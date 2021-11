Top 7 cărți pe care să le citești iarna asta

Sezonul sărbătorilor este perfect pentru a petrece timp de calitate, alături de o carte bună. Dacă deja ai citit tot ce mai aveai prin bibliotecă și ai nevoie de sugestii noi, am pregătit un top cu cele mai bune cărți, de care să te bucuri iarna aceasta. De la istoria culturii pop, până la călătorii în timp, aici veți regăsi sugestii pentru toate gusturile.

1. „LaserWriter II” de Tamara Shopsin

Este sfârșitul anilor 1990 în New York City. Tekserve, un atelier de reparații pentru electrocasnice desfășoară o activitate ilegală, în spatele ușilor închise.

„LaserWriter II” este un omagiu adus instituției care și-a închis porțile în 2016, după aproape 30 de ani de reparare a faxurilor, imprimantelor și laptopurilor pentru newyorkezii mai puțin pricepuți. Povestea se concentrează în jurul lui Claire, o tânără în vârstă de 19 ani, ce se strecoară în Universitatea Columbia, în timpul liber, pentru a asculta cursurile de filozofie.

Ea învață cum să repare până și cele mai complicate dispozitive, la scurt timp după ce este angajată. Fiecare dintre colegii săi este amuzant și îi unește, pe toți, dragostea pentru tehnologie, precum și micul dejun bogat, pe care îl iau împreună în fiecare joi. În lumea lor, Apple încă nu și-a consolidat statutul de centru al dispozitivelor, iar tehnologia și numeroasele sale capcane sunt noi și fermecătoare.

2. „The Perishing” de Natashia Deón

Memoria înseamnă multe lucruri. Este o punte către viitor și un loc de conservare al trecutului. Acționează ca o ancoră, dar funcționează și ca o busolă interioară a sinelui.

Ea adăpostește tot ceea ce știm și, fără ea, oricine rămâne pierdut de realitate. În lipsa memoriei se așterne un fel de doliu. Doliu pentru persoana pe care nu o cunoaștem, pentru viața care există, încă, undeva la marginea minții.

Lou se confruntă cu exact aceste trăiri la începutul cărții. „The Perishing” este o odisee care se mută când în Los Angeles-ul din era prohibiției, când în secolul 22. Ceea ce nu știm, dar vom afla în curând, este secretul existenței lui Lou. Ea este nemuritoare, iar puterile sale supranaturale au ajutat-o să înfrunte trecerea timpului.

3. „Music is History” de Questlove

Fiecare capitol din noua carte a lui Ahmir „Questlove” Thompson începe cu o serie de puncte, fapte istorice variind de la „Jesse Jackson înființează Operațiunea PUSH”, la „Bill Clinton este achitat de Senatul SUA în procesul său de destituire”.

Asta pentru că fiecare capitol din „Music Is History ” marchează un an și este menit să ofere context melodiilor și albumelor care au definit acea perioadă. Pasionații de istorie și fanii muzicii nu ar fi putut cere un profesor mai bun. Questlove, bateristul grupului Roots, directorul muzical al „The Tonight Show” și regizorul documentarului „Summer of Soul”, este o enciclopedie a cunoștințelor muzicale.

Cartea începe cu anul nașterii sale, 1971. Rezultatul este o plăcere de citit, plină de mai multe fapte și anecdote decât ar putea visa vreodată un împătimit al culturii pop.

4. „The Four Humors” de Mina Seçkin

În fața unei bunici care se luptă cu boala Parkinson, a unui iubit cu care pare să nu comunice, a morții premature a unui tată și a unei țări care se luptă cu tulburările politice, nu este surprinzător că Sibel, în vârstă de 20 de ani, nu poate scăpa de durerea de cap.

În încercarea de a-și înțelege mai bine boala misterioasă, în timpul unei vacanțe cu familia în Turcia, ea apelează la o teorie veche a medicinei: cele patru umori. Sângele este corelat cu optimismul. Saliva reprezintă încredere. Bila neagră înseamnă melancolie, iar bila galbenă spune clar, furie.

Amestecă-le pe toate patru și ai spectrul complet de emoții umane și elementele unei veri agitate. Romanul de debut al Minei Seçkin relatează încercările lui Sibel de a se înțelege pe ea însăși, familia ei și poveștile pe care corpul i le spune.

5. „How Do You Live” de Genzaburo Yoshino

Este un clasic japonez, scris în 1937. El spune povestea relativ banală a unui copil pe nume Copper. Când tatăl lui moare, el se mută cu mama sa într-o suburbie din Tokyo, unde își face prieteni, face greșeli și învață să le repare.

În această ultimă chestiune îl ajută unchiul său, un atent partener de discuție și confident al lui Copper. Cartea alternează între povestea lui Copper și scrierile unchiului său, pline de declarații mărețe.

„How Do You Live” este un roman filozofic, care așteaptă de la tinerii săi cititori să se gândească la persoana care doresc să fie, iar cititorilor adulți le cere reflecte asupra persoanei care au devenit.

6. „Lesser Known Monsters of the 21st Century” de Kim Fu

Este un roman ce va apărea abia în luna februarie a anului 2022. Acesta reprezintă o colecție de 12 povestiri care te poartă, de fiecare dată, într-o altă lume.

În „Pre-Simulation Consultation XF007867”, un bărbat negociază cu un simulator de tip „Holodeck” pentru a-i permite să retrăiască o amintire obișnuită cu mama sa decedată, ceva strict interzis de protocoalele de simulare.

În „Time Cubes” Fu își aduce cititorii într-un viitor nou în care oamenii nu mai trăiesc pe suprafața planetei, totul în timp ce povestea se concentrează pe un detaliu minuscul al acelei lumi, un cub de jucărie cu puteri ciudate.

Cele mai multe dintre poveștile lui Fu sunt plasate în lumea noastră actuală, dar ele sunt sunt ușor modificate. Precum în „Liddy, First to Fly”, în care unei fete încep să-i crească aripi mici din picioare. Fenomenul îi face pe prietenii ei să creadă că fata se va transforma într-o pasăre.

7. „The Curious Viewer” de Jennifer M. Wood și Mental Floss

Doar pentru că ai urmărit non-stop fiecare emisiune pe care ai găsit-o nu înseamnă că știi totul. De exemplu, știai că Emilia Clarke nu a fost prima actriță care a jucat-o pe Daenerys Targaryen în „Game of Thrones”?

Scrisă de personalul de la Mental Floss și editată de Jennifer M. Wood, cartea adună fapte și anecdote despre 62 dintre cele mai grozave emisiuni TV din ultimii 20 de ani. Totul este prezentat pe îndelete, ușor de digerat și distractiv de citit.