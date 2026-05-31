Top 5 fotbaliști cu cele mai multe trofee Champions League / CCE câștigate. Puțini români au auzit de numele de pe primul loc

Din sezonul 1955 – 1956 până în 2025 – 2026, adică în șapte decenii de UEFA Champions League / Cupa Campionilor Europeni (CCE), mai mulți fotbaliști de renume au reușit să câștige trofeul de mai multe ori și cu mai multe echipe. Există și un român în aceste topuri. Cu ce echipe a ridicat acesta ”urecheata” deasupra capului.

Cine e românul care are două trofee Champions League / CCE câștigate cu echipe diferite

În cei 70 de ani de UEFA Champions League (UCL) / Cupa Campionilor Europeni (CCE), există foarte mulți fotbaliști mari care au reușit să câștige trofeul suprem continental cu echipe diferite. Într-un top all-time, un singur jucător a realizat ”tripla”, adică să își treacă în palmares cupa cu trei formații diferite.

Acest uriaș fotbalist este Clarence Seedorf, 50 de ani. Olandezul e primul și singurul cu trei echipe diferite. Din acest punct de vedere, acesta rămâne unic în istorie. ”Clarence Seedorf este jucătorul care reușește să câștige Cupa Campionilor cu trei echipe diferite. El câștigă cu Ajax în 1995, cu Real Madrid în 1998 și cu AC Milan de două ori: în 2003 și în 2007. Deci practic este singurul jucător. Alții nu mai sunt care să câștige Cupa Campionilor cu trei echipe diferite”, a spus Andrei Vochin, la ”Oldies but Goldies”.

Cu acest prilej, în emisiunea de colecție de la FANATIK reputatul jurnalist a amintit și de faptul că un român îl urmează pe olandez în această ierarhie. E vorba de Miodrag Belodedici, 62 de ani. Acesta a câștigat cu două cluburi diferite în istoria competiției: Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, ambele trofee în era Cupei Campionilor Europeni.

”Belo” este la egalitate în această ierarhie selectă cu alte nume uriașe. Lista aici e lungă. Îi putem enumera însă pe: Samuel Eto’o – Barcelona (2006, 2009) și Inter Milano (2010), Cristiano Ronaldo – Manchester United (2008) și Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) sau Toni Kroos – Bayern München (2013) și Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022, 2024).

Top 5 fotbaliști cu cele mai multe trofee Champions League / CCE câștigate

La ”Oldies but Goldies” s-a prezentat și / CCE câștigate. Aici, locul 1 e ocupat de jucători care au îmbrăcat tricoul lui Real Madrid. Toți au câte 6 trofee. Începem cu Paco Gento (1933-2022). Acesta a luat toate trofeele cu formația ”blanco”: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 și 1966.

Urmează Toni Kroos, 36 de ani. Din cele 6 trofee ale germanului, 5 au venit cu Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022 și 2024) și unul cu Bayern Munchen (2013). Apoi, la fel ca Gento, Dani Carvajal, Nacho și Luka Modric le au pe toate cu Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 și 2024.

Cine este antrenorul cu cele mai multe trofee al Ligii Campionilor

Deloc surprinzător, cel mai titrat antrenor din istoria UEFA Champions League / Cupa Campionilor Europeni (CCE) este ”Don” Carlo Ancelotti, 66 de ani. Italianul are 5 trofee în vitrină. Acesta este urmat de Bob Paisley, Zinedine Zidane și Pep Guardiola, toți cu câte 3. Locul 3 este ocupat de mai mulți tehnicieni. Printre ei: Ștefan Kovacs, Brian Clough, Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Luis Enrique și Vicente delo Bosque.

Topul țărilor cu antrenori câștigători de Liga Campionilor

Din 1956 până în prezent, doar 14 țări din întreaga lume au dat antrenori câștigători de Liga Campionilor. România se află în acest top, cu două nume: Emeric Ienei și Ștefan Kovacs. ”România a dat doi antrenori care au câștigat trei Cupe ale Campionilor Europeni. A fost Ștefan Kovacs de două ori cu Ajax la începutul anilor 70 și Emeric Ienei în 1986. Deci practic România a dat doi antrenori cu trei trofee și România este la egalitate din punctul ăsta de vedere cu antrenorii din Franța și Portugalia, două școli uluitoare de de antrenori”, spune Vochin.

Topul țărilor cu antrenori câștigători de Liga Campionilor:

Italia, Spania: 13 Germania: 10 Anglia: 7 Olanda: 5 Argentina, Scoția: 4 România, Franța, Portugalia: 3 Austria, Ungaria: 2 Belgia, Iugoslavia: 1