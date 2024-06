Top 3 cele mai sigure orașe din România. Pe ce loc se află Bucureștiul în clasament

Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai sigure orașe din țară? Cât de bine este să locuiești în București, capitala României și unde anual vin mulțimi de persoane din provincie? Tot anual, acestea aleg să se mute, unul dintre motive fiind aglomerația.

Top 3 cele mai sigure orașe din România. Unde este bine să locuiești

Nivelul de siguranță este foarte important pentru oricine. Nimeni nu și-ar dori, de exemplu, să stea într- zonă cu risc mare de furt, de crimă, de atentate, de cutremure, calamități naturale, murdară sau unde hoții sunt la fiecare pas.

La capitolul siguranță, Brăila este la coada unui clasament realizat pe baza percepției locuitorilor asupra aspectului menționat, potrivit Zona ”Calea Galați” este catalogată cea mai periculoasă, de la nivel național, iar în orașul vecin, ”Galați”, cei mai nemulțumiți sunt locuitorii din Micro 40.

Regiunea Ardealului, agreată de români ca siguranță

. Aici nu există temeri dintre cele enumerate. Este urmat de Oradea și Cluj-Napoca. Lor li se adaugă tot un oraș din regiunea Ardealului, anume Sibiu.

”Oraşele din Ardeal sunt locuite de oameni care sunt cu un calm aparte. La Brăila a rămas mai mult legenda, e adevărat că sunt situaţii în care violenţa e prezentă destul de des dar nu cu cazuri foarte grave”, a explicat Dan Antonescu, expert criminalist.

Totodată, respondenții studiului au mai precizat că nu s-ar simți în siguranță nici în Deva, Slobozia sau Tulcea. Cât despre București, capitala țării se clasează abia pe poziția cu numărul 21. Ceea ce dezavantajează zona sunt cartierele Ferentari, Obor, Colentina și partea Gării de Nord.

Cel mai nesigur loc din Capitală este Gara de Nord?

Totuși, Gara de Nord le întrece pe toate, , din cauza prezenței traficanților de droguri, de persoane, de cerșetori, de hoți și, totodată, lipsa igienei lasă mult de dorit.

”Se ştie din totdeauna, e poarta feroviară a Bucureştiului sunt foarte mulți cei care s-au aciuat în zonă, oamenii străzii sunt acolo. Ori dacă mai vorbim şi de infractorii voiajori care fură după şi pleacă din oraş e clar e o zonă rău famată”, a mai explicat Dan Antonescu.

Tot locuitorii din Capitală mai pun pe lista zonelor periculoase și centrul, pe timp de noapte. ”Prin centru noaptea, not so safe, pe zi e ok mai peste tot dar noaptea nu aş merge prin parcuri sau zonele centrale”, a declarat un bucureștean.

Dincolo de acestea, Nordul Capitalei și zona Văcărești au fost catalogate drept cele mai sigure din București. ”Aici vorbim despre stabilitatea celor care locuiesc acolo, spre deosebire de Colentina unde găsim foarte mulţi oameni care stau în gazdă pentru că şi-au găsi de lucru”, a mai detaliat Dan Antonescu.