Top 6 vedete care au aceeași vârstă, dar arată diferit: Brigitte Pastramă vs. Carmen Brumă și Oana Zăvoranu vs. Viorica de la Clejani. Anii au trecut pentru toate, însă semnele sunt vizibile la unele mai mult decât la celelalte.

Top 6 persoane publice născute în același an, dar complet altfel. Care dintre ele a sfidat trecerea timpului până acum

În showbiz-ul românesc sunt foarte multe persoane publice care sunt venite pe lume în același an, dar timpul s-a așezat diferit pentru ele.

ADVERTISEMENT

Brigitte Pastramă vs. Carmen Brumă au venit pe lume în 1977. este ”transformată” de operațiile estetice suferite, în timp ce iubita lui Mircea Badea este adepta sportului și a stilului sănătos.

Oana Zăvoranu vs. Viorica de la Clejani. Sunt născute în anul 1973, diferențele dintre cele două fiind destul de mari. Cântăreața de muzică de petrecere are doi copii: Marga și Fulgy, în timp ce actrița de 49 de ani nu a devenit mamă.

ADVERTISEMENT

Tania Budi vs. Nicola. Ambele sunt blonde și venite pe lume în 1968. Trecerea timpului pare că nu a fost în favoarea artistei care are trei copii din două relații diferite. Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu are o siluetă de invidiat.

Oana Cuzino vs. Monica Anghel. Prezentatoarea TV și cântăreața sunt născute în anul 1971. Vârsta de 51 de ani este una care le ”prinde” pe cele două, care de-a lungul anilor s-au remarcat în meseriile pe care le fac.

ADVERTISEMENT

Diferențele dintre cele două vedete nu sunt mari, mai ales după ce actrița a slăbit considerabil. A eliminat peste 30 de kilograme.

Vedete cu aceeași vârstă, dar peste care timpul a trecut altfel

Loredana Groza vs. Sanda Ladoși. Fac parte din aceeași breaslă, sunt cântărețe și născute în 1970. La 52 de ani au în comun frumusețea, talentul și celebritatea. Amândouă arată extraordinar de bine, însă stilul este diferit.

ADVERTISEMENT

Soția lui Andrei Boncea adoră să pozeze provocator, chiar dacă este criticată constant de oameni. Pe de altă parte artista originară din Târgu Mureș preferă să fie o persoană mai decentă.

ADVERTISEMENT

Oana Lis vs. Lili Sandu. Născute în 1979. Arată complet diferit una față de cealaltă de la stilul vestimentar până la trăirile prin care au trecut până acum. Blondina este căsătorită cu fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, mai mare cu 36 de ani.

La polul opus, , de la Pro TV, are un iubit mai tânăr cu 12 ani. Vedeta are o relație sentimentală cu Silviu Țolu și sunt părinții unui băiat.