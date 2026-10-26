Top 5 jucători de la U Craiova care-l umplu de bani pe Mihai Rotaru: „Face milioane!”

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Mihai Rotaru ar putea încasa sume uriașe în acest sezon de la Universitatea Craiova! După victoria cu Inter d’Escaldes, scor 3-1, din Conference League, Giovanni Becali a făcut calculele financiare și a dezvăluit că oltenii ar putea ajunge la încasări de 15-20 de milioane de euro, dacă vor continua parcursul european și vor vinde câțiva fotbaliști. Impresarul a identificat cinci jucători cu potențial de transfer important și a oferit detalii despre ofertele primite de Ștefan Baiaram și Nicușor Bancu.

Giovanni Becali a făcut calculele după victoria Craiovei în Conference League: „Poate ajunge la 15-20 de milioane de euro!”

Universitatea Craiova a obținut trei puncte importante în deplasarea din Andorra, iar . Oltenii au ajuns la patru puncte în clasamentul Conference League, iar Giovanni Becali este convins că Mihai Rotaru poate încasa sume considerabile dacă echipa va continua să obțină rezultate.

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Impresarul a explicat că un parcurs până în optimile de finală ar putea aduce clubului aproximativ 9-10 milioane de euro din participarea europeană. Dacă la aceste venituri s-ar adăuga și două transferuri importante, totalul ar putea urca până la 15-20 de milioane de euro.

„Aseară a fost cel mai important eveniment. Trei puncte de aur, care înseamnă 400.000 de euro, patru puncte în clasament și alte meciuri care pot aduce și mai mare profit. Craiova se învârte în jurul a 9-10 milioane de euro dacă ajunge în optimile competiției. E singura echipă, ia și marketing-ul la toate, prima de 1 milion de intrare în optimi. Au luat 3 milioane 800 de mii doar pentru că au intrat în această grupă, deci Craiova se învârte în jurul a 9-10 milioane de euro. Dacă mai are și două oferte pe la jucători, poate ajunge la un total de 15-20 de milioane”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

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Top 5 jucători de milioane de euro de la Universitatea Craiova! Giovanni Becali i-a nominalizat

Giovanni Becali consideră că Universitatea Craiova are în lot mai mulți fotbaliști care pot fi vânduți pentru cel puțin trei milioane de euro. Printre numele indicate de impresar se numără Assad Al-Hamlawi, Oleksandr Romanchuk, Ștefan Baiaram, Alexandru Cicâldău și David Matei. Acesta a vorbit și despre potențialul lui Luca Băsceanu și Mihnea Rădulescu.

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Unul dintre cei mai apreciați jucători este . Impresarul consideră că Mihai Rotaru ar putea accepta o ofertă importantă pentru stoper, mai ales că Rus se apropie de revenirea pe teren.

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„Romanchuk și-a făcut treaba pe deplin aici. Avea în Ucraina două echipe mari, două branduri, Șahtior și Dinamo Kiev. A îndrăznit să vină aici, și-a făcut treaba și merită toți banii. Cred că cei de la Craiova îl vor înțelege. Va veni Rus, care are timp până în iarnă să se recupereze total. Este un fundaș cum e Rus, cel mai bun, și e acoperită Craiova. Se merge pe drumul bun acolo. Putea fi un drum și mai bun, cu Europa League. Însemnau 4-5 milioane mai mult, dar asta e. Arată a echipă de Europa League, chiar și Champions League era o surpriză, un vis. Până la urmă, asta e, sunt 10 milioane care intră”, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali a numit jucătorii care îi pot aduce milioane lui Mihai Rotaru: „Baiaram e un om de milioane!”

Impresarul a trecut apoi la jucătorii ofensivi și la tinerii din lotul Universității Craiova. A amintit de oferta importantă primită pentru Ștefan Baiaram, dar și de posibilitatea ca Assad Al-Hamlawi să atragă interes din țările arabe. În același timp, Becali este convins că Băsceanu poate deveni un fotbalist de export dacă va primi mai multe minute. În privința lui Mihnea Rădulescu, a remarcat cât de mult poate afecta o accidentare gravă parcursul unui jucător.

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„Deci, Craiova are jucători pe care să-i vândă pe minimum 3 milioane. Îi luăm pe rând. Atacantul, Assad, prin țările arabe, zic eu. Așa, revenind, ucraineanul Romanchuk, Baiaram. E un om de milioane, trebuie să-și vadă de treabă. A avut oferta de 4 milioane și ceva, mai adăugai un milion bonus și erai acolo. E bine că e aici, că a început cu golurile. De asemenea, mai e și Cicâldău.

Mai sunt și puștii David Matei și Băsceanu, dar și Mihnea Rădulescu. Ce înseamnă un ligament încrucișat, cât înseamnă să nu ai noroc. Băsceanu, dacă ar juca mai mult, ar putea fi un export al Craiovei. Are timp”, a continuat Giovanni Becali.

Giovanni Becali, impresionat de Nicușor Bancu: „Poate fi fotbalistul român al anului!”

Giovanni Becali a vorbit și despre Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, pe care îl consideră cel mai bun fotbalist român al momentului. Impresarul a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, a avut o ofertă de la Ludogorets pentru fundașul stânga. Propunerea era de câteva sute de mii de euro pentru Universitatea Craiova, dar și pentru jucător.

„Eu, pentru Bancu, am avut Ludogorets acum un an și jumătate. Ei aveau pe postul acela căpitanul echipei și era riscul că trebuiau să împartă postul. Problema e că era ofertă de câteva sute de mii de euro atât pentru Craiova, cât și pentru el. I-am comunicat oferta domnului Rotaru. Era asta înainte de titlu, Craiova voia să facă puțin echipa mai tânără, dar uite că Bancu poate să mai joace încă doi-trei ani fără probleme. Poate fi, fără probleme, fotbalistul român al anului. Nu găsesc niciun român peste Bancu la ora asta. Nu ai, poți căuta oriunde. Are 34 de ani împliniți, dar doi ani joacă fără probleme. E și un băiat cu prea mult bun-simț, nu a intrat în certuri etc.”, a încheiat Giovanni Becali.