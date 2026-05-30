Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul loc nu e o surpriză

Din 1956 până în prezent, adică în șapte decenii, Champions League și Cupa Campionilor Europeni a ajuns în vitrina cluburilor din foarte puține state de pe ”Bătrânul continent”. Care sunt cele 10 țări din care provin echipele ce au ridicat deasupra capului acest trofeu major. România nu lipsește din această companie selectă.

România, în topul țărilor care dau o câștigătoare de Champions League și Cupa Campionilor Europeni

În prezent, an de an, peste 50 de țări (asociații UEFA) trimit echipe în Liga Campionilor. Cu toate acestea, în cele șapte decenii de când se derulează această competiție, sub 20% din aceste state au dat echipe care au câștigat UEFA Champions League și Cupa Campionilor Europeni. În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, dedicată istoriei acestei întreceri, Andrei Vochin a prezentat un top extrem de interesant.

Există, în total, 10 țări din care provin echipele care au câștigat cea mai puternică întrecere intercluburi din lume. Spre mândria noastră, . Sunt trei țări care au un trofeu suprem continental. Alături de România mai e Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad, și Scoția, cu Celtic Glasgow.

”Ceea ce este important, că ne aflăm în zi de mare finală de Cupa Campionilor și un lucru cu care ar trebui să ne mândrim tot timpul și să fie trecut acolo undeva cu litere mari în muzeele fotbalului de la noi, e faptul că doar 10 țări au dat câștigătoare de Cupa Campionilor în toată istoria Cupei Campionilor Europeni. Doar 10 țări. Iar România este printre ele.

Sunt trei echipe care au un trofeu. Ele provin din fosta Iugoslavie, din Scoția, și România. Dar e foarte important de reținut că România este între cele 10 țări europene care dau câștigătoare de trofeu. De ce spun asta? Că s-ar putea ca acest 10 să rămână pentru foarte foarte mult timp”, spune Andrei Vochin.

Top 10 țări care au dat cel puțin o câștigătoare de UEFA Champions League și Cupa Campionilor Europeni

La ”Oldies but Goldies” s-a dat și un răspuns la întrebarea ”Ce țară e cea mai importantă în istoria Cupei Campionilor Europeni / UEFA Champions League?”. A existat senzația că Anglia ar domina spațiul european intercluburi. În realitate, pe hârtie, Spania conduce la capitolul numărului de trofee câștigate.

Nici nu era dificil ca ibericii să fie cei mai buni în acest top. Asta pentru că numai egal cu cel al Angliei: 15. Departe în spatele celor de la Real e Barcelona, cu 5. În Europa, după Real Madrid găsim pe AC Milan, cu 7 trofee. Podiumul este închis de Bayern Munchen, cu 6.

Iată cum se prezintă top 10 țări care sau câștigătoare de Champions League și Cupa Campionilor Europeni:

Spania: 20 (Real Madrid 15, Barcelona 5) Anglia: 15 (Liverpool 6, Manchester United 3, Chelsea 2, Notthingham Forest 2, Aston Villa 1, Manchester City 1) Italia: 12 (AC Milan 7, Inter Milano 3, Juventus 2) Germania 8 (Bayern 6, Hamburg 1, Dortmund 1) Olanda 6 (Ajax 4, Feyenoord 1, PSV 1) Portugalia 4 (Porto 2, Benfica 2) Franța 2 (Marseille 1, PSG 1) România 1 (Steaua) Serbia 1 (Steaua Roșie) Scoția 1 (Celtic)