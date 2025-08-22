Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste, lanțuri muntoase și rezervații naturale

Specialiștii de la Lonely Planet au realizat un 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii care aleg acest mijloc de transpport au parte de peisaje de poveste și lanțuri muntoase. Rezervațiile naturale nu lipsesc.

Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume

Te-ai gândit vreodată să iei trenul și să explorezi întregul glob? Ei bine, acest lucru este posibil în mai multe colțuri din lume. Mai mulți experți au făcut un clasament special care te va lua prin surprindere cu totul.

Aceștia au întocmit un top 7 cele mai spectaculoase plimbări. Călătoriile durează de la câteva ore până la două zile. Cei care aleg acest mijloc de transport se bucură de numeroase priveliști de vis, lanțuri montane și multă natură.

De asemenea, specialiștii transmit că una dintre aceste călătorii traversează un culoar subacvativ. Pe ultima poziție se găsește trenul Tazara care pleacă din Tanzania și are capătul în Zambia. Călătoria durează 46 de ore, dar merită tot efortul.

Potrivit publicației , acest tren circulă pe singura cale ferată cu o singură linie din Africa de Est. Are program de două ori pe săptămână și acoperă 1.860 de kilometri. Conectează Dar es Salaam din Tanzania de Kapiri Mposhi din Zambia.

De-a lungul călătoriei pasagerii trec prin peisaje magnifice, inclusiv Rezervația de Vânătoare Selous. Pe locul 6 în top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul se află Caledonian Sleeper. Pleacă din stația de tranzit Euston din Marea Britanie.

Pasagerii au parte de o călătorie de 13 ore. În timpul acesteia trec prin frumusețea Munților Scoțieni. Trenul are o scurtă oprire la Fort William, unde turiștii pot face o scurtă drumeție pe cel mai înalt vârf al Scoției, Ben Nevis.

Ce călătorii cu trenul mai pot alege turiștii

Trenul Rocky Mountaineer din Canada ocupă locul 5 în clasamentul celor mai frumoase călătorii. Oamenii pot observa de la fereastră Munții Stâncoși. Priveliștea poate fi admirată prin observatorul de sticlă de deasupra mijlocului de transport.

Vizitatorii trebuie să se înarmeze cu multă răbdare pentru că traseul durează 37 de ore. Trenulețul Darjeeling din nordul Indiei reprezintă o călătorie de neuitat. Călătoria se face pe o distanță de doar 88 de kilometri.

Așadar, specialiștii transmit că este una dintre cele mai scurte de pe listă. Cu toate acestea, obiectivele turistice compensează din plin. Turiștii pot admira direct de la geam plantații luxuriante de ceai verde. Munții Himalaya nu lipsesc din peisaj.

Muntele Khangchendzonga, al treilea cel mai înalt din lume, poate fi imortalizat de toți călătorii. Locul 3 îi aparține trenului Glacier Express din Elveția. Călătoria durează 8 ore și îi poartă pe oameni printr-un peisaj alpin care le taie răsuflarea.

Trenul are ferestre panoramice, numai bune pentru a vedea munții și ghețarii impunători. Plimbarea se desfășoară pe o distanță de 290 de kilometri. Trece prin 91 de tuneluri și 291 de poduri. Pasul Oberalp, Cheile Rinului și Viaductul Landwasser sunt câteva obiective inedite.

Trenurile care se află pe primele două poziții

Specialiștii de la Lonely Planet au lăsat pe primele două poziții cele mai spectaculoase . Experții le recomandă tuturor să nu treacă cu vederea călătoria cu Shinkansenul Hokkaido, care se găsește în Japonia.

Acest mijloc de transport emblematic atinge o viteză uimitoare, de până la 320 km/h (198 mph). Călătoria are o durată de 4 ore și se întinde pe o distanță de 850 de kilometri. De asemenea, este unul dintre puținele care circulă pe sub mare.

Top 7 cele mai spectaculoase călătorii cu trenul din întreaga lume se încheie cu o destinație specială. Turiștii care adoră luxul și opulența trebuie neapărat să-și cumpere un bilet pentru Venice Simplon-Orient-Express. Plimbarea durează două zile.

Călătorii beneficiază de un transport inedit și pot lua masa în timp ce admiră priveliștea de la geam. Trenul pleacă de la Londra și ajunge în Veneția. Traversează două țări importante din Europa, Franța și Elveția.

Mai mult decât atât, pasagerii pot închiria un vagon întreg. Acesta este amenajat cu bun gust, având o baie de marmură și un salon de ceai propriu. Călătorii pot opta inclusiv pentru o suită grand cu majordom de gardă 24 de ore pe zi și șampanie gratuită.