Top audiențe CM 2026. Care au fost cele mai urmărite meciuri în România de la Campionatul Mondial

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Ediția din 2026 a Cupei Mondiale a ajuns la final. Spania este noua regină a lumii, după ce s-a impus cu 1-0 în fața campioanei en-titre, Argentina, în ultimul act al competiției. Timp de o lună, românii s-au bucurat de dueluri spectaculoase între cele mai bune naționale ale planetei. FANATIK vă prezintă cele mai urmărite meciuri de la turneul final.

La ce meciuri s-au uitat românii la Campionatul Mondial. Toate cifrrele

Antena 1 a dat o adevărată lovitură. Aproape seară de seară, postul care a transmis în exclusivitate meciurile de la Cupa Mondială a fost lider de audiență. Interesul pentru fotbal a fost unul uriaș, chiar dacă o parte dintre partide au început în toiul nopții, din cauza diferenței de fus orar.

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Ratingul a fost de 24,4 puncte, iar cota de piață a ajuns la 75,3% pe publicul comercial. Cifrele au depășit audiențele înregistrate la ultimele turnee finale transmise de TVR.

Publicul din țara noastră a preferat în special meciurile în care au evoluat marile forțe ale Europei, însă și Argentina s-a numărat printre naționalele care au atras un interes uriaș.

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Cele mai urmărite 20 de meciuri de la Cupa Mondială

Spania – Argentina — Finală — Rating: 20.0455 — Rating (000): 3493 — Share: 60,4% Franța – Spania — Semifinale — Rating: 15.0344 — Rating (000): 2620 — Share: 44,6% Anglia – Argentina — Semifinale — Rating: 15.0299 — Rating (000): 2619 — Share: 47,2% Portugalia – Spania — Optimi de finală — Rating: 12.0268 — Rating (000): 2096 — Share: 38,5% Spania – Belgia— Sferturi de finală — Rating: 11.1277 — Rating (000): 1939 — Share: 37% Argentina – Egipt— Optimi de finală — Rating: 8.5605 — Rating (000): 1492 — Share: 32,2% Franța – Maroc— Sferturi de finală — Rating: 7.8709 — Rating (000): 1372 — Share: 38,5% Mexic – Africa de Sud — Faza grupelor — Rating: 7.8321 — Rating (000): 1365 — Share: 29,3% Spania – Austria — Șaisprezecimi de finală — Rating: 7.8309 — Rating (000): 1365 — Share: 27,5% Brazilia – Japonia — Șaisprezecimi de finală — Rating: 7.5527 — Rating (000): 1316 — Share: 25,8% Argentina – Austria — Faza grupelor — Rating: 7.4681 — Rating (000): 1301 — Share: 23,9% Franța – Senegal — Faza grupelor — Rating: 7.1795 — Rating (000): 1251 — Share: 26,2% Canada – Bosnia și Herțegovina — Faza grupelor — Rating: 7.1210 — Rating (000): 1241 — Share: 25,6% Norvegia – Franța — Faza grupelor — Rating: 7.0950 — Rating (000): 1236 — Share: 25,3% Brazilia – Norvegia — Optimi de finală — Rating: 7.0422 — Rating (000): 1227 — Share: 31,3% Portugalia – Uzbekistan — Faza grupelor — Rating: 6.7681 — Rating (000): 1179 — Share: 21,6% Portugalia – RD Congo — Faza grupelor — Rating: 6.6603 — Rating (000): 1161 — Share: 21% Germania – Curaçao — Faza grupelor — Rating: 6.6154 — Rating (000): 1153 — Share: 19,1% Qatar – Elveția — Faza grupelor — Rating: 6.5111 — Rating (000): 1135 — Share: 23,8% Franța – Anglia — Finala mică (locul 3) — Rating: 6.4819 — Rating (000): 1130 — Share: 40,6%

Meciurile de la Cupa Mondială cu cele mai slabe audiențe

Au existat însă și partide care nu au stârnit același interes. Așa cum era de așteptat, meciurile disputate în miezul nopții sau spre dimineață, din cauza diferenței de fus orar, au înregistrat cele mai slabe cifre de audiență.

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Mexic – Coreea de Sud — Faza grupelor — Rating: 0.9963 — Rating (000): 174 — Share: 21,5% Uruguay – Spania — Faza grupelor — Rating: 0.9963 — Rating (000): 174 — Share: 19,1% Ecuador – Curaçao — Faza grupelor — Rating: 0.9622 — Rating (000): 168 — Share: 18,7% Noua Zeelandă – Egipt— Faza grupelor — Rating: 0.8985 — Rating (000): 157 — Share: 18,7% Cehia – Mexic — Faza grupelor — Rating: 0.7953 — Rating (000): 139 — Share: 16,4%

Ce înseamnă, de fapt, ratingul și share-ul?

Rating (%) reprezintă procentul din publicul-țintă total care a urmărit un program în intervalul analizat. Se calculează prin raportarea numărului mediu de telespectatori la întreaga populație din publicul-țintă, indiferent dacă acele persoane aveau sau nu televizorul deschis, iar rezultatul este exprimat procentual.

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Rating (000) este același indicator exprimat în număr absolut de persoane, în mii. De exemplu, un Rating (000) de 3.493 înseamnă că, în medie, aproximativ 3.493.000 de persoane au urmărit programul respectiv. Acesta este indicatorul care arată efectiv câți telespectatori a avut emisiunea sau meciul.

Share (%), cunoscut și ca cota de piață, arată ce procent din totalul persoanelor care se uitau la televizor în acel moment urmăreau programul respectiv. Spre deosebire de rating, care se raportează la întreaga populație măsurată, share-ul ia în calcul doar televizoarele deschise în intervalul respectiv. Un share ridicat indică faptul că programul a dominat concurența în acel moment.

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Campionatul Mondial a bifat recorduri absolute! Antena 1, lovitură uriașă pe piața media

Pentru o imagine mai clară, cifrele înregistrate la Cupa Mondială 2026 pot fi comparate cu audiențele celor mai urmărite programe din România. Finala dintre Spania și Argentina a depășit categoric cele mai importante transmisiuni TV ale anului. Inclusiv meciul Turcia – România, decisiv pentru calificarea la turneul final, a avut audiențe net inferioare. În același timp, show-uri de mare succes precum Vocea României și Chefi la Cuțite nu s-au apropiat de cifrele înregistrate în această vară de Antena 1.