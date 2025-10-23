Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor

ADVERTISEMENT

România rămâne o țară în care fotbalul este foarte important, iar mulți oameni îl urmăresc cu mare interes și chiar îl practică.

Topul celor mai buni 100 de antrenori din istorie făcut de englezi

Totuși, când vorbim de cele mai importante nume din istoria acestui sport, cu greu găsim nume de români care să fie apreciați la nivel mondial. Există, însă, 3 excepții, în topul făcut de cei de la FourFourTwo în care au fost puși cei mai buni 100 de antrenori din istoria fotbalului.

Primul loc în clasament este ocupat de legendarul Sir Alex Ferguson, cel care a scris istorie la Manchester United și la Aberdeen. Pe poziția a doua este Rinus Michels, olandezul care a revoluționat acest sport, la Ajax și Barcelona, printre altele, datorită jocului spectaculos și extravagant pe care echipele sale îl făceau. Podiumul este completat de Johan Cruyff, un al batav care a fost la Ajax și Barcelona și care a reușit să aducă idei inovatoare despre cum trebuie jucat sportul rege.

Dintre antrenorii care sunt acum în activitate, Pep Guardiola a fost pus pe locul 5, în timp ce Jose Mourinho ocupă locul 12. Tehnicienii români care au fost aleși de jurnaliștii englezi sunt Ștefan Kovacs, locul 62, Emeric Ienei, locul 63, iar selecționerul Mircea Lucescu a fost pus pe locul 87. Probabil cel mai necunoscut nume este cel al lui Ștefan Kovacs, antrenor român, născut la Timișoara, care a reușit să câștige alături de Ajax de două ori Cupa Campionilor.

Top 10 cei mai galonați antrenori din istorie

Într-un top cu cele mai multe trofee, stă mult mai bine, în special datorită perioadei petrecute în Ucraina, unde a pregătit-o pe Șahtior Donețsk. Românul are 35 de trofee în palmares și este devansat doar de Sir Alex Ferguson, cu 47 de trofee, și Pep Guardiola, cu 37 de trofee.

TOP 10 antrenori din istorie după numărul de trofee