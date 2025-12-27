Sport

Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”

Ladislau Boloni a vorbit despre cei mai buni 5 jucători români în opinia sa. Care este motivul pentru care nu l-a inclus pe Dobrin în top, de fapt.
Mihai Dragomir
27.12.2025 | 06:00
De ce nu a fost inclus Dobrin în top 5 fotbaliști români. Boloni a spus totul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
România a avut mulți jucători de fotbal uriași de-a lungul anilor. Ladislau Boloni a alcătuit un top 5 al celor mai buni fotbaliști autohtoni, în care nu s-a regăsit numele lui Gicu Dobrin. De ce nu l-a inclus și pe „Gâscan”.

Top 5 jucători români în opinia lui Ladislau Boloni

Istoria fotbalului românesc conține nume importante la capitolul jucători. Nume precum Gică Hagi, Ilie Balaci, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș și mulți alții au scris file de aur în analele fotbalului de la noi.

Ladislau Boloni, cel care a povestit cum arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor pentru calificarea la Mondial, a alcătuit un top 5 al celor mai buni jucători români în opinia sa.

„Cu tot respectul meu față de ceilalți colegi, Iordache era un portar mai spectaculos, mai bun decât Duckadam. Totuşi, Duckadam a reușit ceva care şterge totul. Belodedici este indiscutabil, Iovan este indiscutabil. Bărbulescu, dacă îl discutăm, eu spun că este mult peste… Eu îl cunoșteam pe Fane Sameș foarte bine, era Bumbescu mult mai bun decât ăsta. 

Ilie Dumitrescu, llie Balaci… au avut aceeași problemă. Problema a fost că băieții ăstia au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani, şi au dispărut. Unul pentru accident, dar şi în treaba asta cu accidentarea lui Ilie… Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte dacă… nu a fost băiat serios!”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

De ce Ladislau Boloni nu l-a inclus pe Dobrin în top 5 jucători români, de fapt

Boloni a evitat să îl includă în lista selectă de mari jucători români pe Gicu Dobrin, cel care a prins totuși top 3 în ierarhia unui alt nume mare din fotbalul românesc. Care a fost motivul invocat de fostul selecționer al României.

„Gicu Dobrin, eu pe el nu îl pun între, poate că aici deja am nişte adversari… Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. A, că ştia să ia mingea, să o ducă, să facă, a câştigat campionatul, gol cu nu şti

Totuşi, Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții. Eu am stat cu Dobrin în aceeaşi cameră când, înaintea unui meci important, la ora două încă juca remi pe bani cu Dudu Georgescu. Nu poți!”, a mai spus Boloni, conform sursei precizate.

  • 48 de meciuri și 8 goluri are Nicolae Dobrin la naționala de seniori a României
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
