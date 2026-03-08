Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii

ADVERTISEMENT

Premier League este cel mai bogat campionat din fotbalul mare, puterea financiară a formațiilor din Anglia fiind mult peste cele din restul Europei. Cu toate acestea, „granzii” din Premier League au înregistrat de multe ori sezoane teribile, în care poziția finală a fost mult sub așteptările dictate de valoarea lotului.

Manchester United, pe locul 10 în ierarhia nedorită din Premier League

În acest context, americanii de la au realizat un top cu cele mai dezastruoase sezoane din Premier League, comparând punctajul pe care o echipă ar fi trebuit să îl obțină pe baza valorii lotului cu numărul de puncte obținute în realitate. Au fost luate în calcul ultimele 16 stagiuni, pornind așadar de la sezonul 2010-2011.

Pe locul 10 se află stagiunea 2024-2025 a lui Manchester United (1.1 puncte/meci față de 1.57 așteptate). Manchester United a dezamăgit constant de la retragerea lui Sir Alex Ferguson, însă cel mai nefast sezon din acest punct de vedere este cel precedent, când Ruben Amorim a preluat echipa după demiterea lui Erik ten Hag, iar United a terminat pe locul 15.

Pe locul 9 se află sezonul 2022-2023 al celor de la Southampton, care au obținut doar 0.7 puncte pe meci, mult sub media așteptată, de 1.21. „Sfinții” au terminat atunci pe ultimul loc și au retrogradat în divizia secundă. Poziția a opta aparține celor de la Huddersfield Town, care au reușit „performanța” de a dezamăgi crunt în 2018-2019 chiar și în contextul unor așteptări scăzute. Cu o medie de 0.4 puncte/meci (așteptările fiind de 0.92), aceștia au încheiat sezonul pe ultima poziție.

Locul 7 este ocupat de sezonul 2015-2016 al celor de la Chelsea. Campioni sub comanda lui Jose Mourinho în stagiunea premergătoare, londonezii aveau să încheie sezonul pe locul 10, lusitanul fiind înlocuit în decembrie de către Guus Hiddink. Media așteptată era de 1.92 puncte pe meci, însă Chelsea a obținut doar 1.3.

Două sezoane dezastruoase pentru Tottenham

Tottenham a reușit să câștige Europa League în sezonul 2024-2025, primul trofeu după 17 ani de „secetă”, însă echipa antrenată de Ange Postecoglou a sacrificat total campionatul pentru a se concentra pe acest obiectiv în a doua parte a sezonului. Rezultatul a fost poziția a 17-a și o medie de 1 punct/meci, cifra așteptată fiind de 1.52, iar stagiunea ocupă locul 6 în această ierarhie.

Pe 5 se află sezonul actual al celor de la Wolverhampton Wanderers, care ocupă momentan ultima poziție în campionat. Cu o medie de 0.5 puncte/meci, față de cele 1.07 așteptate, „lupii” au mari șanse să retrogradeze, chiar dacă au obținut mai multe rezultate pozitive în 2026.

Dacă în stagiunea precedentă „și-a permis” să sacrifice campionatul pentru cupele europene, . După , cei de la Spurs au o medie de 1 punct pe meci, însă așteptările (1.62 puncte/meci) sunt mai mari decât în sezonul trecut. Așadar, actuala echipă a lui Tottenham ocupă poziția a patra în ierarhia sezoanelor dezastruoase.

Chelsea și Southampton, pe podium în ierarhia echipelor care s-au făcut de râs

Pe ultima treaptă a podiumului se află sezonul 2024-2025 al celor de la Southampton (0.3 puncte pe meci față de 1.05 așteptate). „Sfinții” s-au făcut din nou de râs și au ocupat ultima poziție, retrogradând pentru a doua oară în Championship în decurs de doar 3 ani.

Locul 2 în clasament revine stagiunii 2022-2023 a celor de la Chelsea, care au investit nu mai puțin de 600 de milioane de euro după preluarea de către Clearlake Capital și Todd Boehly. Rezultatul? O medie de 1.2 puncte/meci, mult sub cea așteptată, de 1.95, și un loc 12 în campionat.

Aston Villa, „regina” sezoanelor teribile din Premier League

Pe primul loc în această ierarhie nedorită se află sezonul 2015-2016 al celor de la Aston Villa. Gruparea din Birmingham se afla de aproape trei decenii în prima divizie, însă a traversat o stagiune catastrofală, în care a strâns doar 17 puncte și a terminat pe ultimul loc. Bineînțeles, diferența dintre media de puncte din realitate, 0.4, și cea așteptată, 1.15, a fost una imensă. Din fericire pentru fanii celor de la Villa, echipa a revenit în Premier League în 2019, iar în sezonul trecut a jucat în sferturile Champions League.

Cum arată topul echipelor din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic

Aston Villa, 2015-2016 – 0.4 puncte obținute față de 1.15 așteptate Chelsea, 2022-2023 – 1.2 puncte obținute față de 1.95 așteptate Southampton, 2024-2025 – 0.3 puncte obținute față de 1.05 așteptate Tottenham, 2025-2026 – 1 punct obținut față de 1.62 așteptate Wolverhampton, 2025-2026 – 0.5 puncte obținute față de 1.07 așteptate Tottenham, 2024-2025 – 1 punct obținut față de 1.52 așteptate Chelsea, 2015-2016 – 1.3 puncte obținute față de 1.82 așteptate Huddersfield Town, 2018-2019 – 0.4 puncte obținute față de 0.92 așteptate Southampton, 2022-2023 – 0.7 puncte obținute față de 1.2 așteptate Manchester United, 2024-2025 – 1.1 puncte obținute față de 1.57 așteptate