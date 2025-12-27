Top 10 cele mai mari salarii din WWE. Cât câștigă Roman Reigns, Randy Orton sau CM Punk

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cine are cel mai mare salariu din WWE

Este deja binecunoscut faptul că WWE este cea mai importantă promoție de wrestling din lume și una dintre companiile de top din SUA. Show-urile puse în scenă concurează cu NFL, NBA sau UFC, atât din punct de vedere al ratingului, cât și al salariilor.

Cine are cel mai mare salariu din WWE

Deși fenomenul wrestling are numeroși contestatari, meseria de luptător nu este deloc una ușoară. În WWE, cei mai buni entertaineri din lume își măsoară săptămânal puterea, fizicul, talentul actoricesc și abilitatea de a vorbi la microfon pentru zeci, sute și chiar milioane de dolari. În România, show-urile WWE, Raw, Smackdown și NXT, dar și evenimentele principale,

De-a lungul timpului s-a dovedit că . Regretatul Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, John Cena, The Rock sau, mai nou, Roman Reigns au devenit populari și datorită filmelor, nu doar a ringului. La ora actuală, Reigns, care este vărul lui Dwayne Johson, are cel mai mare salariu din WWE.

Locul 1 – Roman Reigns, 15 milioane de dolari

Roman Reigns (40 de ani) câștigă anual 15 milioane de dolari. La fel ca Seth Rollins, după destrămarea grupării The Shield, „The OTC” nu a părăsit niciodată scena evenimentelor principale din WWE. Din 2020 însă, Roman Reigns a dărâmat orice barieră, iar personajul său a devenit unul de top. „Tribal Chief” a reușit impresionanta performanță de a fi campion mondial pentru 1316 zile, un record incredibil pentru era modernă a wrestlingului. Roman Reigns își merită cu vârf și îndesat salariul, chiar dacă, în ultima perioadă, nu mai apare la fel de des la show-uri. Multiplul campion mondial are un număr limitat de apariții, un lux pe care compania i-l oferă datorită statutului său de super vedetă.

Locul 2 – Cody Rhodes, 10 milioane de dolari

Cody Rhodes (40 de ani) are o carieră remarcabilă. După ce a plecat din WWE în 2016, „The American Nightmare” s-a reinventat și a revenit în 2022, devenind instant noua față a companiei și favoritul numărul 1 al fanilor.

El a devenit o prezență constantă în main event, fiind pus să lupte alături de nume uriașe din wrestling, precum Seth Rollins, John Cena sau The Rock. Cody Rhodes este omul care, la WrestleMania 40, a încheiat domnia de 1316 zile a lui Roman Reigns. Pentru munca depusă, americanul are al doilea cel mai mare salariu din WWE, în valoare de 10 milioane de dolari.

Locul 3 – Randy Orton, 10 milioane de dolari

Al treilea și ultimul wrestler din WWE care are un salariu format din opt cifre este nimeni altul decât veteranul Randy Orton (45 de ani). „The Legend Killer” este considerat unul dintre cei mai buni luptători din istorie, prezența sa în ring fiind una constantă în ultimii 25 de ani. Este printre puținele nume mari din wrestling care au rămas de la bun început în WWE, fără să „trădeze” compania pentru o carieră la Hollywood.

Cu 14 titluri mondiale și multe alte performanțe în palmares, Orton este al treilea cel mai decorat luptător din WWE, după John Cena (17) și Ric Flair (16) și la egalitate cu HHH (14). Loialitatea sa este răsplătită de WWE cu un salariu anual de 10 milioane de dolari.

Locul 4 – Seth Rollins, 9 milioane de dolari

La fel ca Roman Reigns, Seth Rollins (39 de ani) a devenit cunoscut după ce a făcut parte din facțiunea The Shield. Chiar dacă în octombrie 2025 a suferit o accidentare care l-a obligat să renunțe la titlul mondial, Rollins este o prezentă constantă în main event. Are în palmares șase titluri mondiale și a câștigat tot ce se putea în WWE. De la centuri până la meciuri precum Royal Rumble sau Money in the Bank. Superstarul originar din Davenport, Iowa, este remunerat anual cu 9 milioane de dolari.

