TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro

Sportul rege adună, în istoria sa mai mult sau mai puțin recentă, numeroși fotbaliști celebri care, la un moment dat, au intrat în faliment personal. Mai exact, aceștia au ”reușit” să risipească toți banii strânși în carieră.

ADVERTISEMENT

Fotbaliști celebri, precum Arda Turan și Paul Gascoigne, au ajuns să piardă banii câștigați în carieră

La ora actuală, fotbaliști precum . Cele două mari staruri știu foarte bine cum să-și administreze averea.

Lusitanul și sud-americanul sunt însă exemplele de ”așa da” atunci când vine vorba de fotbaliști celebri care au știut să-și chibzuiască banii. La polul opus, din păcate, există adevărate legende ale fotbalului care au dat cu piciorul averilor strânse cu multă muncă în carieră.

ADVERTISEMENT

De-a lungul ultimului deceniu, au apărut informații conform cărora însuși legenda braziliană Ronaldinho, care a scris istorie la formații precum PSG, Barcelona sau AC Milan, ar fi ”pe zero” la capitolul avere. În 2018, chiar s-a scris că fosta vedetă sud-americană avea doar 5 lire sterline în cont și, pe deasupra, datorii de până la 2 milioane de dolari.

În realitatea, ”Dințosul” și fratele său și-au transferat toate afacerile și toți banii din Brazilia în afara țării. Deși falit în acte, se părea că lui Ronaldinho îi mergea excelent financiar.

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut Paul Gascoigne zeci de milioane de lire sterline

Într-o situație financiară nu la fel de bună au fost, de-a lungul anilor, alte nume uriașe Fără doar și poate, cazul, un studiu de caz despre cum se risipește o avere de zeci de milioane de dolari este britanicul Paul Gascoigne (58 de ani). Acesta a adunat, la un moment dat, o avere de peste 20 de milioane de lire sterline (circa 24 de milioane de euro) din salariile din fotbal şi din sponsorizări.

ADVERTISEMENT

Treptat, din cauza dependenței de alcool, ”Gazza” a pierdut toți banii. Vârful problemelor sale s-a raportat în 2016. Atunci, Gascoigne se afla în pragul ruinei financiare, confruntându-se cu datorii de 42.000 de lire sterline, reprezentând impozite neplătite. Atunci, fostul mare jucător englez a reușit să evite falimentul. Problemele sale erau însă departe de a se fi încheiat. Au apărut ulterior informații conform cărora datoriile lui Gascoigne au ajuns la o sumă de 200.000 de lire sterline.

Situația materială dezastruoasă nu l-a demoralizat pe Gazza. ”Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave, mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, declara Gascoigne pentru .

ADVERTISEMENT

Pe ce a cheltuit toată averea West Brown, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester United

Un alt englez a avut de suportat falimentul personal. E vorba de fostul fundaș al Angliei, Wes Brown. El are în palmares Liga Campionilor în 1999 și 2008 cu Manchester United, după ce a pierdut milioane de lire.

Wesley Michael Brown, acum în vârstă de 45 de ani, a jucat 362 de ori în Premier League, la Manchester United și Sunderland. A făcut parte din ambele loturi câștigătoare ale Ligii Campionilor ale lui United sub conducerea lui Sir Alex Ferguson, fiind titular în finala împotriva lui Chelsea în 2008.

Avea un salariu colosal la acea vreme: 50.000 de lire sterline pe săptămână. Cu toate acestea, a pierdut milioane după ce și-a încheiat cariera de jucător. Banii ar fi fost risipiți pe tranzacții imobiliare neinspirate. Brown a plătit prea mult pentru o fermă, iar asta a dus la falimentul companiei sale. Pe deasupra, a primit o lovitură și pe plan personal. În 2022 s-a despărțit și de soția sa, Leanne, o vedetă TV.

Ce investiții l-au ruinat pe Arda Turan. A pierdut toți banii strânși în carieră

În prezent antrenor în Ucraina, la Șahtior Donețk, Arda Turan, care a trecut în cariera de jucător pe la nume uriașe, ca Galatasaray, Atletico Madrid şi Barcelona, a explicat în 2023 că a fost ruinat după ce a făcut investiții nefericite.

”Am donat peste 13 milioane. Toți banii și efortul, toată munca pe care am depus-o ani de zile, au dispărut brusc. Îmi pare foarte rău, acest eveniment m-a epuizat foarte tare. Toate economiile mele s-au pierdut într-o clipă”, spunea Turan.

În urmă cu doi ani, turcul spunea că Secil Erzan, directoarea filialei unei bănci din Istanbul, este vinovată de problemele sale economice. ”M-a înşelat spunând: ‘Cine investeşte în acest fond va obţine profit’. Am dat mai mult de 13 milioane euro. Toţi banii şi toate eforturile pe care le-am câştigat. Munca de mai mulţi ani a dispărut brusc”, conform .

Ce fotbaliști cunoscuți din Premier League au intrat în ”faliment”

Premier League pare a fi un ”Rai” al fotbaliștilor loviți crunt de probleme financiare. Emile Heskey, star al naționalei Albionului și al lui Liverpool, a fost declarat oficial falit în 2024. Acesta a pierdut mai multe milioane de lire sterline într-o schemă financiară în care au fost implicați și alți foști fotbaliști, precum David Beckham și Steven Gerrard, ajungând să aibă datorii în valoare de 1,5 milioane de lire sterline.

Probleme mari a avut și fostul portar David James. Retras în 2014, acesta este încă al 5-lea în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în Premier League (572). A deținut recordul pentru cele mai multe partide fără gol primit (169), înainte să fie depășit de legendarul Petr Cech. A câștigat peste 20 de milioane de lire sterline în carieră și din contracte de sponsorizare. Apoi, divorțul din 2005 l-a afectat pe starul englez, iar la un moment a ajuns să vândă echipamentele pe care le-a purtat pentru a putea acoperi datoriile.

Deși are sute de meciuri în Premierul League, un alt portar, Brad Friedel a avut mari probleme cu banii. După retragere, lucrurile nu au mers conform planului și a acumulat datorii de 5 milioane de lire sterline.

Un alt jucător trecut pe la Liverpool, John Barnes, cu peste 400 de meciuri pe Anfield, între 1987 și 1997, trece și el printr-o o situație dramatică. Ar avea datorii în valoare de 1,5 milioane de lire sterline.

Cum a ajuns un olandez să parcurgă drumul de la Real Madrid la …faliment

Royston Drenthe, la un moment dat o mare speranță a Olandei, a fost declarat falimentar de o instanță batavă în decembrie 2020, în ciuda faptului că a jucat pentru echipa națională a Olandei și, în special, pentru Real Madrid.

Probleme mari cu banii a avut și fostul atacant al lui Sunderland, Asamoah Gyan. S-a retras din fotbal în iunie 2025, dar era falit înainte de a pune ghetele în cui. Nu a jucat doar în Premier League, ci și în ligi din Asia, precum China și Arabia Saudită.

Un caz extrem de ciudat din fotbal mare este cel al lui John Arne Riise. Norvegianul a pierdut aproape tot ce avea, asta în timp ce încă câștiga 50.000 de lire sterline pe săptămână la Liverpool. Se întâmpla la doar doi ani după ce câștigase Liga Campionilor cu Liverpool. În 2007, numele său a apărut într-o anchetă de fraudă de 3 milioane de lire sterline în Norvegia.

Top 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră