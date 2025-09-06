Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fotbaliștii au o adevărată pasiune pentru mașini. Mulți jucători faimoși au în garaj adevărați bolizi care întorc toate capetele în trafic. Iată care sunt cele mai scumpe bijuterii pe patru roți pe care le au marii fotbaliști ai lumii!

Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști

Cei mai cunoscuți fotbaliști din lume se bucură de succes profesional, ceea ce le aduce mulți bani în conturi. După ani și ani petrecuți pe terenul de fotbal, mulți dintre ei au decis să se răsfețe. Unii au preferat să investească în proprietăți și ceasuri, în timp ce alții au ales

În topul fotbaliștilor care au plătit o mică avere pe mașină îl regăsim pe Kevin De Bruyne. Legenda lui Manchester City se află pe locul 10, având în posesie un McLaren P1, care a costat 1,15 milioane £. Bolidul are 903 cai putere și accelerează de la 0 la 100 km/h în mai puțin de trei secunde. Kevin De Bruyne, a părăsit recent Etihad după un deceniu de succes. Cu un salariu de 400.000 £ pe săptămână înainte de plecare, nu e de mirare că acesta deține un asemenea bolid.

Pe locul 9 în top îl regăsim pe Pierre-Emerick Aubameyang, posesorul unui Ferrari LaFerrari, care costă 1,2 milioane £. În lume, există doar 499 de modele Ferrari LaFerrari, iar Aubameyang este unul dintre cei doi fotbaliști cunoscuți care dețin o astfel de bijuterie. Fostul atacant al Borussiei Dortmund, Arsenal și Chelsea este recunoscut pentru stilul său de viață extravagant, iar LaFerrari este considerat „cel mai puternic supercar omologat pentru șosea” produs de Ferrari.

Locul 8 în topul fotbaliștilor care au plătit o avere pe mașini îi revine lui Son Heung-min. Similar colegului său de breaslă, Son Heung-min deține și el un Ferrari LaFerrari, care costă 1,2 milioane £. Starul lui Tottenham a ales varianta neagră în locul celei roșii. Clubul i-ar fi cerut să evite culoarea roșie, din cauza rivalității cu Arsenal.

Samuel Eto’o, fostul star de la Barcelona și Inter Milano a câștigat suficient pentru a-și permite un rar Aston Martin One-77, produs în doar 77 de unități. Valoarea sa de piață este de 1,3 milioane £.

Ce mașină de colecție deține Neymar

Tot cu o bijuterie pe patru roți s-a răsfățat și Zlatan Ibrahimovic de ziua sa. În 2019, Zlatan și-a făcut cadou un Ferrari Monza SP2. Mașina a costat 1,4 milioane £, dar acum valoarea ei a crescut la aproximativ 2 milioane £. Asta înseamnă că dacă Zlatan ar vrea să vândă mașina s-ar putea bucura un profit considerabil.

O colecție impresionantă de bolizi are și Karim Benzema. Cu un salariu de 830.000 £ pe săptămână la Al-Ittihad, bijuteria pe patru roți a francezului este Bugatti Veyron Pur Sang. Mașina a fost produsă în doar cinci exemplare în lume. Bolidul este evaluat la peste 1,5 milioane £.

Nici Neymar nu s-a lăsat mai prejos față de colegii lui de breaslă. Starul are un Lamborghini Veneno, dintre cele doar 13 produse, evaluat la 2,5 milioane £. Colecția sa de mașini este estimată la 11 milioane £ și include și un Aston Martin Vulcan, dar și un Maserati MC12.

Tot o mică avere a aruncat pe mașini și starul lui Manchester City, Erling Haaland. Acesta are în garaj un Mercedes AMG One, în valoare de 2,7 milioane £. În lume, există doar 275 de exemplare, iar Haaland este unul dintre posesorii modelului de colecție.

Erling haaland arrives at Bugatti with an incredible Mercedes Amg One

Ce mașină unicat deține Lionel Messi și cât costă

nu sunt rivali doar pe teren. În 2016, cei doi giganți ai fotbalului au intrat într-un adevărat război al licitațiilor pentru un superb Ferrari 335 S Spider Scaglietti din 1957, care aparținea miliardarului italian Alessandro Proto.

Potrivit ziarului spaniol Sport, Messi a reușit să-l întreacă pe Ronaldo și să obțină supercarul, supranumit „calul cabrat din 1957”, pentru suma record de 36 de milioane de dolari. Produs în doar patru exemplare, Ferrari-ul este echipat cu un motor V12 aspirat natural.

Pe lângă această bijuterie, în garajul lui Messi se mai află un Pagani Zonda Tricolore de peste 2 milioane de dolari, un Ferrari F430 Spider, Maserati GranTurismo MC Stradale, un Mercedes-Benz SLS AMG, dar și alte SUV-uri și mașini de zi cu zi.

Ce mașină unicat deține Cristiano Ronaldo și cât costă

Cel mai bine plătit fotbalist din lume, Ronaldo, primește 172 milioane £ pe an la Al-Nassr. Starul deține un Bugatti La Voiture Noire, singurul model produs vreodată, evaluat la 12 milioane £. Întreaga lui colecție de mașini depășește 19 milioane £.

1 of 1 $18.7 Million Bugatti La Voiture Noire — 💰Billionaires (@BiIlionaires)

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ronaldo are o pasiune pentru mașinile scumpe. De la bolizi de milioane de dolari până la limuzine ultra-luxoase, garajul său este plin de bijuterii pe patru roți pe care majoritatea oamenilor au ocazia să le vadă doar în filme.

Ronaldo are și o slăbiciune pentru eleganță, lucru demonstrat de Rolls-Royce-ul Cullinan din garajul său. SUV-ul de lux, comparat adesea cu un hotel de cinci stele pe roți, i-a fost dăruit de partenera sa, Georgina Rodríguez. Desigur, trebuie menționat că pe lângă bijuteriile pe patru roți, colecției lui Cristiano Ronaldo li se mai adaugă iahtul său de 7,5 milioane de dolari sau despre avionul privat de 75 de milioane de dolari.