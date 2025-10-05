Top 10 jucătoare de tenis cu cele mai mari câștiguri în carieră. Ce poziție ocupă Simona Halep

Un top 10 jucătoare din circuitul WTA cu cele mai mari câștiguri în carieră, dat publicității recent, arată faptul că, în top 5, sunt prezente 3 tenismene retrase din activitate. Simona Halep se află alături de aceste nume mari.

Simona Halep, loc fruntaș într-un top 10 jucătoare de tenis cu cele mai mari câștiguri în întreaga carieră

Sunt aproape 8 luni de când . În ciuda acestui aspect, cea mai mare tenismenă din istoria țării noastre s-a menținut într-un top al banilor strânși în carieră. O singură jucătoare activă este peste româncă în această ierarhie.

Pe de altă parte, Halep este la distanță uriașă de legenda din SUA, Serena Williams. Retrasă de 3 ani din activitate, aceasta domină topul averilor din tenis. Șansele ca cineva să o întreacă în viitorul apropiat sunt minime. Locul secund în acest top este ocupat de sora Serenei, Venus Williams. Ajunsă la 45 de ani, și încă activă în circuit, aceasta a încasat peste 42 de milioane de dolari.

Simona Halep a ocupat mulți ani ultima treaptă a podiumului câștigurilor, cu peste 40 de milioane de dolari câștigați din tenis. După ce s-a retras, cum era de așteptat, românca a început să piardă teren. Cu o avere din tenis în valoare de 40,236,618 de dolari, Simona Halep a fost devansată, în august, de Iga Swiatek, care a cucerit atunci turneul de la Cincinnati.

În urma româncei nu vine o jucătoare activă, ci tot una retrasă. E vorba de starul din Rusia, Maria Sharapova. Câștigătoare a cinci titluri de Grand Slam, aceasta a acumulat aproximativ 38 de milioane de dolari în premii în carieră, înainte de retragerea din 2020.

Iată top 10 jucătoare cu cei mai mulți bani câștigați din tenis:

Serena Williams (SUA): 94,816,730 dolari Venus Williams (SUA): 42,684,864 dolari Iga Swiatek (Polonia): 41,349,048 dolari Simona Halep (România): 40,236,618 dolari Maria Sharapova (Rusia): 38,777,962 dolari Victoria Azarenka (Belarus): 38,637,495 dolari Petra Kvitova (Cehia): 37,543,615 dolari Aryna Sabalenka (Belarus): 37,240,242 dolari Caroline Wozniacki (Danemarca): 36,441,868 dolari Angelique Kerber (Germania): 32,519,180 dolari

Ce avere a adunat Serena Williams, considerată de mulți cea mai mare jucătoare de tenis din istorie

Cei peste 90 de milioane de dolari adunați din activitatea în sportul alb reprezintă doar o mică parte din averea Serenei Williams. Conform , averea din prezent a americancei se ridică la circa 350 de milioane de dolari. Deși retrasă, fosta sportivă câștigă enorm din contractele de sponsorizare.

Companii uriașe, precum, Ford, Gatorade, Gucci, Intel Nike, Remy Cointreau S.A., Tonal sau Walt Disney au avut sau încă au contracte cu celebra sportivă de peste ocean.

Într-un interviu pentru , Serena Williams a dezvăluit că banii nu au reprezentat niciodată un scop al vieții sale și al eforturilor depuse pe teren. ”Pentru mine, banii nu au fost niciodată o motivație. Îmi amintesc că de multe ori, după ce câștigam turnee, uitam foarte des să ridic cecurile. La sfârșitul anului, organizatorii acelor competiţii mă contactau: Serena, nu ţi-ai încasat cecurile!

Banii nu m-au interesat niciodată, nu asta m-a ţinut în tenis. Să privesc succesul pe care l-am avut din perspectivă financiară nu a fost niciodată ceva la care să mă raportez. M-am ghidat după un obiective clare: vreau doar să câștig titluri, să mă distrez pe teren, să fiu o mare jucătoare de tenis și să câștig Grand Slamuri. Orice altceva a fost un bonus”, a dezvăluit cea mai mică dintre surorile Williams.

Care sunt cele mai bine plătite jucătoare de tenis din ultimele 12 luni. Sume uriașe adunate din circuit și din alte surse

Revista Forbes a alcătuit și . Sunt incluse aici atât veniturile din tenis, cât și cele din alte surse. În ultimele 12 luni, tot o americancă este lider și la acest capitol.

Coco Gauff a strâns nu mai puțin de 37,2 milioane de dolari în total (12,2 milioane de dolari pe teren, 25 milioane de dolari din alte surse). La doar 21 de ani, aceasta și-a trecut în palmares trofeul de Grand Slam de la Paris în acest an.

Ea este urmată de Aryna Sabalenka. Campioana de la US Open are adunați 27,4 milioane de dolari în total. Din acest total, aproximativ 15 milioane de dolari vin din sponsorizări. Top 3 este închis de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 26,1 milioane de dolari în total. Iga Swiątek are ”doar” 24 milioane de dolari în total (9 milioane de dolari salarii și câștiguri, 15 milioane de dolari sponsorizări).