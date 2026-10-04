Top 10 recorduri sportive despre care se spune că e imposibil să fie doborâte

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Sportul a produs de-a lungul timpului performanțe care păreau imposibile chiar și în momentul în care au fost realizate. Unele recorduri au rezistat câțiva ani, altele au supraviețuit generații întregi de campioni, iar câteva par să devină tot mai greu de atins pe măsură ce sportul se schimbă. De la cele 100 de puncte marcate de Wilt Chamberlain într-un singur meci NBA și cele 215 puncte reușite de Wayne Gretzky într-un sezon NHL, până la seria incredibilă de 2.632 de meciuri consecutive a lui Cal Ripken Jr., există performanțe care au intrat definitiv în istoria sportului.

Top 10 recorduri sportive „imposibil” de doborât. Wilt Chamberlain și meciul de 100 de puncte care a intrat în legendă

Pe 2 martie 1962, Wilt Chamberlain a reușit una dintre cele mai incredibile performanțe individuale din istoria sportului american. Superstarul celor de la Philadelphia Warriors a înscris 100 de puncte într- , împotriva celor de la New York Knicks. Recordul rezistă și astăzi.

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NBA amintește că, înaintea acelui meci, Chamberlain mai avusese partide cu 73 și 78 de puncte, însă nimeni nu anticipa ceea ce avea să se întâmple la Hershey Sports Arena. De atunci, niciun jucător nu a reușit să atingă măcar această bornă. Performanța lui Chamberlain a rămas la 100, iar recordul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din istoria baschetului.

Wayne Gretzky, sezonul de 215 puncte din NHL

Wayne Gretzky este unul dintre sportivii ale căror statistici par desprinse din altă epocă. În sezonul 1985-1986, canadianul a terminat cu 215 puncte, după ce a înscris 52 de goluri și a oferit 163 de pase decisive. NHL confirmă că cele 215 puncte reprezintă recordul pentru un sezon. Mai mult, Gretzky este singurul jucător din istoria ligii care a reușit să aibă patru sezoane cu cel puțin 200 de puncte.

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Pentru comparație, următoarea bornă din topul celor mai productive sezoane îi aparține tot lui Gretzky, cu 212 puncte în 1981-1982. Practic, recordul de 215 puncte este înconjurat chiar de alte performanțe ale legendarului canadian.

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Cal Ripken Jr. și 2.632 de meciuri consecutive

Unul dintre cele mai greu de imaginat recorduri nu are legătură cu punctele sau golurile, ci cu disponibilitatea fizică. Cal Ripken Jr. a jucat 2.632 de meciuri consecutive în Major League Baseball. Seria a început pe 30 mai 1982 și s-a încheiat pe 19 septembrie 1998. În 1995, Ripken depășise deja recordul de 2.130 de meciuri consecutive deținut de Lou Gehrig, dar a continuat să joace încă 501 partide înainte să pună capăt seriei.

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Recordul presupune mai mult de 16 ani în care un jucător trebuie să fie prezent, practic, în fiecare zi de competiție. Într-o perioadă în care recuperarea și odihna au devenit componente importante ale sportului profesionist, performanța lui Ripken pare cu atât mai dificil de repetat.

Joe DiMaggio – 56 de meciuri consecutive cu un hit

În baseball există multe recorduri spectaculoase, însă seria lui Joe DiMaggio din 1941 are un statut aparte. Legenda celor de la New York Yankees a reușit să aibă cel puțin un hit în 56 de meciuri consecutive. Seria a început pe 15 mai 1941 și s-a oprit pe 17 iulie, după ce DiMaggio a reușit să lovească în 56 de partide la rând. În acea perioadă, el a avut o medie de batting de .408, 15 home run-uri și 55 de RBI-uri.

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De la DiMaggio încoace, doar Pete Rose a ajuns măcar la 44 de meciuri consecutive cu hit, în 1978. MLB consideră în continuare seria de 56 drept unul dintre cele mai sacre recorduri din baseball.

Cy Young – 511 de victorii în MLB

Un alt record care pare desprins dintr-o epocă în care baseball-ul era cu totul diferit este cel al victoriilor obținute de un pitcher. Cy Young a încheiat cariera cu 511 victorii, cea mai mare cifră din istoria MLB. MLB notează că Young este liderul all-time la victorii încă din momentul retragerii sale, în 1911, iar recordul este considerat unul care probabil nu va mai fi depășit.

