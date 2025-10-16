Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”

România a obținut una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani. Tricolorii s-au impus dramatic, cu 1-0, în fața Austriei, cu un gol înscris în ultima secundă. Mircea Lucescu a făcut un top al celor mai importante rezultate ale sale din cariera la prima reprezentativă.

ADVERTISEMENT

România, victorie colosală cu Austria

, în fața Bosniei, și va merge la baraj, în urna a treia valorică, lucru care ar face ca traseul către turneul final să fie unul ceva mai facil.

Cele mai mari rezultate obținute de Mircea Lucescu la naționala României. Clasamentul întocmit de antrenor

, cât și ca selecționer. „Il Luce” a făcut, la FANATIK SUPERLIGA, un clasament al celor mai mari victorii obținute de tricolori, iar meciul cu Austria prinde, în opinia sa, podiumul.

ADVERTISEMENT

„Prinde top 3. Pentru mine, pentru România, cel mai important meci a fost acea victorie din 1969, când am bătut Portugalia, care terminase pe locul 3 la Campionatul Mondial. Îl avea pe Eusebio. Erau jucători buni. Am bătut atunci Portugalia și ne-am dus la Campionatul Mondial.

Apoi, a fost în 1983, cu Italia. Am bătut Italia cu mintea. A fost o demonstrație de forță mentală. Nu au mișcat în fața noastră. Noi am avut și un gol anulat. Putea fi și meciul cu Irlanda, dar am jucat fără trei jucători de bază. I-am pierdut pe Ștefănescu, pe Cămătaru, pe Balaci. Vă dați seama ce ar fi însemnat acel meci? 38 de șuturi la poartă!

ADVERTISEMENT

Ținând cont de context și de tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, de toate accidentările și supărările, intră și meciul ăsta în top 3. Noi am bătut Austria și cu 4-0, era echipă mare de tot. Am făcut apoi 0-0 la Viena și ne-au eliminat.

ADVERTISEMENT

Băieții noștri au făcut un meci la cel mai înalt nivel. Îmi doresc să fie doar începutul. Vreau să facem pașii următori. Avem acest potențial. Eu cred foarte mult în jucătorii români. Avem informații, și asta e cel mai important. Câștigă echipa care are cele mai multe informații. Se poate naște o nouă echipă națională dacă o ajutăm”, a explicat antrenorul de 80 de ani.

Gestul special făcut de Mircea Lucescu după golul lui Ghiță din România – Austria 1-0

Selecționerul echipei naționale s-a bucurat din inimă la golul înscris de Virgil Ghiță în poarta Austriei, la ultima fază. Mircea Lucescu a declarat că a sărit în sus de fericire, lucru pe care nu obișnuiește să îl facă. În plus, antrenorul a spus că mai mulți oameni l-au sunat și l-au felicitat, însă a evitat să dea nume directe.

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu am mai făcut asta. Am sărit în sus. Eu, de obicei, nu reacționez la goluri. De data asta am sărit. M-am trezit în brațe cu cei de pe bancă. A venit după Ghiță. Eu le cer jucătorilor ca ei să se bucure. Nu am nevoie să vină la mine. Am sărit în sus. Fiecare antrenor are un stil. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de-a lungul timpului.

Am primit mai multe telefoane, dar nu pot să spun. Nu contează. Au fost mai mulți. În orice caz, și băieții ăștia au înțeles acum. E un meci de orgoliu național. Așa am pregătit meciul. Să nu se gândească la Mondial. Trebuie să câștigăm pentru toată suflarea românească, și-a dorit revanșa asta. Trebuie să demonstrăm că suntem la nivelul lor. Fotbalul aduce această satisfacție”, a mai spus Mircea Lucescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.