Top 10 stadioane din România. Unde se încadrează noul stadion Dinamo de 172 de milioane de euro

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Noul stadion Dinamo prinde contur în Șoseaua Ștefan cel Mare, iar arena care va înlocui vechiul stadion al „câinilor” va deveni una dintre cele mai mari baze sportive din România. Proiectul are o capacitate de 26.217 de locuri, este gândit la standard UEFA Categoria 4 și face parte dintr-un complex sportiv mult mai amplu. Investiția aprobată pentru proiect este de aproximativ 854,57 milioane de lei, echivalentul a circa 172 de milioane de euro. Dar unde se va situa noua arenă în ierarhia celor mai mari stadioane din România?

Noul stadion Dinamo intră direct în Top 5 al celor mai mari arene din România

Dacă luăm drept criteriu capacitatea tribunelor, noul stadion Dinamo va ocupa locul 5 în România după finalizarea proiectului. Arena din Șoseaua Ștefan cel Mare va avea 26.217 locuri, ceea ce înseamnă că va fi mai mare decât stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, arena lui CFR Cluj, care are 23.500 de locuri.

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În fața lui Dinamo se vor afla doar patru arene: Arena Națională din București, Stadionul Steaua, stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova și Cluj Arena. Primele patru depășesc toate pragul de 30.000 de locuri, în timp ce noua arenă a lui Dinamo va fi singurul stadion din Top 5 care se află sub această limită.

Arena Națională rămâne detașată în fruntea clasamentului, Stadionul Steaua și „Oblemenco“ o urmează

Pe primul loc se află Arena Națională din București, cu 55.634 de locuri. Diferența față de viitorul stadion Dinamo este considerabilă: peste 29.000 de locuri! Arena Națională este în continuare cel mai mare stadion din România și principala arenă pentru cele mai importante meciuri ale echipei naționale, dar și pentru partide și evenimente de anvergură.

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Pe locul secund se află Stadionul Steaua, cu 31.254 de locuri. Arena din Ghencea a fost inaugurată în 2021 și este casa echipei CSA Steaua București. Imediat după Steaua se află stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Arena Universității Craiova are, potrivit bazei StadiumDB, 30.983 de locuri și este una dintre cele mai mari construcții sportive ridicate în România în ultimii ani.

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Cluj Arena ocupă poziția a patra în această ierarhie, cu 30.335 de locuri, conform . Stadionul din Cluj-Napoca a fost inaugurat în 2011 și este folosit de Universitatea Cluj, dar poate găzdui și competiții de atletism sau concerte (n.r. Untold).

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Noul stadion Dinamo va avea 26.217 locuri și un complex sportiv mult mai mare

nu se limitează la stadionul de fotbal. CNI descrie investiția drept o arenă multifuncțională, care va reuni terenul de fotbal cu săli de antrenament pentru mai multe discipline sportive, spații de cazare, zone administrative și un muzeu al clubului.

Proiectul prevede, printre altele, spații pentru box, haltere, judo, lupte, gimnastică, fitness și scrimă, dar și facilități pentru sportivi, spectatori și reprezentanții presei. Complexul va avea și spații de cazare pentru cantonamente, o zonă expozițională și un heliport destinat intervențiilor SMURD, cu acces către Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Arena este proiectată conform cerințelor UEFA Categoria 4, cel mai înalt nivel de clasificare UEFA pentru stadioane în sistemul respectiv.

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Indicatorii tehnico-economici aprobați pentru proiect stabilesc o valoare totală de 854.573.000 de lei. La cursul utilizat în momentul în care a fost prezentat proiectul, suma a fost echivalată cu aproximativ 172 de milioane de euro. Proiectul a trecut printr-o perioadă în care lucrările au fost încetinite, însă Compania Națională de Investiții a anunțat că șantierul intră din nou în etapa de execuție efectivă a infrastructurii. Termenul de finalizare anunțat pentru proiect este 2028.

172 de milioane de euro va costa noua arenă a lui Dinamo

Arena din Gruia este prima care va fi „depășită” de noul stadion Dinamo

va trece peste stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, care are 23.500 de locuri. Diferența este de 2.717 locuri în favoarea viitorului stadion Dinamo. Practic, dacă proiectul va fi finalizat conform planului, arena „câinilor” va intra în primele cinci stadioane din România din punct de vedere al capacității.

După primele cinci poziții, diferența devine mult mai mare. Ilie Oană din Ploiești are 15.500 de locuri, în timp ce Rapid-Giulești ajunge la 14.047. Urmează stadionul Oțelul, cu 13.500 de locuri, Francisc Neuman din Arad, cu 12.584 și Stadionul Orășenesc Mioveni, cu fix 10.000 de locuri.

România pregătește o nouă generație de stadioane! Pitești și Constanța au intrat deja în șantier, Timișoara așteaptă startul

Noul stadion Dinamo nu este singurul proiect important care va schimba harta arenelor din România în următorii ani. Mai multe orașe au proiecte pentru arene noi, iar unele dintre ele au trecut deja de faza documentațiilor și licitațiilor. În toamna lui 2026, Pitești și Constanța au intrat efectiv în etapa de execuție, în timp ce Timișoara, Brașov, Oradea și Slatina au proiecte avansate, pentru care procedurile de achiziție au fost parcurse sau sunt în faza de contractare.

La Pitești a început construcția noului stadion „Nicolae Dobrin”, o arenă care va avea 15.200 de locuri și va fi încadrată în categoria UEFA 4. Investiția depășește 374 de milioane de lei, iar proiectul include, pe lângă stadionul de fotbal, și facilități pentru atletism. Lucrările au început oficial în septembrie 2026.

La Constanța, noul stadion „Gheorghe Hagi” a intrat la rândul său în faza de execuție. CNI a emis ordinul de începere a lucrărilor, iar organizarea de șantier a început la 1 octombrie 2026. Viitoarea arenă va avea aproximativ 18.350 de locuri, va fi construită la standard UEFA Categoria 4, iar termenul contractual de finalizare este ianuarie 2029. Valoarea contractului de proiectare și execuție este de peste 490 de milioane de lei.

Un proiect și mai spectaculos este cel de la Timișoara. Noul „Dan Păltinișanu” este prevăzut cu aproximativ 32.000 de locuri, ceea ce l-ar transforma într-una dintre cele mai mari arene din România. Guvernul a stabilit, însă, o implementare etapizată a proiectului, cu finanțarea de la bugetul de stat pentru partea sa de cofinanțare urmând să înceapă din 2028. Licitația pentru proiectare și construcție a fost finalizată, iar proiectul are o valoare estimată de aproximativ 140 de milioane de euro.

Oradea și Slatina intră și ele pe harta marilor proiecte de infrastructură sportivă

Și Brașovul are un proiect important. Stadionul Tineretului urmează să fie reconstruit pe actualul amplasament, iar noua arenă va avea 9.716 locuri. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, valoarea investiției este estimată la 164,43 milioane de lei, iar durata proiectului este de 24 de luni.

Lista nu se oprește aici. Guvernul a inclus în aceeași schemă de implementare etapizată și proiectele pentru Oradea și Slatina. Noul stadion din Oradea este prevăzut cu 16.291 de locuri, potrivit CNI, iar municipalitatea și-a aprobat deja contribuția de 25% la costurile lucrărilor. La Slatina este prevăzut un stadion de 10.000 de locuri, cu o valoare estimată a lucrărilor de aproximativ 271 de milioane de lei fără TVA.

Top 10 stadioane din România după capacitate

Ierarhia, luând ca reper capacitatea arenelor și incluzând noul stadion Dinamo după finalizarea proiectului, arată astfel: