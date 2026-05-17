Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi

Având salarii anuale de sute de milioane de euro și, mulți dintre ei, averi deja de miliarde de euro, marii sportivi ai planetei conduc bolizi de senzație. În cele ce urmează vom vedea un top 5 cu cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. Cine câștigă aici ”bătălia” între Messi și Ronaldo. Ce alte vedete mai apar pe șosele cu ”monștri” pe 4 roți.

Bolidul lui Messi, locul 1 într-un top 5 al celor mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal

Date fiind câștigurile lor colosale din ultimele decenii, fotbaliștii nu se mai luptă doar pe teren. Aceștia duc, neoficial, și ”bătălii” dure la capitolul averi și lucruri de lux pe care le dețin. Cele mai vizibile sunt, la acest capitol, mașinile cu care starurile din ”Sportul Rege” sunt surprinse pe șosele. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Erling Haaland sau Karim Benzema nu se mai feresc din a-și etale zecile de milioane de euro care zburdă pe autostrăzi.

Dacă la capitolul averi și salariu este lider incontestabil, când vine vorba de mașini, Ronaldo este tot în top, dar nu pe cea mai înaltă poziție. Lusitanul pierde aici contra eternului său rival. Lionel Messi, 38 de ani, deține, din 2016, un Ferrari 335 S Spider Scaglietti din 1957. L-ar fi achiziționat pentru 35 de milioane de dolari.

Vorbim de una dintre cele mai scumpe achiziții de mașini din istorie și cea mai valoroasă mașină deținută de orice fotbalist activ. Acest Ferrari este o mașină de curse vintage cu un istoric documentat în competiții. Colecția de mașini a veteranului de la Inter Miami nu se rezumă la acest bolid. El mai deține, printre altele, un Pagani Zonda Tricolore de 2 milioane de dolari și un Mercedes SLS AMG.

Ce mașină impresionantă are și Cristiano Ronaldo în acest top

Dacă deschidem ușa garajului lui Ronaldo, 41 de ani, aici găsim mașini de lux care mai de care mai scumpe. Pe locul 1 este un Bugatti La Voiture Noire. Aceasta a fost cea mai scumpă mașină nouă din lume când a fost prezentată la Salonul Auto de la Geneva din 2019, la un preț de aproximativ 15 – 18 milioane de lire sterline. Ronaldo a achiziționat-o când avea 35 de ani

Ascunde sub capotă un motor cvadruplu cu 16 cilindri, care produce aproximativ 1.500 CP, cu o viteză maximă de 380 km/h și o accelerație de la 0 la 60 km/h în 2,4 secunde. Vedeta avea inițialele sale, CR7, gravate pe lateral. Colecția lui CR7 mai include și alte modele ale mărcii: Chiron, Veyron care valorează zeci de milioane de dolari în total.

Neymar conduce o mașină de ”doar” 4,5 milioane de dolari

Fostul coleg al lui Messi din celebrul ”trio” MSN de la Barcelona, Neymar, 34 de ani, intră și el . Printre piesele sale de senzație din garaj se numără un Lamborghini Veneno, evaluat la aproximativ 4,5 milioane de dolari. Motorul bolidului, un V12 de 6,5 litri, dezvoltă 740 de cai putere, cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde.

Colecția brazilianului nu se oprește aici. Neymar deține, de asemenea, un Lykan Hypersport în valoare de 3,4 milioane de dolari, despre care se spune că are peste 400 de diamante încrustate în faruri, și un Aston Martin Vulcan în valoare de 2,3 milioane de dolari.

Mașini de milioane de dolari conduc Haaland și Benzema

Alți doi super-atacanți din fotbalul mondial apar pe șosele cu mașini impresionante. Vedeta lui Manchester City, Erling Haaland, 25 de ani, care câștigă 672.000 de dolari pe săptămână, adică peste 34,5 milioane de dolari anual, are un Mercedes AMG One, capabil să atingă 350 km/h. Unul dintre cele doar 275 de exemplare existente în lume valorează peste 3,4 milioane de dolari, conform .

Imediat în spatele norvegianului îl găsim în top pe Karim Benzema, 38 de ani. , în prezent în Arabia Saudită, câștigă 1 milion de dolari americani pe săptămână. Acesta se mândrește cu o colecție impresionantă de mașini de lux. Bijuteria sa este un Bugatti Veyron Pur Sang, unul dintre cele doar cinci fabricate vreodată. Cu un finisaj cromat, aluminiu lustruit și caroserie din fibră de carbon neagră, modelul este evaluat la circa 2 milioane de dolari.