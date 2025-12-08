Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino

ADVERTISEMENT

La 47 de ani, Ciprian Ciucu are la activ câteva episoade mai puțin obișnuite și aproape necunoscute de publicul larg. Puțină lume știe, de exemplu, că noul primar general al Capitalei joacă baschet foarte bine sau că a mers la Oradea, acasă la Ilie Bolojan, după ce a câștigat primul mandat la sectorul 6.

Cirpian Ciucu a lucrat ca ziarist și a colaborat cu Hotnews

Ciprian Ciucu a lucrat ca ziarist încă de la sfârșitul anilor ’90. A avut propria rubrică în publicația Observator Cultural (2005 – 2009), însă a colaborat și cu Dilema Veche, Cotidianul, Hotnews sau Euractiv. ”Am fost printre primii contributori de la Contributors HotNews, cred că al doilea articol a fost scris de mine acolo”, a dezvăluit Ciprian Ciucu cu câțiva ani în urmă.

Ilie Bolojan l-a sfătuit să nu ia șpagă

Legătura cu Ilie Bolojan este una mult mai veche decât crede lumea. La scurtă vreme după ce a câștigat primul mandat de primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu a călătorit la Oradea u pentru ca acesta să-i dea unele sfaturi despre administrație.

La întoarcere, Ciucu a declarat că Bolojan l-a sfătuit să-și alcătuiască o echipă de specialiști la primărie și un departament performant de atragere a fondurilor europene. Nu în ultimul rând, Bolojan i-a transmis să nu îi fie frică să taie acolo unde nu este performanță.

„Primăria nu e instituție de binefacere. Cine performează rămâne, pentru că de el depinde viața celor 400.000 de locuitori din sector, cum e cazul sectorului 6. Cine performează rămâne și este promovat și are o carieră. Cine nu performează pleacă”, a avertizat primarul de la sectorul 6.

Un alt sfat interesant de la Ilie Bolojan către Ciprian Ciucu a fost ”să postească”, adică să nu ia șpagă.

„Al treilea lucru, mi l-a zis așa, în stilul dânsului: E bine să postești. Nu am înțeles ce vrea… domne nu sunt în post. Zice nu, nu, nu la acel gen de post mă gândesc. E bine să postești și să nu iei șpagă, să nu fii sclavul nimănui. Să fii tu, cu conștiința ta. Pentru că dacă iei o dată, iei și a doua oară și te vor suna și vei începe să faci din ce în ce mai multe compromisuri și nu îți vei putea atinge obiectivele. Pentru că tentațiile sunt foarte mari, vă zic. Ca primar, dacă vrei să ieși cu milioane de euro, poți să ieși cu milioane de euro în cont. Vorbesc foarte serios”, a povestit Ciprian Ciucu după întâlnirea cu Ilie Bolojan din 2021.

Câți bani ține Ciprian Ciucu pe card

În 2016, când din partea formațiunii M10, Ciprian Ciucu spunea că nu are bani, spre deosebire de contracandidații lui. Atunci, un reporter l-a întrebat ce sumă deține pe card.

”Câți bani am pe card…? Nu știu, e o întrebare foarte intimă, nu știu dacă dă bine să răspund la asemenea întrebare. Nu mi-a pus nimeni vreodată atât de directă, câți bani am pe card. Dacă nu mă înșel, și acum să mă scuze soția că vin cu această informație intimă în public, probabil că undeva în jur de vreo 3.000 de lei”, a răspuns Ciucu.

Ciucu, copia fidelă a antrenorului Pochettino, selecționerul SUA

Cu câțiva ani în urmă, unii jurnaliști au observat că Ciprian Ciucu este copia fidelă a antrenorului argentinian Mauricio Pochettino, fost antrenor la Tottenham, în prezent selecționer al SUA, posibil adversar al României la Cupa Mondială 2026.

”Genetica ne oferă surprize… Mi se spune mai mult când ies din țară chestia asta. Nu mi s-au cerut autografe prin deplasările în străinătate, dar adevărul e că nu am mai ajuns la Londra de vreo 3-4 ani. Eu lucrez în consultanță mai ales in Europa de Est și în Balcanii de Vest, iar acolo foarte mulți oameni mi-au spus că semăn foarte bine cu tipul acela. Eu sunt cumva integrat în comunitatea de expați de acolo și, cand se joacă meciuri, mă mai uit si eu cu ei”, a recunoscut Ciprian Ciucu într-un interviu pentru .

Părinții lui au divorțat iar la examen de admitere la liceu a dat foaia goală

Copilăria lui Ciprian Ciucu a fost marcată de divorțul părinților săi, despre care a vorbit la un moment dat. „Părinţii s-au despărtit cand aveam 4 ani si imi aduc aminte că mergeam la scoală, am crescut practic in curtea şcolii. De aici si dorinţa mea să deschid curţile scolilor să le amenajez ca să avem copii care sunt într-un mediu mult mai sigur, joacă fotbal, joacă baschet”.

