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Trei cluburi oferă cele 5 nume care au confirmat cu prisosință în acest debut de sezon. Interesant, top 5 acoperă absolut toate posturile, de la portar la vârf de atac. Cu toții sunt fotbaliști maturi și, cu o singură excepție (remarcabilă excepție!), toți au devenit jucători de bază și titulari indiscutabili la echipele lor.

Premianții turului – Alaa, Martín, Mattéo, Ștefan și Simon

Jucător Club actual Post Vârstă Club de proveniență Sumă (EUR) Meciuri Goluri Pase de gol Minute Simon Elisor Universitatea Craiova Atacant central 27 FC Famalicão 1,500,000 9 9 0 340 Ștefan Dražić CFR Cluj Atacant central 34 APOEL Nicosia 0 14 7 1 1,196 Mattéo Ahlinvi Farul Mijlocaș central 27 Arsenal Tula 0 15 7 1 1,246 Martín Pascual Dinamo Fundaș central 27 CD Mirandés 0 14 5 0 1,229 Alaa Bellaarouch Dinamo Portar 24 SC Braga 0 15 0 1 1,350

Locul 5, Alaa Bellaarouch – Dinamo

Marocanul de 24 de ani (împlinește 25 în februarie) este poate cea mai surprinzătoare prezență din top 5. Și asta pentru că a venit în România împrumut, după ce în sezonul precedent la Braga apărase în numai 2 partide – una în noiembrie ‘25 (în cupă) și una în august ’25 (în preliminariile Europa League). S-a impus imediat că titular la Dinamo și a devenit punct fix și element de echilibru în apărare.

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Desigur, integralist, are un mare merit pentru faptul că Dinamo este pe locul 2 atât în clasament, cât și după numărul golurilor încasate (doar 11). La această performanță a contribuit cu 6 meciuri fără gol primit. , activând clauza contractuală care îi permite să facă asta.

Locul 4, Martín Pascual – Dinamo

Adus (liber de contract) să suplinească plecarea lui Boateng, spaniolul s-a integrat imediat și a devenit rapid partenerul lui Stoinov în centrul apărării lui Dinamo. După un început dificil de campionat la Ploiești (atât pentru el, cât și pentru Dinamo), Martin și-a crescut nivelul meci de meci și a devenit de neînlocuit în primul unsprezece al dinamoviștilor. Și el este una dintre explicațiile celor doar 11 goluri primite de Dinamo. Bonus – cele 5 goluri marcate.

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Adus să protejeze propria poarta, Martin a devenit unul dintre golgeterii echipei, demonstrând o incredibilă conexiune cu Armstrong, din centrările căruia a marcat 4 dintre cele 5 goluri ale sale. De 14 ori titular (a lipsit din cauza cumulului de cartonașe galbene), are o medie de 88 de minute jucate pe meci.

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Locul 3, Mattéo Ahlinvi – Farul

Unul dintre argumentele Farului pentru un loc de playoff. Venit liber de contract de la Arsenal Tula (liga 2 Rusia), Mattéo a fost titular în toate cele 15 etape, jucând 83 de minute pe meci. Iar eficiența lui e remarcabilă – 7 goluri și un assist. Așadar, contribuie nu doar la construcție, ci și la finalizare – o calitate rară a mijlocașilor din campionatul nostru. Puternic, cu talie (1,83m), Ahlinvi are forță de pătrundere, e bun în dueluri fizice și alături de Tony Njiké face un cuplu excelent de mijlocași centrali.

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Locul 2, Ștefan Dražić – CFR Cluj

Cu aceleași cifre ca și Mattéo Ahlinvi, Dražić îl devansează în mod subiectiv pe mijlocașul din Benin datorită vârstei (34 de ani) și situației dificile de la CFR – contextul în care el evoluează. Deasemeni, în evaluare a contat și stilul de joc al echipei lui Șumudică, care nu oferă foarte multe șanse de gol pe meci unui atacant.

A venit liber din Cipru, de la APOEL și a dat rapid satisfacție la Cluj, fiind extrem de apreciat de antrenorul său. În ciuda vârstei, este titularul indiscutabil al postului și unul dintre atuurile lui CFR pentru un final de sezon fără emoții. A jucat 14 meciuri, în toate titular, cu o medie de 85 de minute pe meci.

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Locul 1, Simon Elisor – Universitatea Craiova

. O sumă deloc mică, dealtfel – 1,500,000 euro; atât a plătit Universitatea Craiova către Famalicão pentru a-și asigura serviciile sale. De obicei o sumă mare de transfer crește nivelul așteptărilor. Paradoxal, Simon nu a jucat foarte mult în campionat – doar 9 apariții, cu o medie de 38 de minute pe meci. Evident, în contextul concurenței de la Universitatea – Nsimba și Assad Al Hamlawi fiind primele doua opțiuni din atacul campionilor. Dar ceea ce îi aduce locul 1 este eficiența incredibilă; Elisor a marcat 9 goluri în cele 9 prezențe, fiind titular doar de 2 ori. Adică 1 gol la 38 de minute jucate, o adevărată armă secretă pentru Craiova. Cireașa de pe tort este golul marcat în cele 70 de minute însumate petrecute în teren în Conference League în 3 partide.

