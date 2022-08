Top 5 filme cu Robert de Niro pe care să le vezi neapărat. Actorul împlinește 79 de ani

Robert de Niro împlinește 79 de ani pe 17 august 2022, iar FANATIK îți prezintă cele mai bune filme pe care trebuie să le vezi. Actorul are o carieră de peste cinci decenii în lumea filmului.

Filme de excepție cu Robert de Niro

Născut pe 17 august 1943 în Manhattan, New York, Robert de Niro este unul dintre cei mai îndrăgiți actori americani. Este dublu câștigător al premiului Oscar, unde a fost nominalizat de mai multe ori.

Este considerat unul dintre cei mai influenți actori din toate timpurile. A jucat în peste 90 de filme de-a lungul carierei de peste 50 de ani în industria cinematografică. A devenit cunoscut mai ales datorită rolurilor din

“Taxi Driver” este considerat de mulți cel mai important film în care a jucat îndrăgitul actor, fiind regizat de Martin Scorsese, cu care Robert de Niro a colaborat de multe ori.

În această peliculă, de Niro joacă rolul lui Travis Bickle, un șofer de taxi singuratic, care a devenit instabil psihic după ce s-a luptat în Războiul din Vietnam. Acesta își petrece nopțile la volanul mașinii și străbate străzile din New York-ul anilor ’70.

Pentru acest rol, Robert de Niro a fost nominalizat la . În schimb, a primit premiul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes.

De Niro a avut un rol de excepție în filmul “Raging Bull” (“Taurul furios”), regizat de Martin Scorsese. Actorul joacă rolul boxerului Jake la Motta, plin de furie și de frustrări, care duce violența și în afara ringului. Acest rol i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Actorul a avut un rol și în filmul “Deer hunter” (“Vânătoarea de cerbi”), care are ca temă Războiul din Vietnam. Din distribuția peliculei au făcut parte mari actori precum Meryl Streep, John Cazale, Christopher Walken și John Savage. Filmul a câștigat 5 premii Oscar, însă de Niro a fost doar nominalizat la premiile Academiei.

Filme cu gangsteri pe care să le vezi

Robert de Niro este cunoscut și pentru rolurile din filmele “Băieți buni” (1990), “Once Upon a Time in America” (1984), “Awakenings” (1990), “Mary Shelley’s Frankenstein” (1994) și “The Irishman”.

În filmul “Băieți buni” (original: Goodfellas), Robert de Niro îl interpretează pe Jimmy Conway care, împreună cu gangsterul Henry Hil (Ray Liottaeste) și cu Tommy De Vito (Joe Pesci), ia parte la o spargere.

Jimmy Conway și Tommy de Vito ajung să devină membri importanți ai Mafiei. Între timp, Henry suferă din cauza faptului că nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor prietenilor săi.

Filmul “Once Upon a Time in America” spune povestea a trei prieteni gangsteri evrei din New York, care au supraviețuit prohibiției. Ei se întâlnesc după 35 de ani și încearcă să se salveze. În această peliculă, de Niro îl interpretează pe David “Noodles” Aaronson, un om aflat în război cu el însuși.

“The Irishman: Asasinul Mafiei” a apărut în 2019. Pelicula a fost regizată de Marin Scorsese, iar Robert de Niro joacă rolul lui Frank Sheeran. Acesta este un șofer de camion care devine ucigaș plătit și asociat al mafiotului Russel Bufalino (Joe Pesci). Din distribuție face parte și Al Pacino.

O mențiune importantă este filmul “The Godfather: Partea a II-a” (1974), în care de Niro l-a interpretat pe tânărul Vito Corleone. Pentru acest rol, Robert de Niro a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

Cel mai bine cotat film cu Robert de Niro

Potrivit imdb.com, cel mai bine cotat film în care a jucat Robert de Niro este “Joker”, apărut în 2019, unde actorul a interpretat rolul lui Murray Franklin. Rolul principal a fost interpretat de actorul Joaquin Phoenix.

Filmul a avut încasări de 1.074 miliarde de dolari la box office-ul din SUA, fiind una dintre cele mai apreciate pelicule din ultimii ani.

Un alt film care a avut încasări uriașe este “Meet the parents” (330.4 milioane de dolari), o comedie apărută în 2000, unde Robert de Niro joacă rolul lui Jack Byrnes, un fost agent CIA care îl disprețuiește pe viitorul său ginere, interpretat de Ben Stiller, încă din clipa în care îl întâlnește.

Și continuările acestui film, “Meet the Fockers” (2004) și “Little Fockers” (2010) au avut încasări de 522.7 milioane, respectiv de 310.7 milioane de dolari.

Rober de Niro a jucat și în filmul de comedie “The Intern” (2005), alături de Anne Hathaway și Rene Russo. Pelicula a avut încasări de 194.6 milioane de dolari.