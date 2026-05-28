Top 5 al celor mai bine plătiți sportivi din lume. Cristiano Ronaldo, lider cu o sumă astronomică. Messi, ”bătut” de un boxer

Aproape an de an, cu excepția perioadei pandemiei din 2020, veniturile sportivilor de pe Mapamond au crescut accelerat. În acest moment, s-a ajuns ca unii dintre aceștia să bage în conturi, în doar 12 luni, sume de ordinul sutelor de milioane de dolari. În rândurile de mai jos vom vedea un top 5 al celor mai bine plătiți sportivi din lume. Găsim aici și unele surprize.

Cristiano Ronaldo câștigă dublu față de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, și eternul său rival din fotbal, Lionel Messi, 38 de ani, au dus lupte grele în fotbalul mondial. Încleștarea dintre lusitan și sud-american a împărțit lumea în două. Discuțiile și dezbaterile pe tema: cine e mai mare, mai bun, mai ”marcator” încă mai țin capul de afiș printre microbiști.

Dacă sportiv totul e încă discutabil, la capitolul bani lucrurile sunt cât se poate de clare. După ce a lăsat Europa pentru mirajul bogăției din Orientul Mijlociu, . Portughezul domină nu doar lumea fotbalului, ci și pe cea a sportului în general atunci când ne uităm la sumele colosale pe care le bagă în conturi în fiecare an.

CR 7, care joacă în prezent la Al Nassr (Arabia Saudită) a adunat în ultimul an, conform datelor oficiale de la , venituri nete estimate la astronomica sumă 300.000.000 de dolari. Deși e pe podium, cel mai mare rival al portughezului, argentinianul Leo Messi, legitimat la Inter Miami, în MLS, are ”doar” 140.000.000 de dolari.

Cum arată top 5 al celor mai bine plătiți sportivi din lume în ultimul an

Clasamentul din acest an al celor mai bine plătiți sportivi din lume cuprinde sportivi din 18 țări și 8 sporturi. Sunt câteva lucruri extrem de interesante în această statistică. De exemplu, doar 7 fotbaliști sunt în top 50. Apoi, cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner (lider ATP, 24 de ani), este ultimul, cu venituri de 54.600.000 de dolari, potrivit sursei citate.

În ultimii opt ani, cu excepția unei scăderi de moment în 2020, când pandemia de Covid-19 i-a ținut pe fani departe de stadioane – câștigurile combinate ale celor mai bine plătiți 50 de sportivi au explodat: de la 2,6 miliarde de dolari în 2018 la 4,2 miliarde de dolari în 2025. Ronaldo conduce topul pentru al patrulea an consecutiv. Pe locul 2 nu vine Lionel Messi, cum mulți se așteptau, ci un boxer. E vorba de Canelo Alvarez.

Cristiano Ronaldo (fotbal): 300 milioane de dolari Canelo Alvarez (box): 170 milioane de dolari Lionel Messi (fotbal): 140 milioane de dolari LeBron James (baschet): 138,6 milioane de dolari Shohei Ohtani (baschet): 126,7 milioane de dolari

Cine e boxerul care a câștigat mai mulți bani decât Messi în ultimul an

Canelo Álvarez, 35 de ani, pe numele complet Santos Saúl Álvarez Barragán, este unul dintre cei mai mari boxeri mexicani. În prezent, este un superstar al boxului mondial. Mexicanul care au câștigat titluri mondiale în 4 categorii de greutate diferite.

Boxerul încasează între 30 și 50 milioane de dolari de fiecare dată când intră în ring. În ultimii ani, acesta a ajuns la sume enorme: 80 milioane de dolari sau chiar 100 milioane pentru fiecare luptă. Doar în 2025, conform datelor Forbes, a câștigat 160 milioane în ring. În cariera sa, Alvarez a adunat o avere de peste 800 de milioane de dolari.