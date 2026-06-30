Top 3 momente Vlad Chiricheș la FCSB. Fazele care au scris istorie pentru trupa lui Gigi Becali

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Cariera lui Vlad Chiricheș (36 de ani) se apropie de final. El s-a despărțit de FCSB și este foarte puțin probabil să mai continue ca jucător, mai ales că în ultima perioadă a fost măcinat de diverse accidentări. Orice ar alege, fostul căpitan al naționalei a lăsat în spate momente de neuitat pentru suporterii roș-albaștri.

Vlad Chiricheș a fost un jucător emblematic la FCSB. Top 3 cele mai tari momente

Vlad Chiricheș a evoluat pentru FCSB în două perioade. El a venit prima dată la formația lui Gigi Becali de la Pandurii Târgu Jiu în sezonul 2011/2012, a evoluat în 61 de partide pentru roș-albaștrii, iar în vara anului 2013 a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului.

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Tottenham plătea la acea vreme nu mai puțin de 9,5 milioane de euro pentru stoperul lui FCSB, sumă care a fost ulterior devansată de transferurile lui Nicolae Stanciu la Anderlecht (11 milioane de euro) și al lui Dennis Man la Parma (12,6 milioane de euro). Ulterior, după ce a jucat la Tottenham, Napoli, Sassuolo, Cremonese și a fost căpitanul echipei naționale a României, Chiri a revenit la FCSB în vara anului 2023, iar la 3 ani distanță se desparte din nou de clubul care l-a lansat în fotbalul mare. În culorile roș-albastre, Vlad Chiricheș are câteva momente fabuloase, iar acestea se leagă de sezonul 2012/2013.

Golul din foarfecă împotriva lui Molde

Vlad Chiricheș a venit la FCSB în iarna sezonului 2011/2012, iar la primul său sezon avea să intre în vizorul marilor echipe din Europa. Pe lângă prestațiile sale defensive de excepție, calitatea aparte pe care o avea cu mingea la picior și viteza de care dădea dovadă, „Chiri” a uimit pentru prima dată cu un gol senzațional din foarfecă.

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Într-un meci cu Molde (Norvegia) din grupele Europa League, Stoperul roș-albaștrilor a urcat în stilul său cu mingea până la jumătatea terenului, a intrat în combinație, după care a fugit imediat în careu. El a profitat de mingea venită în urma șutului deviat al lui Raul Rusescu și l-a executat pe portarul advers printr-o foarfecă, deschizând astfel scorul pe Arena Națională.

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Celebrul gol din dubla cu Ajax, care l-a lăsat pe Vermeer fără replică

În același sezon, după ce a depășit faza grupelor, FCSB a întâlnit-o pe Ajax în șaisprezecimile de finală. Roș-albaștrii au ajuns în această fază după ce au câștigat o grupă din care au mai făcut parte Molde (Norvegia), Stuttgart (Germania) și Copenhaga (Danemarca).

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„Lăncierii” s-au impus cu 2-0 în meciul tur de la Amsterdam, iar soarta calificării părea deja jucată. Totuși, elevii lui Laurențiu Reghecampf au reușit să facă un meci de excepție și au deschis scorul în prima repriză prin Iasmin Latovlevici. În repriza secundă, cu 15 minute înainte de final, Vlad Chiricheș a apărut din nou la finalizare și a trimis o „bombă” de la 25 de metri de poartă, care s-a oprit fix sub bara lui Kenneth Vermeer. rămâne legendar și astăzi printre fanii roș-albaștrilor, cu replica „vine din spate Chiricheș…”. Ulterior, FCSB s-a calificat mai departe după loviturile de departajare.

@cohan

Momentul în care toți suporterii roș-albaștri au sperat! Golul egalizator de pe Stamford Bridge

După ce a depășit Ajax, FCSB a dat peste „Regina Europei” de la acea vreme: Chelsea Londra. Echipa patronată de Gigi Becali a reușit din nou surpriza la București și i-a învins pe britanici cu 1-0, prin golul din penalty al lui Raul Rusescu.

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Englezii au pornit mult mai concentrați în partida retur, de pe legendarul Stamford Bridge, și au deschis scorul în minutul 34 prin Juan Mata. Chiar înaintea pauzei, în minutul 45 +1, FCSB a beneficiat de un corner, iar după o degringoladă totală în careul britanic același Vlad Chiricheș reușea cumva să trimită mingea în plasa porții lui Petr Cech, iar FCSB spera din nou, întrucât Chelsea trebuia să mai înscrie de două ori fără să primească gol pentru a merge mai departe, fiind încă activă regula golului în deplasare. Din nefericire pentru FCSB, Chelsea a punctat de două ori în partea a doua, ba chiar a ratat și un penalty prin Fernando Torres, însă Chiricheș și colegii săi au părăsit competiția cu capul sus. Acest moment a devenit celebru și prin videoclipul apărut pe internet ulterior, filmat de doi suporteri FCSB aflați în zona fanilor londonezi, care se abțineau să nu erupă de bucurie.

Mesajul lui Vlad Chiricheș după despărțirea oficială de FCSB

, fostul jucător de la Tottenham și Napoli a avut un mesaj emoționant pentru clubul pe care îl iubește necondiționat și pentru suporterii care nu s-au oprit niciodată din a-l susține.

„Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important. FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă. Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.

Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine. Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru. Vă mulțumesc din inimă”, a scris Vlad Chiricheș pe Instagram.