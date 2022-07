Top 4 vedete care și-au cumpărat insule private. Cum arată destinațiile de vis în care nu vei ajunge niciodată în vacanță

Top 4 vedete care și-au cumpărat insule private. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată destinațiile de vis în care nu vei ajunge niciodată în vacanță și pentru care artiștii internaționali au scos sume importante din buzunar.

Top 4 staruri care și-au achiziționat insule private. Ce sume au plătit vedetele

Vedete internaționale, cotate excelent din punct de vedere financiar, se bucură de vieți de lux cu case și mașini de mii de euro. În ultimii ani, tot mai multe și-au cumpărat insule private, unde se pot refugia de fiecare dată când simt nevoia.

ADVERTISEMENT

Leonardo DiCaprio are o carieră înfloritoare și o avere impresionantă, dovadă că deține mai multe proprietăți. Printre apartamentele și locuințele deținute de câștigătorul premiului Oscar se numără și o insulă privată în Belize.

Denumită, Blackadore Caye, a fost achiziționată în anul 2005 și actorul a fost printre primele persoane care și-a cumpărat o astfel de proprietate. Are o suprafață de 104 acri, bungalouri și vile eco-friendly. Prețul plătit a fost de 27, 9 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Celine Dion, cântăreața celebră pentru piesa My Heart Will Go On, coloana sonoră a filmului Titanic, deține o insulă privată în Jupiter, Florida. Vedeta a construit un adevărat conac alături de regretatul ei soț, directorul muzical Rene Angelil.

Solista a scos din buzunar suma de 28 de milioane de dolari, proprietatea având un conac imens, complet alb. Cea mai extravagantă parte a insulei este parcul acvatic de 500.000 de galoane, completat cu opt tunuri de apă și două tobogane. În plus, nu lipsește un râu cu propriul pod și două bazine suplimentare.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Johnny Depp, proprietarul a două insule private

Johnny Depp a văzut de-a lungul anilor foarte multe insule din Marea Caraibelor, datorită filmărilor pe care le-a avut, lucru care l-a făcut să facă acest pas decisiv. Încântat de nisipul alb și de marea cristalină și-a cumpărat o insulă.

Renumitul deține Little Hall’s Pond Cay, o insulă situată în Bahamas, cu o suprafață de 45 de acri. În acest loc, cumpărat cu 55 de milioane de dolari, există o plajă denumită după numele unei persoane dragi.

ADVERTISEMENT

Și aceasta nu este singura insulă deținută de Johnny Depp, care mai are o proprietate în estul Mării Egee. Aceasta este situată în apropiere de Kastelorizo, Grecia, și se numește Stongyli.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram



Shakira, vedeta columbiană celebră datorită muzicii sale, a achiziționat o insulă privată alături de un alt artist. Frumoasa cântăreață și Roger Waters, membru al formației Pink Floyd, au cumpărat împreună Bonds Cay din Bahamas.

Proprietatea de 550 de acri se bucură de cinci plaje frumoase cu nisip alb, lagune, cascade și peisaje luxuriante de vegetație. Locul a fost transformat într-o destinație turistică deschisă artiștilor, dar și oaspeților privilegiați.

Vedete internaționale cu case de lux

Și acestea nu sunt singurele vedete internaționale care se bucură de proprietăți de lux. Foarte mulți actori și artiști au case de mii de euro, cu suprafețe imense și cu foarte multe încăperi. Printre aceștia se numără: Angelina Jolie.

Frumoasa șatenă are o vilă în Los Feliz, California, cu 6 dormitoare și 10 băi. Casa are o suprafață de 2.000 de acri, piscină proprie și o curte verde și foarte umbrită.

Pierce Brosnan are o vilă superbă pe malul plajei din Malibu, California, cu 5 dormitoare, 14 băi și o terasă foarte frumoasă la exterior. Priveliștea este una încântătoare, având o plajă privată direct în fața casei.