Platforma de streaming își actualizează în mod constant conținutul și oferă seriale și filme pentru toate gusturile.

În cazul în care vreți să petreceți un weekend liniștit în fața televizorului, vă prezentăm mai jos primele 10 filme și seriale care sunt cele mai vizionate în România.

Squid Game nu se mai află în topul preferințelor românilor, iar primul loc este ocupa surprinzător de un film fantasy britanic de Craciun.

ADVERTISEMENT

Top 10 filme și seriale de văzut pe Netflix în weekendul 27 – 28 noiembrie 2021. Locul 1 e surprinzător

Netflix este o alegere potrivită în cazul în care doriți să petreceți un weekend liniștit și să vedeți cele mai bune filme ale momentului. Conținutul platformei este actualizat constant, iar oferta este extrem de variată. Platforma de streaming a actualizat lista cu cele mai vizionate filme și seriale în România.

Locul 1 este de-a dreptul surprinzător. Se pare că românii au intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Spunem asta pentru că “A Boy Called Christmas” (“Un băiat numit Crăciun”) este în topul preferințelor cinefililor. Filmul fantasy britanic se bazează pe romanul cu același nume din 2015 a lui Matt Haig. Un băiețel pornește într-o aventură de neuitat pentru a-și găsi tatăl plecat să descopere legendarul oraș Elfhelm. Acesta este însoțit de prietenii săi, un șoricel și un ren.

ADVERTISEMENT

Pe locul doi se află un film de acțiune care îl are în rolul principal pe Tom Cruise, “Jack Reacher: Never Go Back”. Filmul continuă povestea din 2021 a ex-maiorului Jack Reacher.

“Bruised ” se află pe locul trei în topul preferințelor românilor. Halle Berry interpretează rolul unei luptătoare de arte marțiale care luptă să-și relanseze cariera. Este filmul cu care vedeta de la Hollywood și-a început cariera regizorală.

ADVERTISEMENT

Următorul film în topul preferințelor este “Red Notice “, Este o comedie de acțiune americană cu Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot. Acțiunea este una destul de simplă. Un agent interpol încearcă să captureze un hoț de artă celebru. Filmul a avut premiera în 2021.

“Cowboy Bebop” face și el parte dintre cele mai vizionate seriale. O echipă de vânători de recompense îi urmărește pe cei mai periculoși criminali ai galaxiei în încercarea de a salva lumea. Serialul este o adaptare a seriei anime japoneze cu același titlu.

ADVERTISEMENT

Serialul nou lansat de Netflix, care a detronat este următorul în topul preferințelor. , o serie fantastică în care ființe din altă lume ajung pe Pământ și declanșează haosul.

Locul 7 este ocupat de “Arcane League of Legends”, o nouă serie animată. Acțiunea este plasată în regiunea utopică Piltover în districtul subteran oprimat Zaun, Povestea are în prim plan doi luptători campioni ai Ligii.

ADVERTISEMENT

În topul preferințelor românilor se află și “The Princess Switch 3”. O comedie romantică de Crăciun.

Miniseria “True Story” (șase episoade) este și ea printre preferatele românilor. O oprire în orașul natal al lui Kid, Philadelphia, devine o chestiune de viață sau de moarte pentru un comediant celebru.

Pe ultimul loc este tot o comedie de acțiune americană. “Central intelligence”.

Un contabil este atras de lumea spionajului după ce se reîntâlnește cu un vechi coleg de școală.