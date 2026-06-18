Top 5 cele mai frumoase goluri de la Cupa Mondială 2026 după prima etapă din grupe. Video

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Cupa Mondială 2026 a avut parte de meciuri spectaculoase în prima rundă din faza grupelor. Fotbaliștii s-au întrecut în execuții, iar unele dintre golurile marcate vor rămâne mult timp în mentalul colectiv. Vă propunem să vedeți în cele ce urmează cele mai frumoase goluri înscrise în prima etapă din grupele CM.

Primul gol al lui Erling Haaland la Cupa Mondială, locul 5

Primul gol al lui Erling Haaland la Cupa Mondială, în primul meci al Norvegiei la Campionatul Mondial de la ediția din 1998 încoace, a fost unul în stilul său clasic. Atacantul lui Manchester City a alergat excelent spre bara a doua și a împing balonul în plasă pentru 2-0 în favoarea naționalei sale în duelul cu Irak,

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HAALAND SCORES HIS FIRST WORLD CUP GOAL!!! — AzzaTalksFooty (@AzzaTalksFooty)

Lionel Messi și golul care l-a făcut cel mai vârstnic marcator al unui hattrick la un Campionat Mondial, locul 4

Lionel Messi a ieșit la rampă încă din primul său meci la CM 2026. El l-a învins pe portarul algerian Luca Zidane de 3 ori, iar ultima reușită i-a adus astfel

Je vous offre le but de Messi sous cet angle 💀 — Papa Abdou🙌🏾 (@Papaabdou22)

Hwang In-beom și tehnica sud-coreeană, locul 3

Un nume surpriză în această listă este cel al lui Hwang In-beom, care a marcat un gol superb pentru Coreea de Sud în poarta Cehiei la capătul unei faze de construcție meticulos gândită. Asiaticii s-au impus cu 2-1, iar jucătorul de 29 de ani legitimat la Feyenoord a fost desemnat „omul meciului”.

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Build up play to the South Korean equalizer. Lee Kang-in assist – Hwang In-beom goal. Made in South Korea ⚽️ — WorldCup Football Stories (@WorldCup_Storys)

Ismael Saibari și golul care a redus brazilienii la tăcere, locul 2

Brazilia a început CM 2026 cu o confruntare tare. Sud-americanii s-au duelat cu Maroc și sperau, înaintea partidei, la un debut de vis în competiție. Nu a fost să fie așa, întrucât Ismael Saibari a marcat un gol splendid în poarta lui Alison Becker, scăpând dintre doi apărători.

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Ismael Saibari goal in Brazil vs Morocco FIFA World Cup game. — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes)

Giovanni Reyna a demonstrat că și americanii au glezna fină, locul 1

Naționala Statelor Unite ale Americii a început în forță turneul pe care îl găzduiește. Primul meci a însemnat o victorie cu 4-1 în fața celor din Paraguay, iar partida a fost marcată de un gol superb al tânărului Giovanni Reyna, jucătorul crescut de Borussia Dortmund, care a trimis un exterior de zile mari în poarta adversarilor.

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What an incredible goal by Giovanni Reyna of Team USA! It was truly a work of art called the "Trivela," when a player uses the outside of his foot to get that type of spin! — Vince Langman (@LangmanVince)