Top 6 finale de Champions League / CCE cu cei mai mulți spectatori pe stadion. România are cu ce să se mândrească

De pe 13 iunie 1956 până în prezent s-au jucat nu mai puțin de 70 de finale de UEFA Champions League (UCL) / Cupa Campionilor Europeni (CCE). Cum arată un top 6 cu cei mai mulți spectatori pe stadion în acest ultim act al întrecerii ”regină” de pe continent. România se poate mândri cu un loc mai mult decât onorabil.

O echipă din România, pe podiumul finalelor de Cupa Campionilor Europeni cu cei mai mulți spectatori pe stadion

Finala UEFA Champions League a sezonului 2025 – 2026 dintre francezii de la PSG și englezii de la Arsenal va fi găzduită de Puskas Arena din Budapesta, Ungaria, sâmbătă, 30 mai 2026. În emisiunea ”Oldies but Goldies”, Cristi Coste și Andrei Vochin au călătorit în trecut pentru a prezenta un top extrem de interesant cu privire la asistența pe stadioane în ultimul act al UCL / CCE.

, ocupă un loc de cinste în acest top. Pe 24 mai 1989, în Barcelona, aproape 100.000 de oameni se înghesuiau pe Nou Camp pentru a urmări finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și AC Milan. Au plecat acasă bucuroși doar suporterii italieni și, probabil, cei neutri. Steaua a pierdut categoric atunci, scor 0-4.

”Fotbalul românesc se mai mândrește cu ceva. O echipă românească într-o finală de Cupă Europeană, a treia ca număr de asistență pe stadion. Finala Stelei cu AC Milan, jucată pe Nou Camp, a fost a treia finală ca număr de spectatori prezenți la meci din istoria celor 70 de ediții de finală de Cupa Campionilor. Era un stadion mare, că se juca la Barcelona: 97.000 de oameni au asistat la meci”, spune Vochin.

Top 6 finale de Champions League / CCE din punct de vedere al asistenței

, doar două finale au ”bătut” duelul Steaua – AC Milan de pe Nou Camp. E vorba de cea din 1959 – 1960, Real Madrid – Eintracht Frankfurt 7-3, de pe Hampden Park din Glasgow, Scoția: 127.621 de spectatori; și cea din sezonul 1956 – 1957, Real Madrid – Fiorentina 2-0, de pe Santiago Bernabeu: 124.000 de fani.

”Doar două meciuri înainte de Steaua – AC Milan au avut asistențe mai mari, ambele de peste 100.000, ambele câștigate de de Real Madrid. Cea din 1960. E pe Hampden Park. În Glasgow. (…) Și al doilea meci cu asistență foarte mare tot în perioada aceea, în 1957, Real Madrid cu Fiorentina 2-0: 124 de mii de spectatori. Unde? Acasă la Real Madrid pe Santiago Bernabeu, care era vechiul Bernabeu. Intrau 124 de mii de spectatori. Erau locuri pe scaune, erau gradene și acolo pe gradene te înghesuiai și intrau mult mai mulți spectatori”, povestește Vochin.

Top 6 finale UCL cu cei mai mulți spectatori pe stadion:

1959–1960: Real Madrid 7–3 Eintracht Frankfurt – Hampden Park, Glasgow – 127.621 spectatori 1956–1957: Real Madrid 2–0 Fiorentina – Santiago Bernabeu, Madrid – 124.000 spectatori 1988–1989: AC Milan 4–0 Steaua București, Camp Nou, Barcelona – 97.000 spectatori 1977–1978: Liverpool 1–0 Club Brugge – Wembley, Londra – 92.500 spectatori 1967–1968: Manchester United 4–1 Benfica – Wembley, Londra – 92.225 spectatori 1998–1999: Manchester United 2–1 Bayern Munchen – Camp Nou, Barcelona – 90.245 spectatori – recordul erei moderne din UCL

Ce a pățit marele Sir Alex Ferguson la ”finala-record” Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt, de pe Hampden Park

Andrei Vochin a dezvăluit publicului o întâmplare inedită petrecută în anul 1960, cu Sir Alex Ferguson, 86 de ani, în prim plan. Aceasta apare și într-o carte scrisă de legendarul antrenor al lui Manchester United. Prezent la ultimul act de pe Hampden Park din Glasgow, tehnicianul nu a stat până la final și a părăsit arena. Totul era clar pe teren în privința învingătoarei.

”Îmi aduc aminte că am citit și eu în cartea lui Ferguson. Acesta povestește că, fiind copil la acest meci, marele Alex Ferguson, a fost prezent pe stadion dar a trebuit să plece înainte de fluierul final pentru că la câți oameni erau pe stadion risca să nu ajungă acasă, să nu prindă mașina către suburbiile Glasgow-ului. N-a stat până la final, dar probabil văzând că scorul este 7-3 s-a lămurit cine câștigă finala”.

