Top 3 fotbaliști din România pe care i-ar transfera Cristi Borcea: „El e cel mai bun din campionat!”

Cristi Borcea a fost în platoul FANATIK SUPERLIGA. Fostul șef de la Dinamo a vorbit despre anii în care a avut un rol de conducere în Ștefan cel Mare, dar și despre fotbalul românesc din prezent.

Ce jucători ar aduce Cristi Borcea la Dinamo?

Horia Ivanovici l-a provocat pe să numească jucătorii pe care ar fi dat bani dacă ar fi fost acum oficial la Dinamo. Acesta a făcut o listă scurtă. Pe ea se regăsesc nume importante din Superligă, de la echipele din playoff.

„Indiferent de situație, nu aș mai fi conducător. Ipotetic, l-aș lua pe Chiricheș, Olaru, Coman de la FCSB. Aș lua Grameni, Louis Munteanu și Popescu de la Farul. Rrahmani de la Rapid. De la Craiova, Bancu și Mitriță. Mitriță e cel mai bun fotbalist din România, iar Rrahmani cel mai bun atacant.”

Borcea a rămas impresionat de calitățile ofensive ale lui Rrahmani. Omul de afaceri e sigur că Rapidul va scoate bani mulți în urma transferului kosovarului, deși a investit o sumă mică când l-a adus în România. El l-a comparat cu Ștefan Radu.

„El a fost accidentat 3-4 luni și tot… Îi va fi greu Rapidului să nu îi dea drumul. Nu vor lua 10 cât cer ei, dar 5 vor lua. Pe 5 milioane îl dau. Îl iei cu 600 de mii și îl dai cu 5 milioane.

Comentau nebunii ăia cu Radu Ștefan la Lazio: ‘Dom’le, dar Radu Ștefan…’. Radu Ștefan a fost cel mai tare din istoria lui Lazio. ‘Dom’le, cum să iei 5 milioane și ceva pe Radu Ștefan…’”.

Borcea nu uită cum a ratat calificarea în Champions League

Borcea și-a adus aminte și de momentul când Dinamo a ratat calificarea în grupele Champions League. Fostul acționar și președinte din Ștefan cel Mare suferă și acum după acel moment, întrucât e sigur că un rezultat mai bun ar fi putut schimba soarta clubului.

„Horia, noi am pierdut atunci de trei ori. Odată, cu un an înainte, luam campionatul. Juca finala Ligii Campionilor Liverpool cu Milan. Era 3-0 pentru Milan la pauză. Trebuia să câștige o campioană ca să fie cap de serie. Am văzut 3-0, am zis că ne ducem direct. Cu Urziceni am condus 32 de etape”, a precizat Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

În prezent, . „Câinii” au câștigat cu 2-0 meciul tur din barajul cu Csikszereda și trebuie să protejeze rezultatul în partida de la Miercurea Ciuc. Pe Național Arena, Denis Politic a fost erou. El a înscris o dublă.