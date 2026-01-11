Top 10 cele mai scumpe transferuri la Manchester City! Pe ce loc se clasează Antoine Semenyo, noul star care a marcat în victoria din FA Cup cu 10-1

ADVERTISEMENT

Antoine Semenyo este omul momentului în Premier League. Cel mai bun fotbalist al celor de la Bournemouth și-a luat adio de la formația antrenată de Andoni Iraola și a semnat cu Manchester City, care a plătit în schimbul său nu mai puțin de 74 de milioane de euro. Această sumă îl plasează pe locul 4 în topul celor mai scumpe transferuri ale „cetățenilor”.

Top 10 cele mai scumpe transferuri realizate de Manchester City

Deși clubul a plătit foarte mulți bani pentru a-l transfera pe Antoine Semenyo, transferul său nu se află nici măcar pe podium, topul fiind condus la o distanță foarte mare de Jack Grealish, care nu a confirmat la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

Podiumul este completat de alți doi fotbaliști aduși recent la echipă. Este vorba despre Josko Gvardiol, transferat de la Red Bull Leipzig pentru 90 de milioane de euro, și despre Omar Marmoush, adus în urmă cu un an de la Frankfurt, pentru 75 de milioane de euro. Topul complet arată în felul următor:

Jack Grealish – 117,5 de milioane de euro de la Aston Villa Josko Gvardiol – 90 de milioane de euro de la RB Leipzig Omar Marmoush – 75 de milioane de euro de la Frankfurt Antoine Semenyo – 74 de milioane de euro de la Bournemouth Ruben Dias – 71,6 milioane de euro de la Benfica Rodri – 70 de milioane de euro de la Atletico Madrid Riyad Mahrez – 67,8 de milioane de euro de la Leicester City Aymeric Laporte – 65 de milioane de euro de la Athletic Bilbao Joao Cancelo – 65 de milioane de euro de la Juventus Matheus Nunes – 62 de milioane de euro de la Wolves

Antoine Semenyo, gol la debut pentru Manchester City în victoria cu 10-1 din FA Cup

„Cetățenii” au defilat și au învins cu un scor neverosimil de 10-1. Ghanezul nu a făcut un meci spectaculos, însă a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

Cu toate că Erling Haaland a fost pe teren timp de 45 de minute, el nu a reușit să înscrie și își adâncește criza prin care trece.

ADVERTISEMENT

De ce Haaland nu se regăsește în topul celor mai scumpe transferuri făcute de Manchester City

Cu toată că Erling Braut Haaland era deja o vedetă în momentul în care a venit la Manchester City, clauza pe care el a stabilit-o cu Borussia Dortmund a făcut ca „cetățenii” să fie nevoiți să plătească o sumă de doar 60 de milioane de euro, în comparație cu adevărata lui valoare. Astfel, pentru transferul său s-au plătit cu 2 milioane de euro mai puțin decât pentru cel al lui Matheus Nunes.

Norvegianul a confirmat imediat și s-a adaptat foarte bine cerințelor lui Guardiola și a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În 174 de meciuri pentru „cetățeni”, Haaland a înscris 150 de goluri și a oferit și 25 de pase decisive. Cota sa actuală, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, este de 200 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT