Top 10 insule din Grecia. Una dintre ele este interzisă românilor

Și în acest an Grecia este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru români drept pentru care a fost alcătuit un top al insulelor din această țară. Tripadvisor oferă mai multe sfaturi despre locurile pe care nu trebuie să le ratați în concediul dumneavoastră.

Cele mai tari insule din Grecia

Celebrul site de sfaturi pentru vacanțe și-a pus întreaga armată de specialiști să gândească un clasament al insulelor din Grecia, un clasament menit să bucure pe toată lumea.

Insula Naxos

Naxos este cea mai mare insulă din grupul de insule numit Ciclade. Se află poziționată în partea de sud, undeva peste Creta, Rodos și Santorini, insule mult mai cunoscute.

Vorbim despre un loc unde oamenii vin pentru plajă și relaxare și mai puțin pentru cluburi de noapte și distracție.

Insula Milos

În primul rând discutăm despre locul unde a fost descoperită Venus din Milo. Este una dintre cele mai atractive insule din Arhipelagul Cicladelor.

Plajele din Milos sunt unele dintre cele mai frumoase din Grecia. Paliochori, Papafragas, Gerontas, Firiplaka, Tsigrado, Plathiena lasă pe toată lumea fără prea multe cuvinte.

Insula Kefalonia

Spre deosebire de celelalte insule grecești, Kefalonia oferă un peisaj variat, atât în interiorul insulei, cât și pe brațele peninsulare. Este o insulă cu multe plaje frumoase, golfuri și golfulețe.

Una dintre cele mai frumoase este Makris Gialos. Este recunoscută, de altfel, pentru nisipul strălucitor și pentru apa curată și azurie

Insula Santorini

Santorini este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din . Insula este poate cea mai frumoasă, deși există oameni care spun că preferă cu totul altceva.

Are plaje care te lasă fără cuvinte, are taverne, piscine, are pur și simplu tot ce îi trebuie pentru a rivaliza cu un colț de Paradis.

Insula Paros

Insula Paros este situată în „inima” Arhipelagului Cicladelor, din Marea Egee, la câteva ore cu feribotul din Atena. Este considerată în continuare drept cel mai bine păstrat secret al .

Printre alte multe motive de a alege o vacanță în Paros, insula este renumită pentru plajele sale naturale, pentru viața de noapte și distracțiile de aici.

Insula Ios

Insula Ios se află în apropierea insulei Santorini și este recunoscută ca fiind una a petrecerilor de noapte. Cluburile ;i barurile sunt deschise aici aproape non stop.

Insula este una aglomerată, mai ales în lunile iulie și august. Principalele atracții din Ios sunt însă plajele, unele de poveste.

Insula Zakynthos

Zakynthos a fost insula preferată de Artemis și Apollo. Cei doi zei erau fermecați de peisajele de aici, dar și de plajele nisipoase, apele adânci, clare și albastre

Insula Lefkada

Lefkada este a patra insula mare din Marea Ionică şi este foarte aproape de continent. Este, de altfel, singura insulă la care se poate ajunge cu maşina. Lefkada are un climat tipic mediteranean, umed cu veri calde și ierni reci.

Insula Skyathos

Pe insula Skiathos există peisaje sublime, dar și o varietate de hoteluri și restaurante al căror preț, culmea, nu este unul foarte mare pentru ofertă.

A fost inclusă în zona excursiilor și așa avea să fie descoperită și de turiștii români, unii care au început să vină în număr mare aici.

Insula Chrissi

Supranumită chiar Caraibele Europei, această insulă atrăgea turiștii ca un magnet. Îi îmbia cu plajele sale cu nisip curat și fin, dar și cu o apă cristalină.

Autoritățile au luat însă decizia ca nimeni să nu mai poată vizita locul o perioadă. Administrația regională a Insulei Creta a fost cea care a interzis accesul turiștilor.