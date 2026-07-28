Top 10 cei mai valoroși jucători liberi de contract! Atacantul de 85.000.000 de euro care poate semna gratis cu orice echipă

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Perioada de mercato este în plină desfășurare, dar mulți fotbaliști valoroși nu și-au găsit încă un angajament. Printre aceștia se află jucători cu sute de meciuri în Europa, foști campioni și vedete internaționale. Cu toții pot fi achiziționați fără nicio sumă de transfer. Topul fotbaliștilor este întocmit conform cotelor lor de piață de pe transfermarkt.com.

Dusan Vlahovic conduce topul celor mai valoroși jucători fără contract

Dușan Vlahovic (26 de ani) este cel mai valoros fotbalist liber de contract vara aceasta. Cotat la 35.000.000 de euro, și este una dintre cele mai interesante oportunități de pe piața transferurilor. Fostul jucător al Fiorentinei mai are însă timp să revină în top. Cluburi precum Fenerbahce, Barcelona, Beșiktaș sau Manchester United urmăresc situația sârbului.

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Pe locul secund în această ierarhie se află Mohamed Salah (34 de ani). „Faronul” este evaluat la 22.000.000 de euro și, după un deceniu de poveste la Liverpool, a devenit liber de contract și e unul dintre cele mai sonore nume disponibile. Chiar dacă a ajuns la 34 de ani și este aproape de finalul carierei, este dorit atât în Europa, cât și în în Orientul Mijlociu. Pe perioada CM 2026 s-a vorbit cel mai mult despre un transfer la Beșiktaș.

Podiumul în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști liberi de contract este completat de Jadon Sancho (26 de ani). Cotat la 18.000.000 de euro, englezul speră să își relanseze cariera începând cu vara lui 2026. În 2021, Manchester United plătea 85.000.000 de euro pentru transferul lui Sancho de la Borussia Dortmund, dar extrema stângă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. În cinci ani de zile, Sancho a jucat doar 83 de meciuri pentru „diavoli”, fiind mai mereu împrumutat la Dortmund, Chelsea și Aston Villa.

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Top 10 cei mai valoroși jucători liberi de contract

Dusan Vlahovic – 35 milioane de euro Mohamed Salah – 22 milioane de euro Jadon Sancho – 18 milioane de euro Bamba Dieng – 15 milioane de euro Julian Brandt – 15 milioane de euro Diogo Leite – 12 milioane de euro Franck Kessie – 12 milioane de euro Fabinho – 12 milioane de euro John Stones – 12 milioane de euro Leon Goretzka – 12 milioane de euro

Opt fotbaliști prezenți la Campionatul Mondial din 2026

Un lucru interesant, care atrage atenția asupra acestui top, este acela că opt dintre cei zece fotbaliști liberi de contract au participat cu naționalele țărilor lor la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Singurele excepții sunt Julian Brandt (30 de ani), care s-a despărțit de Dortmund și care nu a prins lotul lui Nagelsmann pentru CM 2026. La fel s-a întâmplat și cu portughezul Diogo Leite (27 de ani), care, în ultimii trei ani, a evoluat în Germania, la Union Berlin, dar care nu a intrat în planurile lui Roberto Martinez pentru turneul final.

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Cluburile pot da adevărate lovituri pe final de mercato

Astfel, cu puțin peste o lună înainte de închiderea perioadei de mercato în marile campionate europene, mai mulți fotbaliști de renume sunt încă fără echipă și pot fi transferați fără nicio sumă de transfer. Dusan Vlahovic, Mohamed Salah, Jadon Sancho, John Stones sau Leon Goretzka sunt doar câteva dintre numele care pot semna oricând cu o nouă echipă, chiar dacă salariile lor vor rămâne la un nivel foarte ridicat.

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