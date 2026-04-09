Top 5 cele mai mari scandaluri provocate de Istvan Kovacs în Europa. Când i-a mai supărat pe catalani

Istvan Kovacs (41 de ani) e inamicul public numărul 1 la Barcelona după ce i-a arbitrat pe catalani în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 0-2, manșa tur a sferturilor UEFA Champions League. De-a lungul timpului, „centralul” român a provocat și alte scandaluri, inclusiv la meciuri ale grupării blaugrana.

Istvan Kovacs, persona non grata la Barcelona

Istvan Kovacs a fost prim plan pe Camp Nou, acolo unde Atletico Madrid a luat prima opțiune la calificarea în semifinalele Champions League. Echipa lui Diego Simeone s-a impus cu 2-0 la capătul unei partide în care catalanii au acuzat grav arbitrajul românului. Hansi Flick a contestat , dar și faptul că Istvan Kovacs n-a dictat penalty la o fază controversată din repriza secundă. Gazdele au cerut lovitură de pedeapsă când, la o repunere de la 6 metri, portarul madrilenilor a executat rapid, iar un fundaș a pus mâna pe minge și a reluat, din nou, jocul.

Nu știu, ar putea fi cartonaș roșu sau ar putea să nu fie. Nu sunt sigur dacă îl atinge suficient. Mingea era în spate. Situația în care ei ating mingea cu mâna în careu și nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în acest tip de situații, pentru ce avem VAR? Ar trebui să fie penalty și al doilea cartonaș galben, deci roșu” – Hansi Flick

Scandal și la meciul cu PSG din 2024

Nu este pentru prima dată când Istvan Kovacs îi scoate din minți pe catalani. În sezonul 2023-2024, „centralul” din Carei a condus returul din sferturile Champions League, PSG – Barcelona 4-1. După ce pe Camp Nou s-a impus cu 3-2, echipa condusă la acea vreme de Xavi a fost scoasă din competiție și din cauza unei decizii a lui Kovacs, care a semănat cu cea din Barca – Atletico 0-2. Atunci, Kovacs nu a avut nevoie de intervenția VAR și, în prima repriză, l-a eliminat direct pe Ronald Araujo pentru un fault comis din postura de ultim apărător.

Atletico Madrid, „îngălbenită” de Kovacs

Inițial, delegarea lui Istvan Kovacs la Barcelona – Atletico Madrid a fost contestată și de tabăra oaspeților. Echipa lui Diego Simeone a avut probleme cu românul, în 2025, la Campionatul Mondial al Cluburilor. Atunci, în meciul de debut, madrilenii au pierdut 0-4, dar tot au contestat maniera „centralului”. Pentru cele opt faulturi comise în acel meci de jucătorii lui Simeone, Kovacs a dat șapte cartonașe galbene și unul roșu.

Pe lângă cele patru goluri și opt cartonașe încasate, formația din capitala Spaniei a mai avut o reușită anulată. La final, Diego Simeone s-a dus „glonț” la Kovacs pentru a protesta, dar, la flash-interviu, s-a abținut Diego Simeone, când a fost întrebat de prestația românului: „După 14 ani, am încetat să mai vorbesc despre acest subiect”.

Penalty nedat lui Inter într-un duel cu Atletico

Istvan Kovacs a fost implicat într-un scandal și la un meci al lui Atletico Madrid din 2024. El a oficiat duelul cu Inter, din prima manșă a optimilor UEFA Champions League. Deși s-au impus cu 1-0, „nerazurri” l-au „mitraliat” la finalul partidei pe român. În minutul 13, Lautaro Martinez a trimis un șut de la marginea careului, iar balonul a ricoșat din piciorul lui Alex Witsel direct în mâna lui Nahuel Molina. Italienii au cerut în cor penalty, dar spre disperarea fanilor milanezi, nici arbitrii din camera VAR n-au intervenit pentru a corecta eroarea „centralului” din Carei.

Record de cartonașe la Euro 2024

Probabil cel mai cunoscut scandal provocat de Istvan Kovacs în fotbalul european în ultimii ani este cel de la Campionatul European din urmă cu doi ani. La partida Cehia – Turcia 1-2, din ultima etapă a fazei grupelor, arbitrul român a dictat un număr record de 16 cartonașe galbene și 2 roșii. „Îmi cer scuze. Arbitrii la Euro au introdus ceva foarte bun, să vorbească doar cu căpitanii, așa e bine, dar acest arbitru a fost atât de arogant că nici nu a vrut să vorbească cu noi! Am vorbit și cu căpitanul Turciei același lucru. Un arbitru bun este acela care nu se vede, dar el a vrut să fie omul meciului. Regretăm, dar nu e doar despre asta”, a declarat căpitanul Cehiei, Thomas Soucek.

Istvan Kovacs a provocat scandaluri și în SuperLiga

Cel mai bine cotat arbitru român, singurul care a arbitrat toate finalele europene (Champions League, Europa League, Conference League, Supercupa Europei), nu traverseaz cea mai bună perioadă. În 2026, el a comis greșeli pentru care a fost criticat chiar și în SuperLiga. Cele mai recente exemple sunt c , din etapa a 28-a a sezonului regulat. Căpitanul piteștenilor avea deja cartonaș gaben, însă Kovacs a refuzat să i-l dea și pe al doilea, deși stoperul comisese un fault care impunea acest lucru.

Apoi, Kovacs a „dinamitat” derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, din prima etapă a play-off-ului. pentru că a validat golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila. În prealabil, Andrei Borza l-a faultat pe Alexandru Musi, dar nu a fost sancționat de Kovacs, care a lăsat jocul să continue și astfel s-a ajuns la reușita lui Petrila.