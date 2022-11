Top 10 cei mai bogaţi români în 2022. Cine sunt afaceriştii care l-au depăşit pe Ion Ţiriac în ierarhia Forbes

Publicația Forbes a întocmit topul cel mai bogați oameni din lume în 2022, iar față de anul trecut s-au produs mai multe schimbări. Și Ion Țiriac se află acum pe o poziție diferită.

Cine sunt cei mai bogați români în 2022. Ion Țiriac se află acum pe poziția a II-a în topul Forbes

s-au produs mai multe schimbări. Astfel, pozițiile din lista întocmită de Forbes sunt diferite față de anul trecut.

Afaceristul Ion Țiriac este acum pe locul doi, având o avere de aproximativ 8,5 miliarde de lei. Pe de altă parte, Daniel Dineș, lider de ierarhie în 2021, a suferit pierderi substanțiale ajungând ca din 22,2 miliarde de lei să rămână doar cu 8 miliarde.

Cea mai bine clasată femeie în topul întocmit de Forbes este Stabilită în America, ea se află pe locul 38 în clasamentul celor mai bogate antreprenoare din SUA, cu o avere ce se ridică la 3,4 miliarde de lei, averea sa fiind în creștere cu 22% față de anul precedent.

Cine sunt afaceriștii români care l-au depășit pe Ion Țiriac?

În top 10 cei mai bogați români în 2022, Ion Țiriac a fost depășit doar de Dragoș și Adrian Pavăl, ce activează în domeniul materialelor de construcție și amenajărilor interioare, și au o avere de 13 miliarde de lei. Ierarhia completă, conform este următoarea:

1. Dragoș și Adrian Pavăl (materiale de construcție și amenajări interioare) – 13 miliarde de lei

2. Ion Țiriac (auto, imobiliare, financiar) – 8,5 miliarde de lei

3. Daniel Dines (IT) – 8 miliarde de lei

4-5. Ion Stoica și Matei Zaharia (IT) – 7,5 miliarde de lei

6. Florin și Măriuca Talpeș (IT) – 4,7 miliarde de lei

7. Ștefan Vuza (produse chimice) – 4,5 miliarde de lei

8. Anastasia Soare (cosmetice) – 3,4 miliarde de lei

9. Anca Vlad (produse farmaceutice) – 2,8 miliarde de lei

10. Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu (imobiliare) – 2,5 miliarde de lei

Ion Țiriac vrea să deschidă academie de tenis ca în America

Ion Țiriac nu ține banii la saltea. Afaceristul este dispus să plătească un milion de euro pentru a înființa o academie de tenis pe modelul celor americane. El vrea să construiască terenuri noi de tenis și vestiare la complexul sportiv pe care îl deține.

„Federaţia Statelor Unite are 850 de academii și cluburi de tenis pentru copii. 850! În fiecare an are între 1000 şi 3000 de copii. Selecţie naturală se numeşte, nu vorbim de China şi de alte ţări. La noi e o picătură într-un ocean cu apă, să vedem ce putem să facem.

(…) Noi nu avem încă o academie de tenis, trebuie să mă gândesc cumva, cu colegii mei cum o să facem în primăvară cu cei mai răsăriţi. Pe mine Spania mă încântă, trebuie să ne facem şi noi o legătură.

De asta am făcut Fundaţia, ca să facă treburi de astea. Bani avem, nu e o problemă, trebuie să avem însă şi materialul uman, și să merite, nu atât investiţia, dar să merite încercarea să ajungem unde trebuie”, a declarat Ion Țiriac recent, conform sursei citate anterior.