Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă

ADVERTISEMENT

Cum arată un extrem de select top 10 cu mari fotbaliști ai vremurilor noastre care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo deschide această listă, iar lui i se mai adaugă vedete precum Mbappe, Salah, Pogba sau Lewandowski. Fiecare dintre acești sportivi explică decizia în felul său. Sunt chestiuni care țin de sănătate, precum și unele care merg până la religie

Topul celor mai tari fotbaliști care nu au niciun tatuaj, deschis de Cristiano Ronaldo

La ora actuală, majoritatea fotbaliștilor profesioniști se tatuează. Foarte mulți au diferite simboluri, extrem de vizibile, pe brațe, piept, spate sau pe picioare. Tot mai puține sunt vedetele celui mai popular sport de pe Mapamond care preferă să stea departe de această modă. În spatele acestei decizii stau fel și fel de motive.

ADVERTISEMENT

Fără doar și poate, cel mai important nume din fotbal care nu este adeptul tatuajelor e Cristiano Ronaldo. Superstarul portughez, în prezent activ la Al-Nassr și la naționala Portugaliei, explică și motivul principal al gestului său. CR7 donează sânge în mod frecvent și vrea să poată face asta fără restricții.

În 2012, lusitanul a declarat într-un interviu: ”Nu am tatuaje ca să pot dona sânge mai des”. Conform , în Spania și Anglia, după un tatuaj trebuie să aștepți 4 luni pentru a dona sânge, asta pentru a nu exista riscuri de infecții.

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, cel mai important nume din Europa care nu se tatuează

După o perioadă de acomodare, mai exact după transferul din vara lui 2024 de la PSG la Real Madrid, . În continuare, starul de pe Santiago Bernabeu refuză tatuajele.

ADVERTISEMENT

Rivalul lui Mbappe din La Liga, Robert Lewandowski, unul dintre cei mai buni polonezi din istorie, este în aceeași tabără a ”non-tatuaților”. Fostul său antrenor de la Barcelona, Xavi, spunea: ”Este ambițios, muncește incredibil, e umil… Nu-l pot lăuda destul”. Tocmai această umilință pare să stea și la baza faptului că nu are tatuaje.

De ce nu se tatuează Salah, Mane, Kante sau Hakimi

O categoria importantă este reprezentată în fotbal de jucătorii care au o motivație religioasă în a nu se tatua. Mohamed Salah, starul de pe Anfield, considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria Premier League, strălucește constant în fața porții. Celebrările sale fără tricou arată clar că nu are tatuaje. Motivul este credința sa musulmană: tatuajele sunt interzise în islam. Salah a declarat, în trecut: ”Nu am tatuaje, nu-mi schimb coafura, nu știu să dansez. Vreau doar să joc fotbal”.

ADVERTISEMENT

Fostul coleg din atacul lui Liverpool al lui Salah, Sadio Mane, a câștigat tot ce se putea câștiga cu ”Cormoranii” și este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria clubului. La fel ca Salah, Mané este musulman și nu are tatuaje din aceleași motive religioase.

Un francez cunoscut, N’Golo Kanté este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din istorie. Este faimos pentru modestia sa extremă. Face parte din credința sa și faptul că nu are tatuaje. Revenit în fotbal după o suspendare, Paul Pogba intră în aceeași categorie.

Tot aici îl găsim și pe unul dintre cei mai buni fundași dreapta din lume, și cu Maroc la Cupa Mondială 2022 (semifinale). Fiind musulman, consideră tatuajele un ”păcat major” și le evită complet.

Doi jucători legitimați la cluburi din Manchester, Rodri (City) și Matthijs de Ligt (United) preferă, de asemenea, să stea departe de tatuaje. Pep Guardiola, tehnicianul fostei campioane din Premier League, spunea despre Rodri, în 2019: ”Nu are tatuaje, nu are cercei. Arată ca un mijlocaș defensiv – și așa trebuie să arate un mijlocaș defensiv”.

Top jucători de fotbal care nu au tatuaje:

Cristian Ronaldo (Al Nassr) Kylian Mbappe (Real Madrid) Robert Lewandowski (Barcelona) Mo Salah (Liverpool) Achraf Hakimi (PSG) Rodri (Manchester City) Matthijs de Ligt (Manchester United) N’Golo Kanté (Al Ittihad) Paul Pogba (AS Monaco) Sadio Mane (Al Nassr)

Cele mai mari nume din fotbal care au tatuaje: Messi, Neymar sau Sergio Ramos în top

Dacă ne întoarcem în timp, în anii ’90 și începutul anilor 2000, vedem că tatuajele erau o excepție în fotbal. David Beckham a fost printre primele staruri care s-au tatuat masiv. Între timp, situația s-a inversat. Acum, aproape toate vedetele au tatuaje.

Cei mai cunoscuți fotbaliști cu tatuaje sunt Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Karim Benzema, Angel Di María, Dani Alves, Paulo Dybala sau Federico Chiesa. Și românii au copiat această modă. Denis Alibec, Nicolae Stanciu, Ciprian Tătărușanu sau Vlad Chiricheș s-au tatuat în cursul ultimilor ani.