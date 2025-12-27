Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”

ADVERTISEMENT

România a avut mulți jucători de fotbal uriași de-a lungul anilor. Ladislau Boloni a alcătuit un top 5 al celor mai buni fotbaliști autohtoni, în care nu s-a regăsit numele lui Gicu Dobrin. De ce nu l-a inclus și pe „Gâscan”.

Top 5 jucători români în opinia lui Ladislau Boloni

Istoria fotbalului românesc conține nume importante la capitolul jucători. Nume precum Gică Hagi, Ilie Balaci, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș și mulți alții au scris file de aur în analele fotbalului de la noi.

Ladislau Boloni, a alcătuit un top 5 al celor mai buni jucători români în opinia sa.

„Cu tot respectul meu față de ceilalți colegi, Iordache era un portar mai spectaculos, mai bun decât Duckadam. Totuşi, Duckadam a reușit ceva care şterge totul. Belodedici este indiscutabil, Iovan este indiscutabil. Bărbulescu, dacă îl discutăm, eu spun că este mult peste… Eu îl cunoșteam pe Fane Sameș foarte bine, era Bumbescu mult mai bun decât ăsta.

Ilie Dumitrescu, llie Balaci… au avut aceeași problemă. Problema a fost că băieții ăstia au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani, şi au dispărut. Unul pentru accident, dar şi în treaba asta cu accidentarea lui Ilie… Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte dacă… nu a fost băiat serios!”, a spus Ladislau Boloni pentru

De ce Ladislau Boloni nu l-a inclus pe Dobrin în top 5 jucători români, de fapt

Boloni a evitat să îl includă în lista selectă de mari jucători români pe Gicu Dobrin, în ierarhia unui alt nume mare din fotbalul românesc. Care a fost motivul invocat de fostul selecționer al României.

„Gicu Dobrin, eu pe el nu îl pun între, poate că aici deja am nişte adversari… Gicu Dobrin nu a fost un jucător serios, pe el nu puteai să contezi. A, că ştia să ia mingea, să o ducă, să facă, a câştigat campionatul, gol cu nu şti

Totuşi, Dobrin, un bun Dobrin, trebuia să găsească soluții. Eu am stat cu Dobrin în aceeaşi cameră când, înaintea unui meci important, la ora două încă juca remi pe bani cu Dudu Georgescu. Nu poți!”, a mai spus Boloni, conform sursei precizate.