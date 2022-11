Top 3 fotbaliști după derby-ul FCSB – Rapid 3-1: “El este cel mai bun din România!” Video Exclusiv

Prestația lui Andrei Cordea în a fost la cel mai înalt nivel. Pentru Adrian Ilie, nu este însă o surpriză. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, ”Cobra” l-a pus în topul personal dintre jucătorii FCSB și a afirmat că în banda dreaptă este numărul 1 în România. Și Florin Gardoș este de aceeași părere. Fostul fundaș al naționalei și-a spus, în plus, opțiunea referitoare la cuplul de fundași centrali ai vicecampioanei.

”Este constant bun, inteligent, periculos. În fiecare meci face ceva”, spune Adrian Ilie despre Cordea, pe care-l vede soluție pentru națională

Horia Ivanovici l-a nominalizat pe Andrei Cordea drept omul meciului FCSB – Rapid 3-1. Argumentând cu realizările fotbalistice ale acestuia, modul în care a ”scos” eliminarea lui Junior Morais, dar și disponibilitatea sa la efort până la finalul meciului. Totul .

Și le-a lansat invitaților emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI o provocare. Să nominalizeze cei mai buni trei fotbaliști din echipa FCSB în derbyul cu Rapid.

Primul care și-a spus părerea a fost Adrian Ilie. ”Nu fac un top trei al meciului de ieri, ci unul al fotbaliștilor constanți de la Steaua (n.r. FCSB). Cordea, Olaru… Târnovanu.

Cordea mi se pare un jucător de calitate. Să fie lăsat acolo, în dreapta, să facă lucrurile. Ieri, parcă toți au jucat mai simplu, pe calitățile lor. Așa trebuie. Și o să fie mai simplu pentru ei.

Din punctul meu de vedere, Cordea, în dreapta, este unul dintre cei mai buni din România”, a spus ”Cobra”.

Cel care, provocat de Horia Ivanovici, a vorbit și despre modul în care a făcut față presiunii de la FCSB. Și despre atuurile care l-au făcut să ”explodeze” la echipa lui Gigi Becali. Lucru pe care alți jucători talentați, precum un Miculescu, pentru a oferi doar un ultim exemplu, nu l-au izbutit.

”Vine de la el, din interiorul lui. Nu-l afectează foarte mult ceea ce se întâmplă în jur. Este mai puternic, poate mai inteligent decât ceilalți.

L-am văzut, e adevărat, și în meciuri în care face lucrurile să fie mai dificile pentru el. Și nu știu de ce. Dar este constant bun.

Este inteligent, lucru arătat și de modul în care a căutat contactul cu Morais, pe care l-a provocat pentru a-l scoate din ritm. Din punctul meu de vedere este pe un drum foarte bun”, a spus Adrian Ilie.

Florin Gardoș: ”Sezonul acesta, Cordea este la cu totul alt nivel”

Și Florin Gardoș este de aceeași părere. Că Andrei Cordea este omul numărul unu al celor de la FCSB. ”Este cel mai bun jucător din acest sezon. Asta este clar. Și sezonul trecut a început bine, dar apoi, nu știu din ce motiv, a început să nu mai fie la fel de eficient.

În schimb, sezonul acesta apare la cu totul alt nivel. Cred că este omul care și-n meciurile în care echipa a arătat foarte rău, a fost singurul care a reușit să mai facă un dribling.

Când mingea este pe partea lui, știi sigur că urmează o acțiune periculoasă. Ia acțiuni unu la unu…”, a punctat Gardoș în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Ilie a simțit și el nevoia să puncteze acest aspect. ”Da, asta este, că este periculos. În fiecare meci el face ceva. Cum ar trebui să facă și Tavi Popescu.

În fiecare meci ei ar trebui să fie periculoși. Pentru că din acest motiv joacă acolo. Și au calitățile necesare. Unu la unu sunt foarte buni.

Au viteză de reacție. Lovesc mingea foarte bine. Unul cu piciorul drept, celălalt cu stângul. Eu cred că antrenorii ar trebui să joace acești jucători în funcție de calitățile pe care le au”, a concluzionat Adrian Ilie.

Florin Gardoș ar merge pe mâna lui Haruț

Ținând cont de trecutul său de fotbalist, Florin Gardoș a primit și o altă provocare. Să analizeze prestația defensivei celor de la FCSB în meciul cu Rapid. Mai ales că a fost folosit un alt cuplu de fundași centrali, Haruț – Tamm.

”Aseară a funcționat bine. Sigur, când nu iei gol, sau când iei din lovitură de la 11 metri…Lăsându-l la o parte pe Cristea, care este accidentat, Haruț mi se pare, sincer, dintre cei trei, cel mai bun pe construcție.

Și este singurul care pasează vertical, are viziunea jocului. N-a fost cazul aseară, vorbesc din ceea ce am văzut în meciurile trecute.

Aseară însă au avut amândoi fundașii centrali o luptă destul de grea, cu Luckasen, care este puternic”, a spus Gardoș în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Este Haruț o soluție mai bună decât Dawa, a fost provocarea la care a fost invitat Gardoș să răspundă. ”Mi-e greu să spun asta după un meci bun, pentru că a făcut și meciuri slabe.

Dar eu aș merge în momentul de față pe mâna lui. Trebuie să existe un progres la el. Pentru că el nu a jucat foarte mult.

Este greu să fii în situația aceasta. Stai trei meciuri pe bancă, mai intri într-un meci de Conference League sau Cupă, într-o echipă improvizată, fără titulari. E una să intri în prima echipă, altfel te exprimi și tu”, a răspuns fostul internațional.

În opinia sa, Dawa nu-și va putea păstra locul de titular, mai cu seamă dacă va reveni Cristea. ”Nu văd care ar fi argumentul pentru el în momentul de față. Dacă te uiți la meciurile din acest sezon, a greșit foarte mult.

Și a greșit decisiv în multe meciuri. În plus, cred că a făcut trei penaltyuri. Este foarte mult într-un timp atât de scurt, pentru că abia s-a terminat turul.

Da, a dat goluri, a adus un plus pe faza ofensivă. E de apreciat. Mereu am apreciat fundașii care dau goluri. Eu nu am fost genul acesta. Dar în primul rând trebuie să fii fundaș”, a concluzionat Gardoș.