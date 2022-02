În cazul în care adorați să vă petreceți timpul în fața televizorului vă prezentăm mai jos 10 filme difuzate pe Netflix pe care nu ar trebui să le ratați.

Pe primul loc în topul preferințelor românilor se află un film de dragoste american, în timp ce locul doi este ocupat de o peliculă polițistă.

Aflați mai jos recomandările pentru weekendul 5 – 6 februarie 2022.

Top 10 filme de văzut pe Netflix în weekendul 5 – 6 februarie 2022. Surpriză pe locul 1

, oferind filme și pentru toate vârstele. Vă prezentăm mai jos topul celor mai bune filme potrivit preferințelor românilor.

ADVERTISEMENT

Locul 1 este ocupat de un film de dragoste, The Royal Treatment. De altfel, acesta se în topul preferințelor fanilor din 94 de țări. Izzy (Laura Marano) este hairstylist și i se oferă șansa de a lucra la nunta prințului Thoman, interpretat de Mena Massoud.

Deși filmul a fost adorat de fani, nu a fost deloc pe gustul criticilor.

Pe locul secund în topul preferințelor românilor este un film polițist, Amandla. Acesta a fost lansat pe 21 ianuarie 2022. Este povestea a doi frați care după ce supraviețuiesc unei tragedii în copilărie, ajung să fie de părți opuse ale legii. Relația dintre ei va fi pusă la încercare după comiterea unei crime.

ADVERTISEMENT

Munich – The Edge of War este filmul de pe locul 3. Drama se bazează pe romanul Munchen din 2017 al lui Robert Harris. Acțiunea se petrece în 1938, când Europa se află în prag de război, Adolf Hitler pregătindu-se să invadeze Cehoslovacia, Un funcționar britanic, Hugh Legat se întâlnește cu Paul von Hartmann, un diplomat german, la Munchen. Cei doi încep negocierile în încercarea de a evita începerea războiului. Filmul îi are în distribuție pe Jeremy Irons, George MacKay și Jannis Niewöhner.

The Kill Team este pe locul patru în topul preferințelor românilor. Povestea unui tânăr militar american aflat în Afganistan, care este deranjat de atitudinea noului sergent i-a impresionat pe mulți.

ADVERTISEMENT

Următorul film în topul preferințelor cinefililor este producția turcească My Father’s Violin. O fetiță de doar 8 ani trăiește cu tatăl său. Îl însoțește în diferite locuri unde acesta cântă alături de o trupă.

Lucrurile devin dificile când tatăl lui Ozlem află că este pe moarte. După moartea sa, fetița este predat Serviciilor de Protecție a Copilului. În acel moment, colegii de trupă ai tatălui său își dau seama că Ozlem are un unchi bogat care o poate îngriji. Acesta este un violonist de succes.

ADVERTISEMENT

Charlie’s Angels ocupă locul șase în Top 10 al celor mai vizionate filme. Inițial, un serial cu același titlu a fost lansat în 1976. A fost primul în care rolurile principale ale unor detectivi au fost interpretate de femei. În anul 2000 a apărut și un lung metraj care a avut un succes răsunător. Serialul difuzat de Netflix a avut premiera în anul 2019.

Locul șapte este ocupat de comedia american Home Team și se bazează pe o poveste reală. Antrenorul Sean Payton a fost suspendat din NFL, dar speră să reușească să-și îmbunătățească relația cu fiul său. Astfel, decide să antreneze echipa acestuia de fotbal.

ADVERTISEMENT

Următorul film în topul preferințelor românilor este Cold Blood Legacy, care îl are în distribuție pe cunoscutul Jean Reno. Un fost asasin salvează o femeie și descoperă un secret teribil despre aceasta.

Filmul a avut premiera în anul 2019.

Pe poziția următoare se găsește o comedie franțuzească, Le fils du Français. Un băiat pleacă cu bunica sa în Brazilia pentru a-și găsi tatăl și are parte de o aventură incredibilă.

Locul 10 este ocupat de un thriller american, Brazen, cu Alyssa Milano, Sam Page și Matthew Finlan în rolurile principale.

O scriitoare de romane polițiste reușește să rezolve misterul morții surorii sale.