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Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri de la Cupa Mondială 2026! Carlo Ancelotti conduce ierarhia detașat

Selecţionerii care şi-au calificat naţionalele la Cupa Mondială au salarii pe măsură. La acest capitol ierarhia este condusă de Carlo Ancelotti, care are misiunea de a reda strălucirea Braziliei.
Marian Popovici
11.06.2026 | 14:45
Top 10 cei mai bine platiti selectioneri de la Cupa Mondiala 2026 Carlo Ancelotti conduce ierarhia detasat
SPECIAL FANATIK
Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei. Sursa. hepta.ro
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Campionatul Mondial din America se desfăşoară între 11 iunie şi 19 iulie. Este prima ediţie XXL, la care participă 48 de formaţii. Faţă de 64 de meciuri disputate până acum, numărul confruntărilor va creşte la 104.

Carlo Ancelotti, cel mai bine plătit selecţioner la Cupa Mondială! Cum arată top 10

Selecţionerii reprezintă un ingrendient crucial al succesului la Cupa Mondială. Iar cei de la Finance Football au făcut topul celor mai bine plătiţi selecţioneri, top condus de Carlo Ancelotti. Italianul a preluat anul trecut naţionala Braziliei, după despărţirea de Real Madrid.

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Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri: 

  1. Carlo Ancelotti – Brazilia – 10.000.000 de dolari
  2. Julian Nagelsmann – Germania – 7.000.000 de dolari
  3. Mauricio Pochettino – SUA – 6.000.000 de dolari
  4. Thomas Tuchel – Anglia – 6.000.000 de dolari
  5. Roberto Martinez – Portugalia – 4.000.000 de dolari
  6. Fabio Cannavaro – Uzbekistan – 4.000.000 de dolari
  7. Didier Deschamps – Franța – 3.800.000 de dolari
  8. Ronald Koeman – Olanda – 3.000.000 de dolari
  9. Marcelo Bielsa – Uruguay – 3.000.000 de dolari
  10. Jesse Marsch – Canada – 2.500.000 de dolari

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Topul este completat de Julian Nagelsmann, care încasează nu mai puţin de 7 milioane de dolari de la Federaţia Germană de Fotbal şi Mauricio Pochettino, cu 6.000.000 de dolari. Argentinianul are misiunea de a duce ţara gazdă cât mai departe în turneu.

Thomas Tuchel l-a înlocuit pe Gareth Southgate pe banca naţionalei Angliei. După ce a pierdut finalele Euro 2020 şi Euro 2024, naţionala Albionului visează la marele trofeu, dar selecţionerul este deja criticat pentru selecţia pe care a făcut-o pentru Campionatul Mondial.

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Roberto Martinez încheie top 5. Selecţionerul Portugaliei are la dispoziţie o echipă stelară, condusă din teren de Cristiano Ronaldo. Lusitanii au ca obiectiv câştigarea primului Campionat Mondial din istorie.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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