Top 3 cei mai mari fotbaliști români din istorie: „A fost unic. E el și după restul”

Giovanni Becali a vorbit despre cei mai buni fotbaliști români în istorie, în cadrul , o producție exclusivă marca FANATIK. Cine sunt jucătorii care formează top 3 în viziunea cunoscutului impresar.

Giovanni Becali a reprezentat mulți jucători importanți și cochetează cu domeniul fotbalului încă din anii tinereții. Celebrul impresar a vorbit deschis despre cei 3 fotbaliști români pe care îi consideră cei mai buni din istorie.

Mai exact, pe prima treaptă l-a așezat pe Gică Hagi, Următorii, în ordine, au fost Nicolae Dobrin și Ilie Balaci. Iată ce a spus Giovanni despre legendarii jucători români.

„E Hagi și după aceea restul. Mai sunt unii care fac clasamentul cu Dobrin, Balaci, Dumnezeu să-i ierte pe amândoi. Jucători extraordinari, pe care și Gică îi recunoaște.

Dar clasamentul este Hagi, Dobrin, ca să păstrăm vârsta și generația, și apoi Ilie Balaci. Ce frumos ar fi fost să fi jucat toți 3 împreună, să îi vedem jucând!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „Giovanni Show”.

Carieră Gică Hagi

Gică Hagi a fost singurul fotbalist român care a jucat la Real Madrid şi Barcelona. Deși cele două cluburi sunt rivale, fostul mare internațional român a fost apreciat de suporterii ambelor tabere.

În 1990, la scurt timp după căderea regimului comunist, Gică Hagi se transfera de la Steaua Bucureşti la Real Madrid (pentru 4,3 milioane de dolari). Pentru echipa de pe „Santiago Bernabeu”, „Regele” a jucat 84 de meciuri şi a marcat 20 de goluri, reuşind să câştige un singur trofeu.

Au urmat apoi 2 ani în tricoul italienilor de la Brescia, iar datorită prestaţiilor foarte bune de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Gică Hagi a ajuns la FC Barcelona, cerut de uriașul antrenor Johan Cruyff. Pentru catalani, Gică Hagi a marcat 11 goluri în 51 de meciuri.

