Top 10 cele mai scumpe case cumpărate de fotbaliști. Locul 1 nu e deloc surprinzător, locuința costă 35 de milioane de euro

Lumea fotbalului este și o lume a luxului. Vedetele din ”Sportul rege” își etalează aproape constant banii sub fel și fel de forme. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar și celelalte staruri conduc mașini de sute de milioane și locuiesc în adevărate palate întinse pe tot globul. Cum arată un top 10 cu cele mai scumpe case cumpărate de fotbaliști în ultimele decenii.

Ce casă are Andres Iniesta, legenda celor de la Barcelona

Cu salarii anuale care se învârt în jurul a zeci sau chiar sute de milioane de euro, marile staruri din fotbal își permit orice. Pe lângă mașini, avioane sau fel și fel de ambarcațiuni, vedetele celui mai popular sport de pe glob au și imobile care mai de care mai extravagante. Situate în locuri de ”fițe” de pe glob, acestea ajung la valori amețitoare.

În continuare, vom vedea un top 10 cu cele mai scumpe case în care locuiesc actuale sau foste staruri din ”Sportul rege”. În ordine crescătoare, începem cu cei mai ”săraci” din acest punct de vedere. Pe locul 10 îl vedem pe legendarul Andres Iniesta, 42 de ani. După ce a scris pagini de istorie la Barcelona, a ajuns în fotbalul arab.

”Creierul” catalanilor din ultimele decenii locuiește într-o vilă elegantă, al cărui cost este estimat la aproximativ 4 milioane de euro. Casa este situată într-o locație foarte liniștită, nu departe de Barcelona. Imobilul dispune de un teren de fotbal privat, sală de sport, piscină interioară, sală de jocuri interioară, grădină spațioasă și un garaj. În interior, decorul este inspirat de pasiunea sa pentru FC Barcelona de-a lungul vieții, cu amintiri din cariera sa plină de momente importante.

De la omul-cheie de la mijlocul Barcelonei mergem la omologul său de la Chelsea. Frank Lampard, 47 de ani, deține o vilă evaluată la aproximativ 8 milioane de euro. Această casă vine cu peluze întinse, o sală de sport și un cinematograf privat. Locația vilei este în Surrey, o zonă preferată de mulți jucători de top din Premier League. Zona din sud-estul Angliei este pentru cei care adoră intimitatea și rafinamentul. Arhitectura conacului este un amestec unic de farmec clasic englezesc cu lux contemporan.

În ce casă de 20 de milioane de euro locuiește fostul star de pe Old Trafford, Wayne Rooney

Impresionantă este și casa unde locuiește Wayne Rooney, 40 de ani. Fostul golgheter al lui Manchester United stă în ”inima” Regatului Unit, într-o locație care combină stilul contemporan și cel clasic. Conacul lui Wayne Rooney din Cheshire, Regatul Unit, valorează 17,83 milioane de lire sterline – circa 20 de milioane de euro. . Casa include șase dormitoare, o piscină interioară, o pivniță de vinuri, un cinematograf, o sală de antrenament privată și un teren de fotbal privat. Mai are și un garaj fortificat, pentru colecție de mașini scumpe a fostul atacant.

Foarte bine la capitolul case stă și colegul lui Rooney de la naționala Angliei, John Terry. Fostul căpitan al Albionului are o vilă estimată la peste 8 milioane de euro. Casa sa, situată tot în Surrey, este o dovadă clară a pasiunii sale pentru stilul clasic englezesc al caselor de la țară. Simplu, cu podele din marmură, numeroase camere de zi pentru confort și grădini exterioare vaste pentru activități în aer liber. În interior se află o cameră de trofee cu design unic.

Cât a plătit Zlatan Ibrahimovic pentru casa sa din Suedia

Recunoscut pentru încrederea, agilitatea și dorința sa de a fi mereu cel mai bun, Ibracadabra a impresionat de-a lungul timpului prin colecția sa de mașini, case și ceasuri. Portofoliul său de proprietăți rezidențiale este o dovadă că Zlatan Ibrahimovic, 44 de ani, a fost mereu sus. Suedezul a locuit în unele dintre cele mai scumpe și extravagante case din Europa. În 2015 a achitat 11 milioane pentru o vilă din Stockholm.

La doar 34 de ani, Neymar încă este în activitate. De mai mulți ani, brazilianul locuiește într-o casă evaluată la 9 milioane de euro. Această luxoasă vilă este localizată în Mangaratiba, o suburbie a orașului Rio de Janeiro. Aici, intimitatea, siguranța și liniștea sunt garantate. Imobilul are cinci dormitoare, un heliport, teren de squash, piscină și sală de sport privată.

Una dintre cele mai scumpe case ale fotbaliștilor care a jucat în Anglia este cea a lui Didier Drogba, 48 de ani. Conacul de 20 de milioane de euro al ivorianului, aflat în Oxshott (Surrey) este definiția clasicului, a măreției, a eleganței și a grandorii. Casa legendei lui Chelsea are opt dormitoare, o piscină, o sală de sport și un cinematograf. Interioarele sunt finisate la un standard înalt, cu amestecul perfect de artă africană și stil european.

Top 3 al celor mai scumpe case cumpărate de fotbaliști

Ajungem acum la cei mai buni dintre cei buni când vine vorba de case scumpe. Pe locul 3 îl avem pe Lionel Messi, 38 de ani. Vila sa din Fort Lauderdale (Florida) ar valora în prezent undeva la 21 de milioane de euro. Messi și familia sa au, zi de zi, vederi panoramice la ocean. Casa e compusă din opt dormitoare, un centru spa, o piscină și un doc privat. Pe lângă acestea, Messi a achiziționat și un penthouse de lux în Porsche Design Tower din Miami.

Locul secund în acest top este ocupat de unul dintre cei mai importanți jucători din Anglia. Casa cuplului David și Victoria Beckham este una dintre cele mai scumpe ale fotbaliștilor din 2026. Situată în Holland Park, vila este evaluată la 34 de milioane de euro. Imobilul are șapte dormitoare, o sală de sport interioară, o pivniță de vinuri, un salon de înfrumusețare și un spațiu amplu în aer liber pentru divertisment. Locația casei lui Beckham este preferată de diplomați, artiști și celebrități, conform .

Deloc surprinzător, locul 1 în . Lucrările la conacul luxos al starului lusitan din Quinta da Marinha, Cascais s-au încheiat în ianuarie 2026. Acesta a costat mult mai mult decât s-a raportat inițial. Estimată inițial la aproximativ 20 de milioane de euro, se crede acum că proprietatea a ajuns la peste 35 de milioane de euro, după o perioadă de construcție de peste trei ani. Domeniul este considerat una dintre cele mai exclusiviste și scumpe proprietăți rezidențiale din Portugalia.

Situat într-o prestigioasă zonă de coastă, la aproximativ 50 de kilometri de Lisabona, conacul se mândrește cu opt dormitoare, o plajă privată și o piscină impunătoare cu vedere la Oceanul Atlantic. Mai dispune și de o piscină masivă din sticlă, dotată cu o pasarelă subacvatică ce permite observarea înotătorilor de jos – un element de design unic care evidențiază luxul.

Top 10 cele mai scumpe case cumpărate de fotbaliști: