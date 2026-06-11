ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, care începe pe 11 iunie, va fi cu siguranța una în care se vor înregistra evenimente importante pentru istoria fotbalului. În cele ce urmează vom trece în revistă o serie de recorduri și statistici care pot fi egalate sau doborâte pe parcursul turneului de peste ocean.

Top 10 recorduri care pot fi doborâte la Cupa Mondială 2026. Performanța uriașă de care sunt aproape Messi și naționala Argentinei

Miliardele de fani ai ”sportului rege” de pe Mapamond așteaptă cu sufletul la gură startul celei mai importante competiții fotbalistice. Între 11 iunie și 19 iulie, 48 de echipe se luptă în SUA, Mexic și Canada pentru trofeul Cupei Mondiale. Deși se joacă de aproape un secol, această cupă a ajuns în vitrina a doar 8 naționale.

ADVERTISEMENT

Ce surprize ne rezervă turneul final din această vară? Vom avea o campioană nouă sau tradiția va trimite trofeul tot în această zonă a granzilor. Urmează să vedem acum o serie de recorduri și statistici care pot fi atinse la Campionatul Mondial. Teoretic, unele sunt foarte posibile, în timp ce altele au șanse infime, dar ele există.

și naționala ”Pumelor”. La CM 2026, Argentina ar putea intra în istorie devenind prima țară care câștigă 4 turnee internaționale majore consecutive. Sud-americanii au câștigat în 2021 Copa Amarica, în 2022 Cupa Mondială și în 2024 din nou Copa America. Dacă ar adăuga în vitrină și Cupa Mondială din 2026 ar depăși recordul precedent al Spaniei, care a câștigat 3 trofee majore consecutive între 2008 și 2012.

ADVERTISEMENT

Rivala tradițională a Argentinei, Brazilia, își va extinde recordul său solitar în 2026. Selecao este singura țară care a participat la toate cele 23 de ediții ale Cupei Mondiale. De-a lungul istoriei Cupei Mondiale, Brazilia a disputat cele mai multe meciuri (114), a obținut cele mai multe victorii (76), are cea mai bună rată de succes (66,67%), a marcat cele mai multe goluri (237) și, normal, a câștigat cele mai multe trofee (5). Toate aceste recorduri ar putea fi îmbunătățite și mai mult la turneul din această vară.

ADVERTISEMENT

Recordul negativ pe care l-ar putea bifa Anglia

Anglia are șanse destul de importante de a stabili un nou record: 60 de ani pentru cea mai lungă perioadă dintre două titluri mondiale. În total, 8 țări diferite au câștigat Cupa Mondială, iar șase dintre ele au reușit să ridice trofeul de mai multe ori. Anglia (1966) și Spania (2010) rămân singurele campioane mondiale cu un singur titlu. Astfel, dacă Anglia ar triumfa la CM 2026, ar pune capăt unei așteptări de 60 de ani pentru al doilea său trofeu mondial.

ADVERTISEMENT

Această perioadă ar depăși confortabil recordul actual pentru cel mai mare interval dintre două titluri mondiale, record deținut de Italia, care a așteptat 44 de ani între trofeele câștigate în 1938 și 1982. Anglia conduce un alt clasament mai puțin dorit: are cele mai multe meciuri terminate la egalitate din istoria Cupei Mondiale: 22.

Olanda ar putea deveni a 8-a națiune care atinge 100 de goluri marcate la Cupa Mondială. Germania, Brazilia, Argentina, Italia, Franța, Spania și Anglia sunt singurele care au trecut de această bornă. De notat că , după ce au pierdut de trei ori în finală și au mai obținut clasări pe locurile 3 și 4.

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială 2026 ar putea aduce prima finalistă sau chiar câștigătoare din afara Europei și Americii de Sud

Până în prezent, Cupa Mondială a fost dominată de două continente: Europa (12 titluri) și America de Sud (10 titluri), din cele 22 de ediții disputate. Încă așteptăm ca o echipă din America de Nord, Africa, Asia sau chiar Oceania să ajungă într-o finală de Cupă Mondială, sau chiar să câștige trofeul.