Contextul este important: pitcherii moderni nu mai acumulează același număr de meciuri și inning-uri ca în perioada în care a evoluat Cy Young. Tocmai de aceea, borna de 511 victorii a devenit una dintre cele mai greu de imaginat în baseball-ul contemporan.

Usain Bolt – 9,58 secunde la 100 de metri

Pe 16 august 2009, Usain Bolt a făcut istorie la Campionatele Mondiale de la Berlin. Jamaicanul a câștigat finala probei de 100 de metri în 9,58 secunde, cu un vânt favorabil de doar +0,9 m/s. World Athletics confirmă timpul de 9,58 ca record mondial. Bolt a îmbunătățit atunci cu 0,11 secunde precedentul record mondial, care îi aparținea tot lui.

Într-o probă în care recordurile se măsoară în sutimi de secundă, diferența pe care Bolt a reușit să o creeze în 2009 a fost una uriașă. De atunci, nimeni nu a coborât sub 9,58 secunde.

Javier Sotomayor și cei 2,45 metri care rezistă din 1993

La săritura în înălțime, Javier Sotomayor este în continuare numele de referință. Cubanezul a sărit 2,45 metri la Salamanca, în Spania, pe 27 iulie 1993. World Athletics confirmă că 2,45 metri reprezintă în continuare recordul mondial.

Pe lista celor mai bune performanțe din toate timpurile, următorul rezultat este 2,43 metri, realizat de Mutaz Essa Barshim. Așadar, după mai bine de trei decenii, recordul lui Sotomayor nu doar că rezistă, ci continuă să fie separat de cele mai apropiate performanțe prin doi centimetri.

Florence Griffith-Joyner și recordul de 10,49 secunde în lumea atletismului

Recordul mondial feminin la 100 de metri este unul dintre cele mai longevive din atletism. Florence Griffith-Joyner a alergat 10,49 secunde la Indianapolis, pe 16 iulie 1988. World Athletics notează în continuare rezultatul drept record mondial. Cea mai apropiată performanță din topul all-time îi aparține lui Elaine Thompson-Herah, cu 10,54 secunde, realizată în 2021. Astfel, după aproape patru decenii, recordul lui Griffith-Joyner continuă să reziste, în ciuda progresului uriaș făcut de sprintul feminin.

Lionel Messi – 91 de goluri într-un singur an calendaristic

În fotbal, Lionel Messi a stabilit în 2012 . Argentinianul a marcat 91 de goluri într-un an calendaristic, performanță recunoscută de Guinness World Records. Recordul a fost stabilit pe 22 decembrie 2012, când Messi a înscris pentru Barcelona împotriva lui Real Valladolid.

Guinness precizează că cele 91 de goluri au fost marcate în meciuri oficiale, iar Messi a mai înscris alte cinci goluri în partide amicale în acel an. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât recordul anterior menționat de Guinness îi aparținea lui Gerd Müller, care marcase 85 de goluri în 1972.

Jerry Rice – 208 touchdown-uri în NFL

Jerry Rice a transformat longevitatea într-un record care continuă să reziste în NFL, cea mai importantă ligă profesionistă de fotbal american din Statele Unite. Fostul wide receiver, adică jucătorul specializat în recepționarea paselor, a înscris 208 touchdown-uri în sezonul regulat, cea mai mare cifră din istoria ligii.

În fotbalul american, touchdown-ul este principala modalitate de a marca: o echipă primește șase puncte atunci când un jucător ajunge cu mingea în zona de final a terenului, numită „end zone”. Rice a reușit acest lucru de 208 ori în meciurile de sezon regulat disputate în cariera sa din NFL.

Pro Football Hall of Fame îl menține pe Rice pe primul loc în clasamentul touchdown-urilor totale, cu 208, înaintea lui Emmitt Smith, care are 175. Rice a jucat 20 de sezoane în NFL și deține, printre altele, recordurile pentru 1.549 de recepții și 22.895 de yarzi primiți. Diferența față de următorul nume din clasamentul touchdown-urilor este de 33 de reușite, ceea ce arată cât de mare este distanța creată de Rice într-o carieră care a devenit etalon pentru longevitatea în NFL.