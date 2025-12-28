Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni a realizat un top al celor mai importanți antrenori români. Fostul selecționer se află într-o postură inedită, deoarece a colaborat cu toți acești mari tehnicieni, iar pe primul loc se află un antrenor care este cunoscut pentru performanțele realizate în afara României.

Ladislau Boloni s-a pronunțat cu privire la cel mai bun antrenor român din istorie

Ladislau Boloni este de părere că Ștefan Kovacs este cel mai mare antrenor român din istorie. Acesta a câștigat în două rânduri Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al lui Ajax, devenind mai apoi selecționer al Franței, dar și al României. „Cred că pe primul loc, încerc să fiu obiectiv, l-aș pune pe Ștefan Kovacs, care a câștigat două Cupe ale Campionilor, plus campionate, plus că eu știu că au fost foarte importante prezența și munca dânsului pentru demararea centrelor și academiilor de copii franceze…

De acolo, tot ceea ce au creat el și Georges Boulogne aduce astăzi roadele pe care le aduce. Acel lucru s-a dezvoltat ca acum Franța să se poată număra printre granzii Europei”, a declarat fostul mare fotbalist pentru .

Ladislau Boloni, amintiri cu Emeric Ienei și Mircea Lucescu

La egalitate pe locul 2 în ierarhia realizată de Ladislau Boloni se află , care a condus Steaua spre triumful istoric de la Sevilla din 1986, și , care a scris istorie atât pe plan intern, dar și în Ucraina, Turcia sau Italia. „Aici am, pe urmă, o problemă grea, între Ienei și Lucescu. De aceea, îi pun pe amândoi cu medalia de argint. Performanța lui Ienei… eu cred că nimeni altul nu ar fi putut să extirpe așa de mult din echipa pe care o avea.

Era un psiholog extraordinar! El, când te punea în echipă, deja îți dădea încredere 100%. Îți dădea o libertate totală prin comportamentul lui, exigența lui era respectul. Trebuia să îl respecți. Eu îți dau libertate, tu dă-mi mie respect! Și, pentru acest lucru, această gașcă pe care am format-o noi acolo, cu diferiți băieți, cu diferite culturi, cu diferite capacități intelectuale… Ienei a fost un om deosebit.

Mircea este un om care construiește mult mai mult, mai atent pe adversar. Pe Ienei nu îl interesa adversarul. Eu am încercat să fur de la amândoi, este cert că Lucescu îți făcea niște hârtii și ‘Asta trebuie să faci!’. Și asta era bine, dar să fii bine sau să fii bun nu era suficient, trebuia să fii foarte bun. Furam de la Lucescu, furam de la Ienei, Ienei era un mare politician fotbalistic, deși el era un manager extraordinar. De asta spun, pe Lucescu și pe Ienei i-aș pune pe același loc”, a spus Ladislau Boloni.

Ce loc ocupă Anghel Iordănescu în topul realizat de Ladislau Boloni

Pe locul 4 se află , antrenorul care a calificat naționala României la Cupa Mondială din 1970, iar poziția a 5-a este ocupată de Tiberiu Bone, tehnician cu care Ladislau Boloni a colaborat timp de un deceniu la ASA Târgu Mureș. Surprinzătoare este poziția lui Anghel Iordănescu, locul 6.

„Pe patru eu trebuie să spun, cu toate că am lucrat foarte puțin cu dânsul, el m-a chemat pentru prima dată la echipa națională, dar din cauza unui accident nu am putut să fiu prezent… Angelo Niculescu. El a spart gheața, el a dus naționala în Mexic și așa mai departe. Iar pe locul cinci îl pun pe mentorul meu (n.r. Tiberiu Bone). Pe locul șase îl pun pe Puiu (n.r. Anghel Iordănescu)”, a afirmat fostul selecționer al României.

Ladislau Boloni, mărturie emoționantă despre mentorul său

Ladislau Boloni a vorbit despre importanța pe care a avut-o Tiberiu Bone în cariera sa. Fost jucător la CCA/Steaua, acesta a avut trei mandate diferite pe banca echipei ASA Târgu Mureș: „Mi-a fost primul antrenor la ASA Târgu Mureș. Tiberiu Bone, fostul mare jucător de la CCA. De fiecare dată când pleca dânsul, parcă îmi rupea cineva ceva din inimă. Un om și un antrenor deosebit pentru mine”.

Topul lui Ladislau Boloni: