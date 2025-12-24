Sport

Top 3 cei mai buni fotbaliști din România. Nicolae Dobrin e abia pe locul 3

Într-un interviu acordat colegilor de la iAMsport, Gino Iorgulescu a fost provocat să întocmească topul celor mai buni 3 fotbaliști români din istorie
Cristian Măciucă
24.12.2025 | 12:18
Top 3 cei mai buni fotbalisti din Romania Nicolae Dobrin e abia pe locul 3
Top 3 cei mai buni fotbaliști din România. Nicolae Dobrin e abia pe locul 3. FOTO: Fanatik
Gino Iorgulescu (69 de ani) a fost provocat să se alăture dezbaterii „Cine este cel mai bun fotbalist român?”. Surprizători pentru unii, președintele LPF l-a pe Nicolae Dobrin doar pe locul 3 în topul celor mai buni jucători din istoria României.

Nicolae Dobrin, pe locul 3 în topul celor mai buni fotbaliști români

În ciuda faptului că i-a înfruntat deseori din postura de adversar pe Ilie Balaci și pe Nicolae Dobrin, Gino Iorgulescu îl alege pe Gică Hagi ca cel mai mare fotbalist român din istorie. Actualul președinte LPF a fost coleg cu „Regele”, în perioada 1983-1987, la Sportul Studențesc. În discursul său, Gino Iorgulescu s-a lăudat cu performanța de a nu fi depășit niciodată de „Gâscan”.

„Eu i-aș pune în ordinea asta: Hagi, Balaci și Dobrin. Pentru că Hagi juca tot ce e pe vremea asta, Ilie Balaci și Dobrin erau buni detot, dar mai lenți. Dobrin chiar și mai lent. De fiecare dată când jucam la Pitești, mă puneau să-l marchez pe Gicu om la om. Niciodată nu a făcut nimic!

(n.r. – Îi știați jocul?) Da, țin minte că am jucat un meci, antrenor la Pitești era Florin Halagian. Eu tocmai revenisem după o accidentare și m-au băgat direct să-l marchez pe Dobrin. N-a atins-o! Șmecheria era să nu îl lași să primească și să se întoarcă, te nenoroceai! Eu tot timpul stăteam lângă el pentru că era lent. Ieșeam mereu inteligent, în fața mingii, cu preluare. Numai așa îl țineam”, a declarat Gino Iorgulescu, în iAMSPORT Magazine.

Nicolae Dobrin a câștigat de 3 ori titlul de „Fotbalistul Român al Anului”

Dublu campion al României cu FC Argeș în 1972 și 1979, Nicolae Dobrin a câștigat de 3 ori premiul oferit celui mai bun fotbalist român al anului, în 1966, 1967 și 1971. „Gâscanul” era cunoscut și pentru temperamentul vulcanic din teren.

„Cu mine nu se enerva niciodată. Chiar aveam o relație bună cu el. În schimb m-a înjurat Halagian bine de tot de pe margine. Îmi reproșa că am revenit după accidentare chiar în meciul cu ei”, a mai spus președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

  • 48 de meciuri și 8 goluri are Nicolae Dobrin la naționala de senioria României
  • 60 de ani este vârsta la care s-a stins din viață „Gâscanul” pe 26 octombrie 2007
