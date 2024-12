În rândurile de mai jos FANATIK a pregătit un top 10 locuri instagramabile de Crăciun, în București. Sunt perfecte pentru fotografii memorabile. Oamenii stau la coadă pentru o poză, care durează numai câteva secunde.

Top 10 obiective instagramabile de Crăciun. Se găsesc în Capitală

Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă din an datorită magiei, podoabelor și decorurilor care îmbracă orașele din întreaga lume. Capitala nu lipsește din acest peisaj mirific mulțumită unor .

Acestea sunt 10 la număr și se găsesc în tot Bucureștiul, trebuie doar să iei străzile la pas pentru a explora luminițele din această lună. Primul loc care trebuie neapărat să fie imortalizat în imagini este Casa Mița Biciclista.

În acest an clădirea are reni uriași, globuri alb cu roșu, în ton cu sărbătorile de iarnă, și brazi luminoși. Magia Crăciunului poate fi văzută de trecători o vreme bună, la intersecția dintre Strada Biserica Amzei 9, cu Strada General Christian Tell 11.

Pe locul 2 se găsește Hotelul Marmorosch din Centrul Vechi. Situat pe Strada Doamnei, nr. 2, imobilul are o tematică suprinzătoare, inspirată de balul mascat din Veneția. Turiștii sunt atrași de decorul fabulos, elegant și încărcat de rafinament.

Locul 3 este Atelier Iris, de pe Calea Moșilor, nr. 34. Mai exact, este în spatele magazinului Cocor, fiind un loc luat cu asalt de pasionații de fotografii, în ton cu anotimpul rece. Pe 4 este restaurantul Bocca Lupo, de pe Strada Doctor Joseph Lister 1.

Iubitorii de locuri instagramabile nu trebuie să rateze această locație care îmbracă straie de sărbătoare. Localul este împodobit cu mii de decorațiuni atât în interior, cât și în exterior. Pe locul 5 se află Corinthia (fostul Grand Hotel du Boulevard), situat la intersecția străzilor Calea Victoriei și bulevardul Elisabeta.

Hotelul Corinthia din București are o alură perfectă pentru sărbătorile de iarnă pentru că are brazi, luminițe strălucitoare și multe elemente tematice, printre care se numără caii. Aceștia adaugă un plus de magie și eleganță.

Locul 6 îi aparține unei cafenele de pe strada Locotenent Aviator Radu Beller 13. Această locație deosebită este Nuba Cafe, care îmbracă un decor de numai bun pentru a fi imortalizat în imagini spectaculoase.

Ce locații instagramabile mai are orașul București, în decembrie

Locul 7 se găsește chiar peste drum de Nuba Cafe, pe strada Locotenent Aviator Radu Beller 8. Mai exact, este vorba de Maison Dadoo, care are spărgători de nuci în mărime naturală, brazi cu lumini roșii și o mașină roșie care face furori.

Această locație instagramabilă se numără printre cele mai fotografiate în luna decembrie. Cele mai frumoase poze de Crăciun ies și în cadrul de vis organizat de patronul restaurantului Mace, Joseph Hadad. Acestea este pe locul 8 și se găsește în spatele Ateneului, pe Strada Benjamin Franklin 16.

Locul 9 este ocupat de Cofetăria Mara Mura de la Ateneu, care s-a transformat iarna aceasta într-un tărâm de poveste pentru Crăciun. Cei care trec pragul locației dau peste un decor dominat de nuanțe de roșu intens, cu un fundal roz. Elementul principal este dat de brazii roșii.

Top 10 locuri instagrambile de Crăciun, în Capitală, se încheie cu Throwback Coffee & Stories, o cafenea care este situată pe Strada Doctor Petre Herescu, nr. 26. Vizitatorii sunt întâmpinați cu cadouri și o cabină telefonică tipic londoneză.