SUA a obținut cea mai bună clasare a unei echipe din America de Nord, terminând pe locul 3 la prima ediție din 1930. Coreea de Sud a intrat în istorie pentru Asia, ajungând în semifinalele din 2002, când a încheiat turneul pe locul 4, în calitate de gazdă.

Pentru zona Africa, cea mai mare performanță a venit în 2022, când Maroc a devenit prima națiune africană care a ajuns în semifinale, terminând de asemenea pe locul 4. În ceea ce privește Oceania, Australia a înregistrat cele mai bune rezultate ale regiunii, ajungând în optimile de finală în 2006 și 2022.

Germania poate egala recordul Braziliei de 5 titluri mondiale

Germania (4 titluri în prezent) ar putea egala totalul Braziliei de 5 trofee mondiale și ar putea stabili un nou record de nouă finale de Cupa Mondială. Nemții nu au avut prestații de apreciat la ultimele turnee. Au fost eliminați în faza grupelor la ultimele două Cupe Mondiale, după ce au câștigat al patrulea titlu în 2014.

În prezent, Germania are 4 trofee, la fel ca Italia. Aceasta din urmă a traversat o perioadă mai dificilă, ratând calificarea la ultimele trei ediții ale turneului. Germania deține deja recordul pentru cele mai multe finale disputate la Cupa Mondială (8), iar la CM 2026 ar putea deveni prima națiune care ajunge la nouă finale.

O bornă importantă la Cupa Mondială din 2026 ar putea să atingă naționala Scoției. Britanicii au șansa să se califice în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru prima dată în istorie. Este a 9-a încercare. Scoția revine la Cupa Mondială pentru prima dată în 28 de ani, de la participarea din 1998. Are o grupă grea: Brazilia, campioana Africii Maroc și Haiti. Scoția a participat la 8 Cupe Mondiale, dar nu a reușit niciodată să iasă din faza grupelor, un record negativ pe care speră să-l elimine în acest turneu.

Patru țări vor debuta la Cupa Mondială 2026, 10 vor căuta primul lor punct, iar 12 vor încerca să obțină prima lor victorie

La acest turneu final, 4 țări vor debuta: Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan. Acestor 4 selecționate li se vor alătura DR Congo, Qatar, Irak, Haiti, Canada și Panama în căutarea primului lor punct la Cupa Mondială. În total, toate aceste 10 națiuni, la care se adaugă Egipt și Noua Zeelandă, vor încerca să obțină prima lor victorie din istoria participărilor la Cupa Mondială.

În ceea ce privește Egiptul lui Mo Salah, aceasta ar putea deveni prima țară care joacă la patru Cupe Mondiale fără să câștige vreun meci. Țara din nordul Africii a participat la trei Cupe Mondiale fără să obțină nicio victorie, alături de Bolivia și Honduras. În prezent: bilanțul Egiptului la Cupa Mondială este de 7 meciuri jucate, 0 victorii, 2 egaluri și 5 înfrângeri.

SUA, Canada sau Mexic pot deveni prima țară gazdă a CM care câștigă trofeul în secolul XXI

Pe hârtie, șansele celor trei gazde a Cupei Mondiale 2026 de a ridica trofeul sunt relativ mici: SUA sunt cotate la 67, Mexic la 81, iar Canada la 151. Mexicul, în ciuda istoriei sale lungi în fotbal, deține recordul pentru cele mai multe înfrângeri la Cupa Mondială (28). Canada face parte dintr-un grup restrâns de națiuni care au jucat cel puțin șase meciuri la turneu fără să obțină nicio victorie.

Acest turneu le oferă celor trei țări o oportunitate importantă: șansa de a deveni prima gazdă care câștigă Cupa Mondială în secolul XXI. Ultima și singura echipă care a reușit acest lucru este Franța, care a triumfat pe teren propriu în secolul trecut, 1998.