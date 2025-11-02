Top 10 jucătoare din România cu cele mai mari câștiguri din tenis în 2025. Cine sunt româncele milionare de pe primele două locuri

ADVERTISEMENT

Cum arată topul jucătoarelor care au făcut adevărate averi din tenis în 2025. A fost un an bun pentru ele, iar cifrele o dovedesc. Iată cine conduce topul tenismenelor cu cele mai mari câștiguri înregistrate în acest an!

Jucătoarele de tenis din România care au făcut o avere în 2025

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că tenisul a rotunjit conturile multor jucătoare din lume, dar și din România. O privire de amsamblu asupra câștigurilor înregistrate de româncele noastre în 2025 demonstrează un singur lucru. Și anume, faptul că tenisul nu înseamnă doar trofee și performanță, ci și mulți bani în conturi.

În 2025, tenismenele romance s-au bucurat de un real succes pe teren. Multe dintre ele au reușit să câștige mici avere, în timp ce unele se bucură de milioane de euro. În cu cele mai mari câștiguri din tenis, regăsim atât veterane, cât și nume surprinzătoare.

Pe locul 10 se află Mihaela Buzărnescu, care a reușit să câștige anul acesta 62.453 de euro din tenis. Pe locul 9 o regăsim pe Ana Bogdan, care se pare că a avut un an mult mai bun. Tenismena a reușit să adauge conturilor ei suma de 97.017 de euro.

Monica Niculescu se află pe locul 8. În 2025, tenismena de origine română a câștigat 101.130 de euro. În fața ei la mică diferență se află Patricia Maria Țig care, anul acesta, a câștigat din tenis 121.812 de euro, ocupând locul 7 în top.

Pe locul 6 se află Miriam Bulgaru, cu 139.427 de euro, iar pe locul 5, cu un câștig de aproape 3 ori mai mare decât colega ei, se află Anca Todoni. În 2025, Anca Todoni a câștigat 384.092 de euro. Pe locul 4, la un pas de podium, o regăsim pe Irina-Camelia Begu care, în 2025, a câștigat din tenis nici mai mult, nici mai puțin de 533.392 de euro.

Cele trei tenismene din România care conduc topul

Așa cum era de așteptat, topul jucătoarelor care au făcut averi din tenis în 2025 este completat de veteranele sportului. Locul 3 îi revine Elenei-Gabriela Ruse, care a reușit să câștige 779.169 de euro, semn că performanța sa din teren nu a rămas nerăsplătită.

Pe primele două poziții ale topului se află două jucătoare care nu doar că au făcut adevărate averi în lumea tenisului, dar au scris istorie și au reușit să ducă mai departe numele României. Mai exact, este vorba despre Sorana Cîrstea, care a câștigat 1.070.003 de euro și se situează pe locul 2 în top și despre , cu un câștig de 1.131.782 de euro.

Cine o antrenează pe Jaqueline Cristian pentru a face astfel de performanțe pe terenul de tenis

Jaqueline Adina Cristian se înscrie cu succes pe lista celor mai bune tenismene romance. Născută în 1998, jucătoarea a reușit să scrie istorie în lumea „sportului alb”. Jaqueline Cristian a fost numărul 1 în clasamentul European printre tenismenele sub 14 ani și se pare că nu se oprește din a face performanță.

Tenismena este de neoprit pe teren, iar o mare parte din merite îi revin antrenorului său, spaniolul Javier Marti. Javier Marti este cel care o antrenează pe cea mai bine clasată româncă în ierarhia mondială, iar presiunea de pe umerii săi este una uriașă. În trecut, spaniolul Marti a lucrat cu Jessica Bouzas Maneiro și cu Paula Badosa.

Înainte de a deveni antrenorul unora dintre cele mai bune tenismene, Javier Marti a fost chiar el tenismen. Din păcate, un accident la cot l-a determinat să își încheie cariera pe teren, însă niciodată nu a renunțat la pasiunea pentru tenis. În primăvara anului 2024, românca Jaqueline Cristian a luat legătura cu el, iar de atunci, totul s-a schimbat pentru antrenor.

Jaqueline Cristian și antrenorul său formează o echipă pe cinste în teren

Spaniolul Marti și Jaqueline Cristian au un obiectiv comun și anume, acela e a scrie istorie în lumea tenisului. Până acum, cei doi au bifat multe reușite, ceea ce nu face decât să le confirme că formează o echipă profesională de neoprit.

„Avem multe obiective de atins. Primul era să-și asigure prezența în Top 100. Ea mai fusese acolo, dar nu cu un sezon complet. Am atins acest obiectiv cu ajutorul turneelor WTA, dar și cu ajutorul unor turnee ITF. (…)

Anul acesta, primul obiectiv a fost să rupem bariera Top 50, care a fost obținut. Vrem să asigurăm acest clasament. Și avem ambiții pentru a urca și mai mult, să aibă nivelul de joc potrivit și să îmbunătățim în tot ce e posibil în jocul său.”, a declarat antrenorul Javier Marti, pentru .

Javier Marti se asigură că drumul lui Jaqueline Cristian se îndreaptă spre succesul mult dorit. Tocmai de aceea, antrenorul a recunoscut faptul că a făcut o îmbunătățire la nivelul întregii echipe. Acum, tenismena româncă are un preparator fizic. De asemenea, antrenorul a mai subliniat că jucătoarea are nevoie să își dezvolte capacitate de înțelegere a jocului, iar după aceea, nimeni și nimic nu va mai sta în calea ei.