Raportat la forța financiară a campionatului românesc, Elisor este cu siguranță cea mai scumpă rezervă. Depășindu-l la acest capitol chiar și pe Jambor, ceea ce nu este deloc puțin sau ușor. Dar eficiența să este pur și simplu incredibilă. Modul în care marchează la foc automat din postura de rezervă impresionează, la fel cum impresionează și capacitatea să de a rămâne competitiv în ciuda statutului pe care îl are în atacul Craiovei.

Mențiunile verii – Léo Teixeira, Rodrigo Martins, Filip Stojilković, Tony Njiké

Pentru a nu nedreptăți pe nimeni, FANATIK a identificat încă 4 nume interesante ale primei ligi Chiar dacă nu intră în top 5, ei sunt fără discuție jucători interesanți, care ridică nivelul campionatului, iar cifrele și evoluțiile lor i-au adus pe bună dreptate în atenția noastră. Aceștia sunt fotbaliștii care s-au făcut remarcați prin prestații și statistici, dincolo de top 5. Două extreme (Teixeira și Martins, ambii de la Petrolul), un vârf de atac (Stojilković – Rapid) și un mijlocaș la închidere (Njiké – Farul)

Jucător Club actual Post Vârstă Club de proveniență Sumă (EUR) Meciuri Goluri Pase de gol Minute Léo Teixeira Petrolul Extremă stânga 27 FC Felgueiras 0 15 1 7 1,291 Rodrigo Martins Petrolul Extremă stânga 28 Lusitânia de Lourosa 0 15 4 2 1,202 Filip Stojilković Rapid Atacant central 26 Pisa SC 200,000 12 4 1 996 Tony Njiké Farul Mijlocaș defensiv 28 Quevilly–Rouen Métropole 0 15 0 1 1,267

Léo Teixeira – titular în toate meciurile, a jucat 86 de minute pe meci și a contribuit prin gol și pase de gol la clasarea Petrolului în play-off. Transfermarkt consideră penalty-urile obținute de un fotbalist drept assis-uri (în cazul în care ele sunt transformate, desigur), iar Léo a obținut pentru Petrolul 3 lovituri de pedeapsă, toate 3 transformate, în primele 3 etape de campionat (cu Dinamo, Voluntari și Oțelul). Așa se explică cele 8 contribuții ale lui Teixeira în primele 15 etape. În mod normal, o astfel de statistică de top 5, nu-i așa?

Rodrigo Martins – 28 de ani, vine tot de la Petrolul și are 6 contribuții decisive în primele 15 etape: 4 goluri și 2 assist-uri. Practic, el și Teixeira au realizat împreună 10 din cele 20 de goluri marcate de prahoveni până acum. Titular în toate cele 15 etape, Rodrigo are o medie de 80 de minute jucate pe meci. Inutil de precizat faptul că, având în vedere problemele financiare ale Petrolului, ambii fotbaliști au venit în vară liberi de contract.

Filip Stojilković – atacantul de 26 de ani adus de la Pisa, este atacantul pe care Pancu l-a așteptat toată vara și l-a primit cu entuziasm. A fost introdus imediat ce transferul s-a rezolvat; așa se explică singurul meci din cele 12 jucate (cel de la Arad) în care a fost rezervă. A ratat mult, dar a și marcat 4 goluri și a oferit un assist lui Grameni. Rapid a plătit 200.000 de euro pentru împrumutul sau pe un sezon, păstrarea să depinzând mai mult ca sigur de participarea Rapidului în cupele europene, pentru că este greu de crezut că giuleștenii vor activa opțiunea de transfer definitiv dacă vor rămâne în afara cupelor europene la final de sezon. Titular de drept (Kodor nu îi poate pune statutul în pericol), Filip are o medie de 83 de minute jucate pe meci.

Tony Njiké – nu este nici marcator, nici pasator (o singură pasă de gol), însă este omul care oferă echilibru Farului la mijlocul terenului. Mijlocaș defensiv de 28 de ani, Tony a venit în vară liber de contract și, alături de Ahlinvi, formează unul dintre cele mai interesante perechi de mijlocași centrali din campionat. Evident, titular de drept, 15 meciuri jucate, 84 minute pe meci. Da, vine și el tot din Ligue 3 – liga 3 franceză.

Rețeta succesului – valoare + vârsta maturității sportive + potrivirea de stil de joc

Cei 8 jucători de câmp din analiza de mai sus (să convenim că portarul este întotdeauna un caz special) demonstrează câteva puncte comune, care sugerează rețeta succesului în materie de transferuri.

Cu toții se află la vârsta maturității sportive; unul singur are 26 de ani (Stojilković), restul 27-28, chiar 24 (Dražić). Un jucător valoros (raportat la nivelul competiției) și matur are șanse mai mari să dea rapid satisfacție. În plus, dacă stilul de joc al echipei se mulează pe calitățile jucătorului, șansele unui transfer de succes cresc exponențial.