung în turneu

Topul este completat de Julian Nagelsmann, care încasează nu mai puţin de 7 milioane de dolari de la Federaţia Germană de Fotbal şi Mauricio Pochettino, cu 6.000.000 de dolari. Argentinianul are misiunea de a duce ţara gazdă cât mai departe în turneu.

Thomas Tuchel l-a înlocuit pe Gareth Southgate pe banca naţionalei Angliei. După ce a pierdut finalele Euro 2020 şi Euro 2024, naţionala Albionului visează la marele trofeu, dar pentru selecţia pe care a făcut-o pentru Campionatul Mondial.

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Roberto Martinez încheie top 5. Selecţionerul Portugaliei are la dispoziţie o echipă stelară, condusă din teren de Cristiano Ronaldo. Lusitanii au ca obiectiv câştigarea primului Campionat Mondial din istorie.

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48 de echipe participă la Campionatul Mondial

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