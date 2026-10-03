Top 10 cei mai bogați sportivi români. El este cel care a strâns cea mai mare avere

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În rândurile de mai jos vei descoperi un top 10 cei mai bogați sportivi români. Cine este cel care a strâns cea mai mare avere din activitatea sa. O să rămâi surprins de cât de însăriți sunt, în realitate, unii dintre aceștia.

Ei sunt cei mai înstăriți sportivi din România

Revista Forbes realizează periodic diferite clasamente cu oamenilor, indiferent că sunt sportivi de top sau afaceriști. Atunci când se încadrează în ambele categorii este și mai bine, veniturile fiind un subiect sensibil, dar pe care foarte mulți vor să-l afle. De precizat faptul că la unii dintre ei nu au vorbit niciodată despre banii lor.

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Cu toate acestea, un lucru este foarte clar: cât de înstărit este Ion Țiriac. De-a lungul timpului veniturile sale au crescut considerabil, mai ales după retragerea din activitate. A strâns cei mai mulți bani după ce a renunțat la tenisul de performanță și la hocheiul pe gheață. Și-a construit un nume puternic după ieșirea din sport.

S-a focusat pe imobiliare, asigurări și auto. Are numeroase afaceri cu care se mândrește și pentru care muncește enorm. În urmă cu puțină vreme s-a aflat că partea de business i-a adus numeroase satisfacții materiale uriașe. Astfel, toată lumea a descoperit că a strâns venituri extrem de mari, care se ridică la 2,3 miliarde de dolari.

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De asemenea, în topul celor mai avuți sportivi români se numără și sibianul Aurel Munteanu. Acesta este un fost mijlocaș defensiv, care a jucat pentru mai multe echipe: Șoimii Sibiu, Sportul și Petrolul. A intrat puternic în afaceri după ieșirea din activitatea competițională, având în prezent aproximativ 250 de milioane de euro.

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Ce avere are, de fapt, Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu este un alt nume care face furori la capitolul avere. Antrenorul care a plecat de la Steaua în anul 2007 a coordonat apoi echipe exclusiv din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și China. A obținut contracte uriașe, cu salarii de circa 500.000 de dolari pe lună. Într-un singur sezon a primit între 5 și 7 milioane de euro, averea lui fiind rotunjită și prin investiții și imobiliare.

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Deține un conac de lux în Dubai estimat la zeci de milioane de euro. În plus, are diverse afaceri dezvoltate în Orientul Mijlociu și în România. Estimările privind averea sa au fost comentate frecvent în presă de multe figuri din fotbal, cum ar fi Gigi Becali sau Dumitru Dragomir. Cei doi au vorbit de fiecare dată de succesul financiar remarcabil al tehnicianului în lumea arabă.

Aceștia susțin că ar avea între 180 și 200 de milioane de euro, în timp ce un top din anul 2022 spunea că ar deține 46-50 de milioane de euro. La un moment dat, patronul de la FCSB declara că antrenorul are 50-60 de milioane de euro în conturile bancare, motiv pentru care veniturile sale reale nu sunt cunoscute publicului.

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Locul ocupat de Răzvan Lucescu în topul celor mai bogați sportivi români

În top 10 se găsește și o femeie. Aceasta este fosta jucătoare de tenis Simona Halep, care nu mai joacă de mai bine de un an și jumătate. Fostul lider mondial este un exemplu pentru tinerele generații atât în sportul pe care l-a practicat, cât și în business. Frumoasa șatenă a câștigat peste 40 de milioane de dolari doar din premiile obținute la turnee.

E una dintre cele mai bine plătite sportive din istoria acestui sport. De asemenea, o parte destul de mare din veniturile sale provine și din contractele de sponsorizare semnate cu branduri internaționale. În plus, are contracte de colaborări care i-au adus milioane de euro. Așadar, ocupă locul 4 cu o avere de peste 40 de milioane de euro.

Poziția cu numărul 5 îi aparține lui Răzvan Lucescu. Fiul regretatului antrenor Mircea Lucescu este un fost sportiv și actualmente tehnician care reușește să se impună pe teren, dar și în business. După moartea tatălui său a vorbit despre moștenire, însă a dat de înțeles că s-a ales cu o sumă simbolică, nicidecum cu mulți bani.

În schimb, se vehiculează că are o avere care se ridică la valoarea de 38-40 milioane euro. O parte dintre aceștia, între 8 și 10 milioane de euro sunt banii pe care i-a produs datorită activităților sale. Restul de 30 de milioane de euro ar fi, de fapt, moștenirea prrimită de la figura paternă. Acesta a strâns venituri de pe urma carierei în fotbalul internațional și din investiții imobiliare.

George Țucudean, imperiu financiar moștenit de la bunic

George Țucudean este un alt exemplu în acest clasament al sportivilor români. Se poate încadra la aceeași categorie cu Răzvan Lucescu pentru că este un fost jucător de fotbal bogat înainte de a debuta. Familia sa este renumită pentru afacerile pe care le-a dezvoltat. Acestea sunt concentrate pe viticultură, pasiune pe care a moștenit-o de la bunicul său.

Bărbatul este cel care a construit un adevărat imperiu financiar, de care se ocupă în prezent fostul jucător al lui Dinamo şi FCSB. Concret, are o podgorie de peste 80 de hectare, o cramă și un hotel de 5 stele. În plus, în portofoliul său se mai află o firmă de mobilă, un ştrand și ferme de porci şi vite. Averea lui este de 35 de milioane de euro.

Ce alți sportivi români au averi impresionante

Printre cei mai bogați sportivi români se află și Gică Hagi. Selecționerul naționalei României și-a construit portofoliul financiar încă din perioada în care era fotbalist, prin achiziționarea unui hotel pe litoralul românesc. A continuat să-și mărească veniturile și după ce a pus ghetele în cuie, orientându-se spre investiții într-o academie de fotbal.

Așadar, se estimează că celebrul antrenor are o avere încadrată între 30 și 35 de milioane de euro. Cumnatul tehnicianului, Gheorghe Popescu, este la rândul său inclus în top. Acesta are în conturile bancare aproximativ 30 de milioane de euro. Sursele veniturilor sale sunt diverse și se îndreaptă spre domeniul imobiliar, construcții și turism (hoteluri).

Locul 9 este ocupat de Dan Petrescu. Antrenorul a strâns o sumă considerabilă din fotbal, iar cu timpul a investit banii în diferite direcții. Domeniul imobiliar este cel în care a cheltuit cei mai mulți bani. Fostul internațional român și antrenor de succes în țară și în străinătate a încasat salarii de milioane la Kuban Krasnodar și în Asia. Veniturile sale se apropie de 28-30 milioane de euro.

Ultima poziție din clasament îi aparține lui Cristi Chivu. Are un palmares impresionant în fotbal și continuă să scrie istorie în calitate de antrenor, în Italia. Fostul sportiv de performanță are un salariu actual de 2,5 milioane de euro pe an, la Inter Milano. A suferit pierderi de 7 milioane de euro după ce a investit în imobiliare, turism și transporturi. Are în conturi 20-25 milioane de euro.