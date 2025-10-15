Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4

Dumitru Dragomir, invitatul permanent al lui Horia Ivanovici la podcastul „Profețiile lui Mitică”, a făcut topul celor mai puternici oameni din lume în direct. Primii cinci clasați sunt liderii unor state-cheie în peisajul internațional.

Cine sunt cei mai puternici oameni din lume. Top 5 făcut de Mitică Dragomir

Toată discuția a pornit de la ținuta lui Dumitru Dragomir. Puloverul de culoare roșie și șapca de aceeași culoare l-au făcut pe Horia Ivanovici să exclame „Zici că ești Trump!”. „Aș vrea eu să fiu Trump. El e cel mai tare om de pe planetă”, a replicat Mitică Dragomir.

Fostul șef de la Liga Profesionistă de fotbal și-a dus ideea mai departe și a făcut topul primilor 5. „Patru oameni tari, ba cinci oameni tari are planeta asta. Pe primul loc e Trump. Pe locul 2 e Xi. Pe locul 3 e Putin. Știi cine e pe locul 4? Erdogan! După aia vine Netanyahu”

Cine este Donald Trump

Donald Trump, 79 de ani, este președintele și comandantul forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii și de aici vine și puterea sa. SUA se clasează în top atât ca putere militară, cât și economică. Independentă din 1776 și la un pas de o rupere în două în Războiul de Secesiune (1861-1865), America s-a stabilizat rapid și, la început de secol XX, amenința poziția de lider mondial a Marii Britanii. Încet dar sigur s-a transformat într-o superputere. După două războaie mondiale în tabăra câștigătoare, SUA și Rusia au divizat mapamondul fiind cele două superputeri din Războiul Rece. În 2025, Donald Trump și-a început al doilea mandat ca președinte al SUA, după cel din perioada 2017-2021.

Cine este Xi Jinping

Xi Jinping, 72 de ani, este cel de-al șaptelea președinte din istoria Republicii Populare Chineze. Puterea sa se bazează pe forța țării pe care o conduce. , iar influența sa economică este majoră la nivel internațional. Xi Jinping se află la conducerea țării din 2013.

Tatăl său, Xi Zhongxun a fost, de asemenea, un personaj influent în instoria comunistă a Chinei, fiind Secretar General al Consiliului de Stat între 1954 și 1965. După înlăturarea acestuia din Partidul Comunist, Xi Jinping a fost exilat într-o provincie rurală un a fost nevoit să locuiască într-o casă săpată direct în piatră. Cu toate acestea, a avut o ascensiune continuă până a devenit primul om în stat.

Cine este Vladimir Putin

Premier, președinte, iarași premier și din nou președinte, Vladimir Putin, 73 de ani, se află la conducerea Rusiei din 1999-2000, când a devenit prim-ministru. A transformat țara într-un regim totalitar, a schimbat constituția și poate rămâne în funcție până în 2036. A fost ofițer KGB timp de 16 ani, ajungând până la rangul de locotenent-colonel, când s-a reorientat spre politică. Ba mai mult, pentru o perioadă a condus FSB (urmașa KGB). Acțiunile sale au arătat o dorință de restabilire a Imperiului Țarist, cu războaie în Cecenia, Georgia și Ucraina.

Cine este Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan, 71 de ani, este președintele Turciei din 2014. Anterior a fost primarul Istanbului între 1994 și 1998, dar a fost condamnat pentru incitare la ură din motive religioase și a fost interzis în viața politică. Totuși, în 1999, după eliberare, Erdogan a înființat un nou partid, AKP, cu care a câștigat detașat alegerile din 2002. În urma acestui succes, a devenit premier în 2003, funcție pe care a ocupat-o până în 2014, când a devenit primul președinte ales direct. Ulterior, a transformat Turcia într-un regim totalitar, a adus modificări constituției sporind puterile președintelui. Pe plan internațional a fost implicat în mai multe conflicte armate în Siria și Libia și a blocat intrarea Finlandei și Suediei în NATO în 2022. A avut un rol important și în , când a blocat accesul trecerea prin Bosfor a navelor rusești și pentru export de cereale din Ucraina.

Cine este Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, 75 de ani, este actualul premier al Israelului, funcție pe care a mai ocupat-o în perioadele 1996-1999 și 2009-2011. Este, de asemenea, un lider cu inclinații spre totalitarism. Sub conducerea sa, Israelul a fost implicat în mai multe conflicte armate. Cele mai recente sunt cele din Fâșia Gaza și Iran din ultimul an. Guvernul condus de Benjamin Netanyahu a fost acuzat de genocid la Curtea Internațională de Justiție. Din noiembrie 2024, pe numele lui Netanyahu există un mandat de arestare pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Ce spune Mitică Dragomir despre Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Mitică Dragomir nu a avut, însă, milă de Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Fostul șef de la LPF l-a distrus în doar câteva cuvinte pe liderul de la Kiev. Horia Ivanovici, moderatorul „Profețiile lui Mitică”, i-a ridicat mingea la fileu invitatului său afirmând că „și Zelenski stă bine…”.

„Hai, mă, lasă-mă cu Zelenski!”, a spus Dumitru Dragomir expeditiv.

Nici Emmanuel Macron nu îl impresionează pe Mitică Dragomir

„Lasă-mă și cu Macron”, a tunat Mitică Dragomir în continuare. Până la urmă, și-a domolit discursul după ce a luat în calcul puterea Franței. „Macron, totuși, este (n.r. – un om puternic). Are țară nucleară”, a concluzionat fostul șef LPF.

De ce nu a câștigat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace

Recent, pe 10 octombrie, s-a decernat Premiul Nobel pentru Pace, o distincție pe care Donald Trump și-ar fi dorit-o. , însă, în cele din urmă, premiul a ajuns la Maria Corina Machado. Horia Ivanovici a profitat de topul celor mai puternici oameni din lume făcut de Mitică Dragomir pentru a-l înțepa cu eșecul favoritului Trump. „Așa mare cum e Trump al tău, nu i-au dat Premiul Nobel pentru Pace. L-au dat uneia din Venezuela”, i-a spus moderatorul invitatului său.

Dumitru Dragomir nu a dezarmat, însă, și a scos în evidență o declarație a câștigătoarei: „Uimitoare a fost declarația doamnei din Venezuela, care i-a spus lui Trump ‘Am primit în onoarea ta!’”.

Mai mult, Mitică Dragomir știe și motivul pentru care Donald Trump nu a primit râvnita distincție: „N-au vrut europenii! Sunt împotriva lui total. Noi, europenii, facem niște greșeli impardonabile”.

Mitică Dragomir îl laudă pe premierul maghiar Viktor Orban: „Conducător adevărat!”

În podcastul „Profețiile lui Mitică” subiectele de discuție „alunecă” natural de la unul la celălalt. Astfel de la Premiul Nobel pentru Pace, s-a trecut rapid la cel pentru Literatură. un oponent al premierului Viktor Orban, după cum a explicat Horia Ivanovici: „Dar Nobel pentru Literatură ai văzut cine a luat? Un ungur (n.r. – László Krasznahorkai). Domnul care a luat Premiul pentru Literatură este un adversar al lui Viktor Orban. Și Viktor Orban l-a felicitat. Public! Și a spus că asta înseamnă să fii ungur și să fie Ungaria mare. L-a felicitat Orban public, chiar dacă i se opune”.

Iar expunerea moderatorului l-a determinat pe Dumitru Dragomir să tragă concluzia despre premierul Ungariei: „Conducător adevărat în Europa, ăsta e! Orban. În toată Europa”.