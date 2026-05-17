Sport

Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi

Cum arată top 5 cu cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland sau Neymar au în garaje vehicule de zeci de milioane de dolari.
Adrian Baciu
17.05.2026 | 08:15
Top 5 cele mai scumpe masini detinute de starurile din fotbal Bijuteria de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi
SPECIAL FANATIK
Top 5 cele mai scumpe mașini ale fotbaliștilor. Messi îl ”bate” pe Ronaldo la acest capitol. Sursa foto: colaj Fanatik / X / Hepta
ADVERTISEMENT

Având salarii anuale de sute de milioane de euro și, mulți dintre ei, averi deja de miliarde de euro, marii sportivi ai planetei conduc bolizi de senzație. În cele ce urmează vom vedea un top 5 cu cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. Cine câștigă aici ”bătălia” între Messi și Ronaldo. Ce alte vedete mai apar pe șosele cu ”monștri” pe 4 roți.

Bolidul lui Messi, locul 1 într-un top 5 al celor mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal

Date fiind câștigurile lor colosale din ultimele decenii, fotbaliștii nu se mai luptă doar pe teren. Aceștia duc, neoficial, și ”bătălii” dure la capitolul averi și lucruri de lux pe care le dețin. Cele mai vizibile sunt, la acest capitol, mașinile cu care starurile din ”Sportul Rege” sunt surprinse pe șosele. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Erling Haaland sau Karim Benzema nu se mai feresc din a-și etale zecile de milioane de euro care zburdă pe autostrăzi.

ADVERTISEMENT

Dacă la capitolul averi și salariu este lider incontestabil, când vine vorba de mașini, Ronaldo este tot în top, dar nu pe cea mai înaltă poziție. Lusitanul pierde aici contra eternului său rival. Lionel Messi, 38 de ani, deține, din 2016, un Ferrari 335 S Spider Scaglietti din 1957. L-ar fi achiziționat pentru 35 de milioane de dolari.

Vorbim de una dintre cele mai scumpe achiziții de mașini din istorie și cea mai valoroasă mașină deținută de orice fotbalist activ. Acest Ferrari este o mașină de curse vintage cu un istoric documentat în competiții. Colecția de mașini a veteranului de la Inter Miami nu se rezumă la acest bolid. El mai deține, printre altele, un Pagani Zonda Tricolore de 2 milioane de dolari și un Mercedes SLS AMG.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

Ce mașină impresionantă are și Cristiano Ronaldo în acest top

Dacă deschidem ușa garajului lui Ronaldo, 41 de ani, aici găsim mașini de lux care mai de care mai scumpe. Pe locul 1 este un Bugatti La Voiture Noire. Aceasta a fost cea mai scumpă mașină nouă din lume când a fost prezentată la Salonul Auto de la Geneva din 2019, la un preț de aproximativ 15 – 18 milioane de lire sterline. Ronaldo a achiziționat-o când avea 35 de ani

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația

Ascunde sub capotă un motor cvadruplu cu 16 cilindri, care produce aproximativ 1.500 CP, cu o viteză maximă de 380 km/h și o accelerație de la 0 la 60 km/h în 2,4 secunde. Vedeta avea inițialele sale, CR7, gravate pe lateral. Colecția lui CR7 mai include și alte modele ale mărcii: Chiron, Veyron care valorează zeci de milioane de dolari în total.

ADVERTISEMENT

Neymar conduce o mașină de ”doar” 4,5 milioane de dolari

Fostul coleg al lui Messi din celebrul ”trio” MSN de la Barcelona, Neymar, 34 de ani, intră și el în topul mașinilor scumpe din fotbal. Printre piesele sale de senzație din garaj se numără un Lamborghini Veneno, evaluat la aproximativ 4,5 milioane de dolari. Motorul bolidului, un V12 de 6,5 litri, dezvoltă 740 de cai putere, cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde.

Colecția brazilianului nu se oprește aici. Neymar deține, de asemenea, un Lykan Hypersport în valoare de 3,4 milioane de dolari, despre care se spune că are peste 400 de diamante încrustate în faruri, și un Aston Martin Vulcan în valoare de 2,3 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Mașini de milioane de dolari conduc Haaland și Benzema

Alți doi super-atacanți din fotbalul mondial apar pe șosele cu mașini impresionante. Vedeta lui Manchester City, Erling Haaland, 25 de ani, care câștigă 672.000 de dolari pe săptămână, adică peste 34,5 milioane de dolari anual, are un Mercedes AMG One, capabil să atingă 350 km/h. Unul dintre cele doar 275 de exemplare existente în lume valorează peste 3,4 milioane de dolari, conform VNExpress.

Imediat în spatele norvegianului îl găsim în top pe Karim Benzema, 38 de ani. Fostul star de la Real, în prezent în Arabia Saudită, câștigă 1 milion de dolari americani pe săptămână. Acesta se mândrește cu o colecție impresionantă de mașini de lux. Bijuteria sa este un Bugatti Veyron Pur Sang, unul dintre cele doar cinci fabricate vreodată. Cu un finisaj cromat, aluminiu lustruit și caroserie din fibră de carbon neagră, modelul este evaluat la circa 2 milioane de dolari.

Liderul din vestiarul lui CFR Cluj vrea să continue cu Daniel Pancu: „Merită...
Fanatik
Liderul din vestiarul lui CFR Cluj vrea să continue cu Daniel Pancu: „Merită un trofeu aici!”
Final apoteotic de sezon pentru prima femeie antrenor din top 5 campionate! A...
Fanatik
Final apoteotic de sezon pentru prima femeie antrenor din top 5 campionate! A salvat echipa de la retrogradare și a bătut record după record în Bundesliga
Dramatism total în ultima etapă din Bundesliga! O ratare cu poarta goală și...
Fanatik
Dramatism total în ultima etapă din Bundesliga! O ratare cu poarta goală și un autogol au dus la retrogradare. Video
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!