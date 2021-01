Top 10 cele mai mari salarii din WWE. Cât câștigă John Cena, Brock Lesnar sau The Undertaker

The Mirror a publicat topul celor mai bine plătiți wrestleri din WWE pe anul 2020. S-a luat în calcul doar venitul din compania lui Vince McMahon. Brock Lesnar, John Cena și Roman Reigns sunt pe primele trei locuri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

WWE (n.r. – World Wrestling Enterainment) este cea mai importantă promoție de wrestling profesionist din lume și una dintre companiile de top din Statele Unite ale Americii. Show-urile pe care le pune în scenă concurează cu meciurile de NFL, NBA, MBL sau UFC, atât din punct de vedere al audiențelor, cât și al banilor.

Spre exemplu, în 2019, WWE valora aproximativ un miliard de dolari și a avut un profit de aproape 80 de milioane de dolari. Deși în 2020 a fost afectată de pandemie și nu a beneficiat de aportul publicului decât în primele trei luni, compania lui Vince McMahon nu a luat nicio săptămână pauză și a făcut bani din drepturile TV, sponsori și merchandising.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Top 10 cei mai bine plătiți wrestleri din WWE

Să fii wrestler profesionist nu este sub nicio formă o meserie ușoară, dar cu siguranță este una foarte bine plătită, mai ales în WWE. Cei mai buni entertaineri din lume își măsoară săptămânal forța fizică, fizicul grandios, talentul actoricesc și abilitatea de a vorbi la microfon pentru zeci, sute și chiar milioane de dolari.

O carieră în WWE atrage după sine și o carieră în lumea filmelor, de-a lungul timpului existând numeroși wrestleri care au făcut această tranziție, precum Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, John Cena sau Dwayne „The Rock” Johnson, ultimul fiind în prezent cel mai bine plătit actor de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

Locul 1 – Brock Lesnar, 12 milioane de dolari/an

Fost campion UFC la categoria grea și de opt ori campion mondial în WWE, Brock Lesnar (43 de ani) este pe primul loc în materie de câștiguri. Momentan „Bestia” nu mai este sub contract cu compania lui Vince McMahon, dar are toate șansele să semneze o nouă înțelegere, cel mai probabil, în 2021. Până în 2020, pe lângă salariul de 12 milioane de dolari, Lesnar avea și o clauză de 500 de mii de dolari pentru fiecare apariție în main event, dar și un avion privat pentru deplasarea la fiecare eveniment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Locul 2 – John Cena, 8,5 milioane de dolari/an

În 2020, John Cena (43 de ani) nu a luptat decât la cel mai important show al anului, WrestleMania 36, dar asta nu l-a împiedicat pe Vince McMahon să îi dea un salariu de 8,5 milioane de dolari pe an. De 16 ori campion mondial (la egalitate cu Ric Flair), record absolut în WWE, Cena este unul dintre wrestlerii care, în ultima vreme, apare mai des în filme decât în ring.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Locul 3 – Roman Reigns, 5 milioane de dolari/an

Vărul celebrului Dwayne „The Rock” Johnson, alături de care a și jucat în filmul „Hobbs & Shaw”, Roman Reigns (n.r. – Joseph Anoaʻi) (35 de ani) ocupă ultima treaptă a podiumului, cu un salariu anual de 5 milioane de dolari, dar este pe primul loc când vine vorba de wrestlerii care apar constant în show-urile WWE, Lesnar și Cena fiind acum mai degrabă atracții speciale. Americanul cu origini samoane are cinci titluri mondiale, în prezent fiind campion WWE Universal.

ADVERTISEMENT

Locul 4 – Randy Orton, 4,5 milioane de dolari/an

Randy Orton (40 de ani), care la 24 de ani devenea cel mai tânăr campion mondial din istorie, este wrestlerul cu cea mai mare longevitate în WWE. Nu mai puțin de 18 ani au trecut de la debutul „Viperei”, care nu a lipsit din ring decât periodic și asta doar din cauza unor accidentări. În 2019, Orton, care are 14 titluri mondiale în palmares, și-a prelungit contractul cu WWE până în 2024 și a declarat că nu are de gând să se retragă mai devreme de împlinirea vârstei de 50 de ani.

ADVERTISEMENT

Locul 5 – AJ Styles, 3,6 milioane de dolari/an

AJ Styles (n.r. – Allen Neal Jones) (43 de ani) este unul dintre wrestlerii pe care fanii și i-au dorit foarte mult în WWE. Americanul s-a consacrat în promoții precum ROH, TNA sau NJPW, iar în 2016 a bătut palma cu Vince McMahon. Are în palmares două titluri WWE, trei titluri United States și un titlu Intercontinental. În 2019, AJ Styles a semnat prelungirea contractului cu WWE, despre care a spus că va fi ultimul din cariera sa.

