Top 20 destinații cu cel mai bun raport calitate-preț. Turiștii sunt încântați de locațiile spectaculoase

Fiecare persoană în parte caută cele mai bune țări pentru petrecerea vacanțelor, dar unde să nu cheltuiască foarte mulți bani. O publicație internațională a realizat un 20 destinații cu cel mai bun raport calitate-preț. Turiștii de pretutindeni sunt încântați de locațiile spectaculoase.

Care sunt cele 20 de locuri cu cel mai bun raport calitate-preț

Cu siguranță, ți-ai pus întrebări despre locurile care oferă toate cele necesare pentru un concediu de vis, de la calitate până la preț. Raportul dintre cele două elemente poate fi unul care se găsește destul de greu.

Publicația susține că lucrurile nu sunt deloc așa, și este cât se poate de simplu. Jurnaliștii publicației au realizat un clasament cu 20 de destinații care nu trebuie ratate de niciun turist, indiferent în care parte a globului locuiește.

Madrid ocupă prima poziție. Orașul spaniol are eleganță regală și cultură la prețuri avantajoase. Cei care ajung în această parte a Europei se bucură de o arhitectură impresionantă, parcuri superbe și muzee de talie mondială.

Orașul Madrid se numără printre cele mai accesibile capitale europene. Raportul calitate-preț este păstrat de la transportul public eficient până la restaurantele și cafenelele cochete. Destinația este adorată și de mulți români.

Destinații de top, cu cele mai bune costuri

Valmorel din Alpii Francezi ocupă locul al doilea în ceea ce privește destinațiile de top cu cele mai bune costuri. Turiștii au parte de aventură și relaxare la înălțime, stațiunea fiind situată în Massif de la Tarentaise. Are clădiri în stil chalet și o atmosferă autentic montană.

3. Costa Verde și Minho din Portugalia, un loc care reprezintă alternativa ideală pentru Algarve. Destinația este în nordul țării și are regiuni pitorești, vile elegante și plaje cu nisip fin. Zona este un adevărat paradis culinar.

4. Dalaman, perla Coastei Turcoaz, nu trebuie trecută cu vederea de nimeni. Turcia rămâne și în 2025 una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru vacanțe pentru că are prețuri accesibile la restaurante, transport și activități locale.

5. Creta, cea mai mare insulă din Grecia, este un loc cu peisaje spectaculoase, sate pitorești și plaje impresionante. Destinația este ideală pentru relaxare, indiferent de sezon. Are un farmec aparte datorită portului venețian și străzilor înguste.

6. Agadir este o stațiune exotică, situată pe țărmul sud-vestic al Marocului. Acest paradis tradițional marocan este vegheat de ruinele unei cetăți din secolul al XVI-lea. Are plaje întinse cu nisip fin și o viață de noapte animată.

7. Tenerife este varianta perfectă pentru turiștii care nu vor să facă compromisuri la confort sau distracție, dar nu vor să dea bani mulți. Are plaje exotice cu nisip vulcanic, păduri luxuriante și obiective turistice interesante.

8. Peninsula Akamas din nord-vestul Ciprului este un colț de paradis neatins de turismul de masă. Cei care ajung aici descoperă sate pescărești pitorești, hoteluri prietenoase cu bugetul și restaurante tradiționale cu preparate savuroase, la costuri pentru toate buzunarele.

9. Insula Gozo are golfuri ascunse, fiind o destinație pentru turiștii care caută liniște și peisaje spectaculoase. Golfurile stâncoase, văile și siturile istorice impresionante trebuie neapărat să fie vizitate. Templele Ġgantija sunt mai vechi decât piramidele Egiptului.

10. Slovenia este paradisul celor care adoră să petreacă timp de calitate, în natură. Peisajele montane și activitățile în aer liber la prețuri rezonabile sunt căutate de multe persoane. Lacul Bled este un punct de atracție ce nu trebuie ratat de nimeni.

Bulgaria, în top 20 destinații accesibile

11. Bulgaria este o opțiune excelentă pentru turiștii care nu vor să cheltuiască prea mult. Are un litoral curat, orașe antice și munți spectaculoși. este unul cât se poate de bun pentru mulți turiști, inclusiv din România.

12. Puglia, una dintre cele mai autentice regiuni ale Italiei, încântă prin orașele sale, casele tradiționale Trulli și gastronomia locală. Destinația turistică poate fi explorată cu mașina, dar și pe bicicletă sau pe jos.

13. Albania este o regiune tot mai apreciată de vizitatori. Călătorii descoperă o adevărată comoară ascunsă, cu un patrimoniu cultural bogat. Prețurile sunt neașteptat de accesibile, în timp ce obiectivele sunt multiple. Orașele istorice Berat și Gjirokastër sunt incluse în patrimoniul UNESCO.

14. Lituania, Letonia și Estonia sunt destinații numai bune pentru escapade de câteva zile, fără a face compromisuri la capitolul autenticitate și cultură. Călătorii sunt, cu siguranță, impresionați de arhitectura celor 3 capitale: Vilnius, Riga și Tallinn.

15. Thailanda este un paradis al templelor aurite, plajelor exotice și junglei sălbatice. Locul este prietenos cu bugetul, cu toate că este departe de România. Turiștii sunt fermecați de plajele exotice și experiențele de care au parte în calitate de călători.

16. Cancún, una dintre cele mai populare stațiuni de pe Riviera Maya, are multiple facilități, cum ar fi hotelurile all-inclusive. Oamenii găsesc pachete atractive mulțumită ofertelor venite de la operatorii de turism.

17. Sri Lanka oferă, de asemenea, un raport calitate-preț foarte bun. Oamenii pot observa fauna sălbatică sau se pot plimba printre templele antice. Experiențele sunt unice și pot fi realizate alături de întreaga familie.

18. Jamaica are păduri tropicale luxuriante, cultură, plaje cu nisip fin și o viață de noapte vibrantă. Destinația se numără printre cele mai accesibile din Caraibe, fără a depăși bugetul stabilit încă de la plecarea de acasă.

19. Vietnam are o cultură fascinantă, peisaje impresionante și orașe vibrante. Unul dintre acestea este Hoi An, inclus în patrimoniul UNESCO. Are o istorie care datează încă din secolul al XVI-lea. Gastronomia autentică i-a cucerit pe călători.

20. Cape Town încheie topul celor 20 de destinații cu cel mai bun raport calitate-preț. Acest paradis sud-african, situat între munte și ocean, îi fascinează pe oameni. Turiștii au posibilitatea să vadă balenele în habitatul lor natural.