Ulterior, după ce a închirat ciclul gimnazial, s-a înscris la liceul militar, dar și-a dat seama că nu vrea să urmeze o astfel de carieră. La examen, a dat foaia albă pentru a fi sigur că va fi respins. „Am dat la matematică foaia goală ca să nu intru. Primii doi ani i-a făcut la liceul Lovinescu iar din clasa a 11a s-a transferat la colegiul Spiru Haret. În liceu nu eram printre cei mai buni la învătăţură. Cred că în liceu aveam alte priorităţi. Ce priorităţi? Să mă distrez. Cu Piticu’, Bogdan – Bodu, Răzvan şi Dani, asta era gaşca. Toate prostiile le făceam în liceu”, a mai dezvăluit Ciprian Ciucu.

Socrul lui Ciprian Ciucu este instalator: ”Mai pun și eu mâna”

Noul primar al Capitalei este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu iar cei doi au împreună o fiică de 15 ani. Chiar dacă nu obișnuiește să discute despre viața personală, Ciucu a dezvăluit, în 2016, că nu este un bărbat destul de priceput în casă, dar că se străduiește.

”Socrul meu e instalator. A trebuit să-l conving pentru că pot face și astfel de lucruri pentru a crește în ochii lui. Nu sunt foarte priceput, dar mai pun mâna prin casă pentru că, dacă nu o fac nu sunt suficient de bărbat în ochii socrului meu”, spunea Ciprian Ciucu în 2016.

O cunoștea personal pe Ana Daraban, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii: ”M-aș da în judecată și pe mine”

În 2013, Ciprian Ciucu milita pentru ”eradicarea tuturor câinilor fără stăpân din București”, după celebrul caz Ionuț Anghel. Zece ani mai târziu, o tragedie asemănătoare a avut loc în sectorul 6, chiar sub mandatul său. Este vorba despre moartea Anei Daraban, femeia ucisă de câini pe maidanurile de lângă Lacul Morii. Întâmplarea face ca Ana să fi fost o cunoștință mai veche a lui Ciprian Ciucu.

”Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puțin acum, cu moartea tragică, în condiții înfiorătoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieșise la alergat. A participat și la acțiunea de curățenie, am igienizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde și cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte”, spunea Ciprian Ciucu în 2023.

Întrebat pe cine ar da în judecată pentru moartea femeii, edilul a dat un răspuns neașteptat ”Pe toată lumea… Inclusiv pe mine”.

Îl considera pe Traian Băsescu cel mai bun primar

În 2016, Ciprian Ciucu a dezvăluit că cel mai bun primar al Capitalei, în viziunea lui, a fost Traian Băsescu.

”Halaicu a fost un dezastru, Ciorbea nu a apucat să fie primar, Lis nu aș putea să spun că a fost o deziluzie pentru că nu a fost niciodată o iluzie. Să nu mă ascund după răspuns și să o spun pe aia bună: cât a fost primar și până în momentul 2012, Traian Băsescu a fost un pic mai sus decât ceilalți. Ne-a scăpat de mizeria aceia de chioșcuri, linia 41”, a declarat Ciucu în 2016.

Totuși, actualul primar general a declarat că nu i-ar fi frică de o competiție cu Băsescu, pentru că ”el reprezintă trecutul”.

Ciprian Ciucu joacă baschet

Primarul Ciprian Ciucu nu este un mare fan al fotbalului, însă îl mai practică din când în când, atunci când are timp. Totuși, sportul său preferat este baschetul.

În 2021, Ciprian Ciucu a făcut echipă cu baschetbalistul Virgil Stănescu și cu fotbaliștii Bogdan Stelea și Sorin Ghionea și au inaugurat terenul de sport din curtea liceului ”Tudor Vladimirescu” cu un meci demonstrativ de baschet 3X3.

A repetat scena în 2025, când a jucat baschet cu elevii de la Colegiul Economic ”Constantin Kitițescu”.

Cum i-a tras ”clapa” Nicușor Dan în 2016: ”Răspunsul nu a venit”

În 2016, Ciprian Ciucu a povestit că i-a făcut o ofertă de alianță electorală lui Nicușor Dan la alegerile locale. La acea vreme, Ciucu intenționa să candideze independent la Primăria Capitalei din partea formațiunii M10, creat de Monica Macovei. M10 și USB (Uniunea Salvați Bucureștiul) ar fi trebuit să-și asume egal locurile în consiliile primăriilor se sector și la primăria generală, urmând ca cele două partide să fuzioneze și să pună bazele unei mișcări politice noi, de orientare civică.

”Mi s-a părut ciudat că nu a vrut să facem discuția publică și că cerea repetat să discutăm doar informal și în spatele ușilor închise. L-am rugat să-mi dea un răspuns până miercuri seara, pe 9 martie. Răspunsul nu a venit”, a dezvăluit Ciprian Ciucu la acea vreme, în .