Locul 6 – Seth Rollins, 3 milioane de dolari/an

Seth Rollins (n.r. – Colby Lopez) (34 de ani) este unul dintre wrestlerii în care WWE a investit cel mai mult în ultimii ani. Deși nu are o vârstă înaintată pentru acest fenomen, „Arhitectul” a câștigat tot ce se putea câștiga. Are în palmares patru titluri mondiale, un titlu United States, două titluri Intercontiental, șase titluri tag team, un Royal Rumble (2019) și servieta Money in the Bank (2014). Rollins are o relație cu poate cea mai populară femeie din wrestling, Becky Lynch (n.r. – Rebecca Quin). Începând cu luna decembrie a acestui an, cuplul are și un copil, o fetiță pe nume Roux.

Locul 7 – The Undertaker/The Miz, 2,5 milioane de dolari/an

Cu o carieră de 33 de ani, The Undertaker (n.r. Mark Callway) (55 de ani) este poate cel mai cunoscut wrestler din istorie datorită personajului său legendar. Deși s-a retras în 2020, ultimul său meci fiind la WrestleMania 36, cu AJ Styles, Undertaker mai are contract încă 15 ani cu WWE „Fenomenul” reprezintă o adevărată mașină de făcut bani pentru Vince McMahon, care vrea să scoată maximum din ceea ce înseamnă Taker pentru fanii wrestlingului, fără ca acesta să mai fie nevoit să lupte, aparițiile sale în show-urile din Arabia Saudită fiind primordiale.

The Undertaker împarte locul 7 cu The Miz (n.r. Mike Mizanin) (40 de ani), unul dintre cei mai decorați wrestleri din WWE, cu 19 centuri în palmares. Cum carisma este principalul său atuu, Miz a apărut și în numeroase filme sau seriale, iar în prezent are propriul reality show, „Miz & Mrs.”, difuzat pe USA Network și realizat alături de soția sa, Maryse.

Locul 8 – Kevin Owens, 2 milioane de dolari/an

Kevin Owens (n.r. – Kevin Steen) (36 de ani) este unul dintre superstarurile WWE care are o foarte mare priză la publicul tânăr, motiv pentru care produsele care îi poartă numele se vând foarte bine. Deși a fost semnat în 2014 de către WWE, K.O. nu a fost utilizat atât de bine precum și-ar fi dorit fanii. Cu toate acestea, canadianul se mândrește cu faptul că este al doilea campion Universal din istorie.

Locul 9 – Ronda Rousey/Dolph Ziggler, 1,5 milioane de dolari/an

Ronda Rousey (33 de ani) este cea mai bine plătită femeie din WWE. Fostă campioană UFC, Ronda nu a apărut la niciun show anul acesta, ultimul său meci având loc în 2019, la WrestleMania 35, atunci când a suferit singura sa înfrângere în WWE. Deținătoare a centurii WWE Raw timp de 231 de zile, americanca este una dintre cele mai populare femei din lume. „The Baddest Woman on the Planet” a jucat în filme precum „The Expendables 3” sau „Furious 7” și este voice over în jocul „Mortal Kombat 11” pentru personajul Sonya Blade.

Ronda Rousey împarte locul în această ierarhie cu Dolph Ziggler (Nick Nemeth) (40 de ani), dublu campion mondial și stand-up comic.

Locul 10 – Becky Lynch/Sheamus/Jeff Hardy/Bray Wyatt, 1 milion de dolari/an

Becky Lynch (n.r. – Rebecca Quin) (33 de ani) a avut o ascensiune fantastică în perioada 2018-2019. Irlandeza, care în 2018 avea un salariu de 250 de mii de dolari/an, a devenit cel mai iubit superstar feminin din WWE, vânzarea produselor sale de merchandising fiind constant în top 3. Așa se justifică și salariul de 1 milion de dolari pe care îl primește anual cea care a câștigat primul main event feminin din istoria unui show WrestleMania. În 2019, la WrestleMania 35, Becky a închis evenimentul cu o victorie în fața Rondei Rousey și a lui Charlotte Flair.

Alți trei wrestleri din WWE câștigă și ei 1 milion de dolari pe an. Este vorba despre Sheamus (n.r. – Stephen Farrelly), Jeff Hardy și Bray Wyatt (n.r. – Windham Rotunda). Ultimul a „explodat” în perioada 2019-2020 datorită noului personaj cu care a revenit după o lungă accidentare, „The Fiend”. În prezent, produsele cu însemnele lui Wyatt sunt cele care se vând cel mai bine pe site-ul wweshop.com.

Pe lângă salariu, superstarurile WWE primesc și bonusuri de performanță în funcție de evenimentele la care participă și de încasările pe care compania le are de pe urma lor. Deși veniturile în WWE sunt extrem de mari, trebuie reținut și faptul că, cu mici excepții, marea majoritate a wrestlerilor își plătesc singuri transportul și cazarea.

Rămâne de văzut cum și dacă se va schimba acest top în 2021, mai ales că, anul acesta, The Mirror nu a menținonat nici măcar în top 35 numele a trei superstaruri importante: Edge (n.r. – Adam Copeland), Daniel Bryan (n.r. – Bryan Danielson) și campionul WWE în exercițiu, Drew McIntyre (n.r. – Drew Galloway).