Locul 5 – Drew McIntyre, 8 milioane de dolari

Cariera lui Drew McIntyre seamănă foarte mult cu cea a lui Cody Rhodes. Scoțianul a debutat în 2009 ca o mare promisiune, fiind considerat „alesul” lui Vince McMahon, omul care conducea WWE la vremea respectivă. Drew nu s-a ridicat însă la nivelul așteptărilor, iar, în 2014, a fost concediat.

După trei ani petrecuți în federațiile independente sau în companii mai mici, precum TNA, Drew McIntyre s-a întors cu forțe proaspete în WWE. Britanicul nu doar că a revenit în companie, ci a devenit un main eventer cu acte în regulă. A câștigat în trei rânduri titlul mondial și are un salariu anual de 8 milioane de dolari.

Locul 6 – CM Punk, 8 milioane de dolari

Drew McIntyre împarte locul în clasamentul salariilor cu cel mai mare rival al său din WWE, CM Punk (47 de ani). Originar din Chicago, Punk este unul dintre cei mai controversați wrestleri pe care i-a cunoscut industria. El a revenit în WWE în anul 2023, după o absență de aproximativ un deceniu.

CM Punk trăiește acum a doua tinerețe în WWE. De la revenire, „The Second City Saint” a avut mai multe momente memorabile, cum ar fi rivalitățile cu McIntyre și cu Seth Rollins și câștigarea a două titluri mondiale. În plus, el a reușit să își împlinească cea mai arzătoare dorință, aceea de a luptat în main event la

Locul 7 – Kevin Owens, 7 milioane de dolari

O surpriză în acest top este prezența lui Kevin Owens (41 de ani). Canadianul a depășit cu mult așteptările în ceea ce privește ceea ce ar putea realiza în WWE după debutul din 2015. K.O. are numeroase meciuri memorabile în WWE, inclusiv două prezențe în main event la WrestleMania, și este ultimul om care luptat împotriva legendarului Stone Cold Steve Austin, la WrestleMania 38.

Plătit anual cu 7 milioane de dolari, Kevin Owens nu traversează o perioadă prea bună. În 2025, chiar înainte de WrestleMania 41, canadianul a suferit o accidentare gravă la gât care i-ar fi putut încheia cariera. Momentan nu este cunoscută data revenirii lui Owens în ringul de wrestling.

Locul 8 – Finn Balor, 7 milioane de dolari

Finn Balor (44 de ani) este membru al popularei facțiuni Judgment Day, dar și unul dintre preferații boss-ului Triple H. Irlandezul este apreciat de fani încă din perioada în care activa în NXT, show-ul pepinieră al WWE. În perioada în care WWE era sub comanda lui Vince McMahon, Balor nu era prezentat de compania așa cum și-ar fi dorit fanii săi. Acum, irlandezul este o prezență constantă la show-urile săptămânală și încasează un salariu generos, în valoare de 7 milioane de dolari.

Locul 9 – Jey Uso, 7 milioane de dolari

Un alt superstar WWE care câștigă 7 milioane de dolari pe an este Jey Uso (40 de ani). Ascensiunea sa a fost fulminantă în ultimii doi ani, când a făcut parte din facțiunea The Bloodline, alături de verii săi Roman Reigns și The Rock și de frații Jimmy Uso și Solo Sikoa. Dintr-un wrestler popular în divizia tag team, Jey Uso a devenit un adevărat main eventer. În 2025 a dat lovitura, reușin să câștige meciul Royal Rumble și să pună mâna pe titlul mondial la WrestleMania 41. Domnia sa ca și campion mondial a durat doar câteva luni, austriacul Gunther reușind să își recupereze centura pierdută la WM 41.

Locul 10 – Rhea Ripley, 6 milioane de dolari

Ultimul, dar nu cel din urmă, loc îi aparține australiencei Rhea Ripley (29 de ani). Cu un salariu anual de 6 milioane de dolari, Ripley este cel mai bine plătită femeie din WWE. De-a lungul anilor, personajul ei a devenit preferatul fanilor.

Cu trei titluri mondiale în palmares, Rhea Ripley este unul dintre puținele superstaruri care au transcendat industriei și au atins popularitatea la nivel mainstream. Nu e de mirare astfel că australianca are un salariu atât de mare în WWE.