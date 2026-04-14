Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile

Cele mai tari lucruri pe care Péter Magyar le-a promis pentru sport. Ce se întâmplă după ce acesta a câștigat alegerile în Ungaria
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 15:00
Top 5 lucruri pe care trebuie sa le stii despre Peter Magyar noul primministru al Ungariei Trei dintre ele au legatura cu sportul a promis ca schimba totul dupa ce castiga alegerile
Cele mai tari lucruri pe care Peter Magyar le-a zis despre sport.
Péter Magyar a dat lovitura în Ungaria și a câștigat alegerile învingându-l pe Viktor Orban, favoritul principal. Magyar a promis că livrează chiar de a doua zi și sportul nu a fost uitat în campanie. FANATIK îți spune care sunt cele mai tari promisiuni făcute de acesta pentru oamenii din sport.

Ce a promis Péter Magyar sportivilor și cum vrea să revoluționeze sportul

De remarcat că Zoltán Váczi, fost jucător al naționalei din anii 1990 nu a ezitat o clipă și l-a chestionat pe Péter Magyar în legătura cu situația fotbalului din Ungaria. A ținut să afle și cum va transforma lumea sportului din această țară. Aproape fără să clipească, Magyar a început să explice că ar pune imediat capăt sistemului care funcționează ca o pompă de bani.

De asemenea, noul premier al Ungariei a promis că din secunda doi va face finanțarea sportului transparentă. Acesta a mai zis că modalitatea prin care banii ajung în sport în prezent nu este una tocmai corectă

Péter Magyar, obiective în sport

Péter Magyar știe exact ce are de făcut pentru a-și duce la bun sfârșit planurile. Are trei mari obiective principale de la care nu trebuie să se abată. În primul rând, dezvoltarea sportului de amatori și de masă. De altfel, Magyar a mai zis că oportunitatea de a practica sport trebuie asigurată în fiecare așezare de oameni.

”Acolo unde mulți oameni fac mișcare, oamenii pot trăi vieți mai sănătoase și mai lungi”, a transmis noul prim-ministru. A doua mare idee, una care trebuie să revoluționeze sportul în Ungaria, ține de extinderea sprijinului pentru tinerii sportivi.

Peter Magyar a explicat că lucrul acesta trebuie să se întâmple nu doar la sporturile de top din Ungaria, 5 la număr, ci la toate ramurile olimpice și non-olimpice, cu o finanțare echitabilă.

Nu s-a terminat aici – ca a treia sarcină, Magyar a promis înlocuirea politicii. Acesta consideră că sportul trebuie gestionat de profesioniști, nu de persoane numite politic. Nu în ultimul rând, omul care va guverna Ungaria își dorește ca banii să nu mai fie cheltuiți pentru tot felul de marșuri pentru pace și șampanie franceză, ci pe copii și pe adevăratele obiective ale sportului.

Nu doar sportul reprezintă un punct fierbinte în jurul lui Peter Magyar. De-a lungul timpului, au existat mai multe lucruri care au făcut deliciul presei – poate cea mai importantă fiind posibila existență a unei înregistrări cu el din timpul unei partide de sex în care apăreau și droguri.

„Da, sunt un bărbat de 45 de ani și am o viață sexuală”, a spus imediat Magyar pe o rețea de socializare. Mai mult decât atât, acesta s-a oferit chiar și să facă un test antidrog. Nu mai puțin de 4.000.000 de oameni au urmărit filmarea postată

Curios este că noul premier a făcut parte chiar din echipa lui Viktor Orban. Se întâmpla în tinerețea lui Magyar, una de care acesta nu s-a dezis. Interesan este că ezultatul alegerilor din Ungaria nu a fost unul așteptat chiar de toată lumea. Uniunea Europeană își luase măsuri de precauție.

Mai crunt este că victoria lui Magyar ar putea să lovească și în fotbalul din Superliga. Sepsi și Csiksereda ar putea să aibă grave probleme financiare după ce Viktor Orban a pierdut.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
